Загадкова оптична ілюзія з котом поставила соцмережі у глухий кут (фото)

Створюється враження, що тулуб і голова тварини відокремлені

На платформі Reddit один з користувачів опублікував цікаву оптичну ілюзію. На фото створюється враження, що тулуб та голова кота відокремлені. Це трохи насторожило користувачів Мережі, проте пізніше все встало на свої місця.

Річ у тім, що на знімку зображені дві різні кішки. Одна сховалася у кошику так, що звідти стирчить лише голова. Друга відхилилася вбік.

Господар тварин, користувач Reddit i_spin_bubbles, опублікував фотографію зі своїми вихованцями – на підтвердження, що їхні голови на місці.

"Це жахливо", "Можна отримати інфаркт", "Оце так", "Я п'ять хвилин намагався розгадати цю головоломку", – пишуть у коментарях користувачі Мережі.

Нагадаємо, раніше Моніка Шаффнер з Нової Зеландії, прогулюючись на пляжі, випадково зняла на відео оптичну ілюзію – лайнер, який нібито завис над океаном.

До того ми писали про цікаву фотографію, на якій нібито зображений нічний пейзаж на березі моря, але насправді це оптична ілюзія.

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