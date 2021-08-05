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Заготовки з перцю на зиму – 3 прості рецепти

5 серпня, 14:28
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Вибираючи перець, прослідкуйте, щоб він був міцним і пружним. При натисканні на овоч має поскрипувати, це означає, що плід стиглий. У хорошого перцю має бути зелений пружний хвостик
Перець маринований солодкий
Перець маринований солодкий / Фото: Depositphotos

Найпопулярніший спосіб заготовити солодкий перець на зиму – лечо, але його також можна крупно нарізати і закрити зі смачним маринадом, а ще – додати в заготівлю мед. Так ви отримаєте медовий перець. 3 рецепти для ідеального солодкого перцю знайдете нижче. У цьому матеріалі знайдете поради, як зібратися на пікнік за найвигіднішими цінами.

Лечо на зиму з перцем і помідорами

Лечо з перця з помідорами і часником
Лечо з перця з помідорами і часником / Фото: Depositphotos

Час приготування:

  • понад 3 години

Складові:

  • Перець болгарський – 5 кг
  • Помідори – 4 кг
  • Гіркий перець – 2 шт.
  • Часник – 2 головки
  • Цукор – 1 стакан (200 г)
  • Сіль – 2 ст. л.
  • Олія – 1 склянка (210 мл)
  • Оцтова кислота – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Щоб лечо вийшло густим, необхідно правильно підготувати томатний сік. Помийте помідори і пропустіть їх через м'ясорубку. Поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Варіть 2 хвилини, потім вимкніть та остудіть до теплого стану.
  2. Перетріть через велике сито, щоб відокремити томатний сік від шкірки і насіння. Для приготування лечо нам буде потрібно 3 л томатного соку.
  3. Перець для лечо потрібно вибирати м'ясистий. Колір має бути насичено червоним. Помийте його і видаліть плодоніжки і насіння. Поріжте перець на шматочки.
  4. Підготовлений перець перекладіть у великій таз і залийте томатним соком. У ньому ми будемо варити лечо. Всипте до перцю цукор, влийте олію і додайте сіль.
  5. У гіркого перцю видаліть плодоніжки, а насіння залиште. Подрібніть в блендері разом з очищеними часточками часнику.
  6. Додайте перцево-часникову кашку до решти інгредієнтів. Поставте таз на вогонь, доведіть до кипіння. Час варіння – 45 хвилин. Наприкінці варіння додайте оцтову есенцію. Перемішайте.
  7. Розлийте гаряче лечо по стерилізованих банках і закрийте металевими кришками, які необхідно обдати окропом. Залиште банки в теплому місці на 12 годин, перевернувши їх на кришку і прикривши пледом.
  8. Зберігайте банки з лечо в прохолодному місці. З цієї норми продуктів виходить 8 банок х 0,7 л.

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Перець маринований солодкий

Маринований перець
Маринований перець / Фото: Depositphotos

Час приготування:

  • 40 хвилин

Складові:

  • Перець солодкий – 2,5 кг
  • Корінь петрушки або пастернаку – 1 шт.
  • Часник – 2 головки

Для маринаду:

  • Вода – 500 г
  • Оцет 9% – 100 г
  • Соняшникова олія – 250 г
  • Цукор – 100 г
  • Сіль – 100 г
  • Лаврове листя – 2 г
  • Духмяний перець – 5 г

Спосіб приготування:

  1. Солодкий перець помити, очистити від насіння і плівок. Розрізати кожен овоч на 4-6 частин.
  2. Почистити і нарізати кільцями корінь петрушки. Очищений часник розділити на часточки. Розкласти по стерилізованих банках.
  3. Приготувати маринад: спеції, олію та воду змішати, довести до кипіння, покласти туди ж перець.
  4. Дати ще раз закипіти, зняти з вогню і закатати в банки. Накрити пледом, дати охолонути і зберігати в темному прохолодному місці.

Медовий перець на зиму

Перець в меду на зиму
Перець в меду на зиму / Фото: Depositphotos

Час приготування:

  • 30 хвилин

Складові:

  • Перець болгарський – 1 кг
  • Біла молода цибуля – 1-2 шт.

Для маринаду:

  • Олія – 1 склянка
  • Оцет – 1 склянка
  • Мед – 1 склянка
  • Перець духмяний – 3 горошини
  • Перець чорний – 3-5 горошин
  • Листя лаврове – 2 шт.

Спосіб приготування:

  1. Болгарський перець помийте, видаліть насіння, м'якоть наріжте великими шматками.
  2. Цибулю очистіть і наріжте півкільцями.
  3. Змішайте олію, оцет, мед, лаврове листя, чорний і духмяний перець і все закип'ятіть.
  4. Перець і цибулю покладіть в киплячий маринад. Варіть 5 хвилин.
  5. Розкладіть по банках. Залийте маринадом.

Скільки стерилізувати банки з перцем

Стерилізуйте банки 0,5 л – 7 хвилин, 1 л – 12 хвилин, 3 л – 25 хвилин.

З відео дізнаєтеся, як максимально швидко замаринувати огірки та рецепт салату з них.

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