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Бело-голубой или бело-зеленый: цвет фургона с оптической иллюзией озадачил соцсети

Сегодня, 12:05

Владелец фургона не смог определить цвет своего транспортного средства

Австралиец по имени Спенсер Портер из Мельбурна купил фургон 70-х годов, чтобы отремонтировать его и отправиться вместе с семьей в путешествие. Однако мужчина заметил странную оптическую иллюзию – он так и не смог определиться с цветом транспортного средства.

Фото: tiktok.com/@retroviscountreno

Портер заявил своим родственникам, что этот бело-голубой фургон очень красив. На что его жена в недоумении ответила, что автомобиль бело-розовый. Озадаченные супруги решили выяснить истину и спросили мнение родственников: те озвучили третий вариант.

@retroviscountreno

No one has got it. So, $1,000 to the first person to guess the colours! ##fyp##eyesonme

Whoopty – CJ

Чтобы установить истину, Портер поинтересовался у пользователей TikTok, что видят они. Мужчина даже пообещал тысячу долларов тому, кто даст правильный ответ. К вариантам добавились еще фиолетовый, серый и мятный цвета.

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В итоге Спенсеру пришлось разыскать старого хозяина, чтобы наконец узнать правду: фургон бело-зеленый. Предыдущему владельцу не нравился исходный кремовый оттенок, и он перекрасил его, превратив таким образом дом на колесах в иллюзию.

Напомним, непонятный цвет дождевого плаща поставил Сеть в тупик. Кроме этого, мы писали об интересной фотографии, на которой якобы запечатлен ночной пейзаж на берегу моря, но на самом деле это оптическая иллюзия.

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Источники: Сегодня , tiktok.com/@retroviscountreno
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