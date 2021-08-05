Заготовки из перца на зиму – 3 простых рецепта

Самый популярный способ заготовить сладкий перец на зиму – лечо, но его также можно крупно нарезать и закрыть со вкусным маринадом, а еще – добавить в заготовку мед. Так вы получите медовый перец. 3 рецепта для идеального сладкого перца найдете ниже. В этом материале найдете советы, как собраться на пикник по самым выгодным ценам.
Лечо на зиму с перцем и помидорами
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- Перец болгарский – 5 кг
- Помидоры – 4 кг
- Горький перец – 2 шт.
- Чеснок – 2 головки
- Сахар – 1 стакан (200 г)
- Соль – 2 ст. л.
- Растительное масло – 1 стакан (210 мл)
- Уксусная кислота – 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Чтобы лечо получилось густым, необходимо правильно подготовить томатный сок. Помойте помидоры и пропустите их через мясорубку. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Варите 2 минуты, затем отключите и остудите до теплого состояния.
- Перетрите через крупное сито, чтобы отделить томатный сок от кожицы и семян. Для приготовления лечо нам потребуется 3 л томатного сока.
- Теперь займемся перцем. Перец для лечо нужно выбирать мясистый. Цвет должен быть насыщенно красным. Помойте его и удалите плодоножку и семена. Порежьте перец на кусочки.
- Подготовленный перец переложите в большой таз и залейте томатным соком. В нем мы будем варить лечо. Всыпьте к перцу сахар, влейте растительное масло и добавьте соль.
- У горького перца удалите плодоножку, а семена оставьте. Измельчите в блендере вместе с очищенными дольками чеснока.
- Добавьте перечно-чесночную кашицу к остальным ингредиентам. Поставьте таз на огонь, доведите до кипения и с этого момента засеките время. Время варки – 45 минут. В конце варки добавьте уксусную эссенцию. Перемешайте.
- Разлейте горячее лечо по стерилизованным банкам и закройте металлическими крышками, которые необходимо обдать кипятком. Укутайте банки в теплом месте на 12 часов, перевернув их на крышку.
- Храните банки с лечо в прохладном месте. Из этой нормы продуктов получается 8 банок х 0,7 л.
Перец маринованный сладкий
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- Перец сладкий – 2,5 кг
- Корень петрушки или пастернака – 1 шт.
- Чеснок – 2 головки
Для маринада:
- Вода – 500 г
- Уксус 9% – 100 г
- Подсолнечное масло – 250 г
- Сахар – 100 г
- Соль – 100 г
- Лавровый лист – 2 г
- Душистый перец – 5 г
Способ приготовления:
- Сладкий перец помыть, очистить от семян и пленок. Разрезать каждый овощ на 4-6 частей.
- Почистить и нарезать кольцами корень петрушки. Очищенный чеснок разделить на дольки. Разложить по стерилизованным банкам.
- Приготовить маринад: специи, растительное масло и воду смешать, довести до кипения, положить туда же перец.
- Дать еще раз закипеть, снять с огня и закатать в банки. Накрыть пледом, дать остыть и хранить в темном прохладном месте.
Медовый перец на зиму
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Перец болгарский – 1 кг
- Белый молодой лук – 1-2 шт.
Для маринада:
- Масло растительное – 1 стакан
- Уксус – 1 стакан
- Мед – 1 стакан
- Перец душистый – 3 горошины
- Перец черный – 3-5 горошин
- Лист лавровый – 2 шт.
Способ приготовления:
- Болгарский перец помойте, удалите семена, мякоть нарежьте крупными ломтиками.
- Лук очистите и нарежьте полукольцами.
- Смешайте растительное масло, уксус, мед, лавровый лист, черный и душистый перец и все вскипятите.
- Перец и лук положите в кипящий маринад. Варите в течение 5 минут.
- Разложите по банкам. Залейте маринадом.
Сколько стерилизовать банки с перцем
Стерилизуйте банки 0,5 л – 7 минут, 1 л – 12 минут, 3 л – 25 минут.
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