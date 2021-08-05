Заготовки з перцю на зиму – 3 прості рецепти

Вибираючи перець, прослідкуйте, щоб він був міцним і пружним. При натисканні на овоч має поскрипувати, це означає, що плід стиглий. У хорошого перцю має бути зелений пружний хвостик

Перець маринований солодкий / Фото: Depositphotos

Найпопулярніший спосіб заготовити солодкий перець на зиму – лечо, але його також можна крупно нарізати і закрити зі смачним маринадом, а ще – додати в заготівлю мед. Так ви отримаєте медовий перець. 3 рецепти для ідеального солодкого перцю знайдете нижче. У цьому матеріалі знайдете поради, як зібратися на пікнік за найвигіднішими цінами.

Лечо на зиму з перцем і помідорами

Лечо з перця з помідорами і часником / Фото: Depositphotos

Час приготування:

понад 3 години

Складові:

Перець болгарський – 5 кг

Помідори – 4 кг

Гіркий перець – 2 шт.

Часник – 2 головки

Цукор – 1 стакан (200 г)

Сіль – 2 ст. л.

Олія – 1 склянка (210 мл)

Оцтова кислота – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Щоб лечо вийшло густим, необхідно правильно підготувати томатний сік. Помийте помідори і пропустіть їх через м'ясорубку. Поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Варіть 2 хвилини, потім вимкніть та остудіть до теплого стану. Перетріть через велике сито, щоб відокремити томатний сік від шкірки і насіння. Для приготування лечо нам буде потрібно 3 л томатного соку. Перець для лечо потрібно вибирати м'ясистий. Колір має бути насичено червоним. Помийте його і видаліть плодоніжки і насіння. Поріжте перець на шматочки. Підготовлений перець перекладіть у великій таз і залийте томатним соком. У ньому ми будемо варити лечо. Всипте до перцю цукор, влийте олію і додайте сіль. У гіркого перцю видаліть плодоніжки, а насіння залиште. Подрібніть в блендері разом з очищеними часточками часнику. Додайте перцево-часникову кашку до решти інгредієнтів. Поставте таз на вогонь, доведіть до кипіння. Час варіння – 45 хвилин. Наприкінці варіння додайте оцтову есенцію. Перемішайте. Розлийте гаряче лечо по стерилізованих банках і закрийте металевими кришками, які необхідно обдати окропом. Залиште банки в теплому місці на 12 годин, перевернувши їх на кришку і прикривши пледом. Зберігайте банки з лечо в прохолодному місці. З цієї норми продуктів виходить 8 банок х 0,7 л.

Перець маринований солодкий

Маринований перець / Фото: Depositphotos

Час приготування:

40 хвилин

Складові:

Перець солодкий – 2,5 кг

Корінь петрушки або пастернаку – 1 шт.

Часник – 2 головки

Для маринаду:

Вода – 500 г

Оцет 9% – 100 г

Соняшникова олія – 250 г

Цукор – 100 г

Сіль – 100 г

Лаврове листя – 2 г

Духмяний перець – 5 г

Спосіб приготування:

Солодкий перець помити, очистити від насіння і плівок. Розрізати кожен овоч на 4-6 частин. Почистити і нарізати кільцями корінь петрушки. Очищений часник розділити на часточки. Розкласти по стерилізованих банках. Приготувати маринад: спеції, олію та воду змішати, довести до кипіння, покласти туди ж перець. Дати ще раз закипіти, зняти з вогню і закатати в банки. Накрити пледом, дати охолонути і зберігати в темному прохолодному місці.

Медовий перець на зиму

Перець в меду на зиму / Фото: Depositphotos

Час приготування:

30 хвилин

Складові:

Перець болгарський – 1 кг

Біла молода цибуля – 1-2 шт.

Для маринаду:

Олія – 1 склянка

Оцет – 1 склянка

Мед – 1 склянка

Перець духмяний – 3 горошини

Перець чорний – 3-5 горошин

Листя лаврове – 2 шт.

Спосіб приготування:

Болгарський перець помийте, видаліть насіння, м'якоть наріжте великими шматками. Цибулю очистіть і наріжте півкільцями. Змішайте олію, оцет, мед, лаврове листя, чорний і духмяний перець і все закип'ятіть. Перець і цибулю покладіть в киплячий маринад. Варіть 5 хвилин. Розкладіть по банках. Залийте маринадом.

Скільки стерилізувати банки з перцем

Стерилізуйте банки 0,5 л – 7 хвилин, 1 л – 12 хвилин, 3 л – 25 хвилин.

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