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Ніхто не може розгадати таємницю оптичної ілюзії з головою оленя (фото)

Сьогодні, 11:10

Ця головоломка поставила у глухий кут користувачів Мережі

Американка Дженні Макміллан з Гантінгтона (США) спостерігала за стадом білохвостих оленів, що зайшли на задній двір її будинку у пошуках їжі, і помітила дивну оптичну ілюзію.

На знімку, який жінка опублікувала у Facebook, видно, що голова і шия одного оленя стирчить з-за стовбура дерева. Однак куди у такому положенні зник його тулуб? Це так і залишалося загадкою.

"Гадки не маю, як зробити так, щоб на фото зник тулуб. Це просто було знято у потрібний момент", – зазначила Дженні Макміллан.

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Фото: Facebook | JENNY MCMILLAN

Користувачі Мережі почали пропонувати різні варіанти. Одні припустили, що тварина стоїть на передніх копитах, піднявши задні високо догори.

Фото: Facebook | NATHAN ANDREWS

Інші пожартували, що у цього оленя просто занадто короткий тулуб.

Фото: Facebook | STEPHANIE NICOLE FERGUSON

Врешті коментатори так і не змогли зрозуміти, що стало причиною такого незвичайного результату.

Нагадаємо, раніше Моніка Шаффнер з Нової Зеландії, прогулюючись на пляжі, випадково зняла на відео оптичну ілюзію – лайнер, який нібито завис над океаном.

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До того ж, ми писали про цікаву фотографію, на якій нібито зображений нічний пейзаж на березі моря, але насправді це оптична ілюзія.

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Джерело: Сьогодні
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