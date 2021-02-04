Вчені створили клона померлої дружини корейця. Задоволений удівець уже гуляє з нею (відео)

Про цю історію навіть зняли документальний фільм

Чоловік зустрівся з точною віртуальною копією своєї померлої дружини, яку для нього створили вчені з Південної Кореї. Про цю історію зняли документальний фільм під назвою "Я зустрів тебе".

51-річний удівець Кім Чон Су після смерті дружини сам виховує п'ятьох дітей. Коли ж він дізнався про телевізійний проєкт, який організовує зустрічі з онлайн-клонами людей, вирішив взяти в ньому участь.

Відео: Сьогодні

Спочатку діти Кім Чон Су були проти, але зрештою підтримали ініціативу батька. Віртуальну копію померлої жінки створювали пів року. Зрештою чоловікові вдалося погуляти з нею в саду й навіть станцювати.

Фото: телеканал "Україна"

Нагадаємо, 29-річний Езлі Йозоф на весіллі у приятеля несподівано зустрів свого "клона". Двійники були однаково одягнені, прийшли на весілля в червоних поло, носили окуляри з чорною оправою, і обидва виявилися лисими.

До того ж, ми розповідали про 27-річного хлопця з Великої Британії, який зробив операцію зі збільшення сідниць, щоб бути схожим на американську зірку Кім Кардаш'ян.

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