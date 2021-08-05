Заготовки из перца на зиму – 3 простых рецепта

Выбирая перец, проследите, чтобы он был крепким и упругим. При нажатии на овощ должен издавать поскрипывающий звук, это значит, что плод действительно поспел. У хорошего перца должен быть зеленый упругий хвостик

Заготовки из перца на зиму / Фото: Depositphotos

Самый популярный способ заготовить сладкий перец на зиму – лечо, но его также можно крупно нарезать и закрыть со вкусным маринадом, а еще – добавить в заготовку мед. Так вы получите медовый перец. 3 рецепта для идеального сладкого перца найдете ниже. В этом материале найдете советы, как собраться на пикник по самым выгодным ценам.

Лечо на зиму с перцем и помидорами

Лечо из перца с помидорами и чесноком / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

Перец болгарский – 5 кг

Помидоры – 4 кг

Горький перец – 2 шт.

Чеснок – 2 головки

Сахар – 1 стакан (200 г)

Соль – 2 ст. л.

Растительное масло – 1 стакан (210 мл)

Уксусная кислота – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Чтобы лечо получилось густым, необходимо правильно подготовить томатный сок. Помойте помидоры и пропустите их через мясорубку. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Варите 2 минуты, затем отключите и остудите до теплого состояния. Перетрите через крупное сито, чтобы отделить томатный сок от кожицы и семян. Для приготовления лечо нам потребуется 3 л томатного сока. Теперь займемся перцем. Перец для лечо нужно выбирать мясистый. Цвет должен быть насыщенно красным. Помойте его и удалите плодоножку и семена. Порежьте перец на кусочки. Подготовленный перец переложите в большой таз и залейте томатным соком. В нем мы будем варить лечо. Всыпьте к перцу сахар, влейте растительное масло и добавьте соль. У горького перца удалите плодоножку, а семена оставьте. Измельчите в блендере вместе с очищенными дольками чеснока. Добавьте перечно-чесночную кашицу к остальным ингредиентам. Поставьте таз на огонь, доведите до кипения и с этого момента засеките время. Время варки – 45 минут. В конце варки добавьте уксусную эссенцию. Перемешайте. Разлейте горячее лечо по стерилизованным банкам и закройте металлическими крышками, которые необходимо обдать кипятком. Укутайте банки в теплом месте на 12 часов, перевернув их на крышку. Храните банки с лечо в прохладном месте. Из этой нормы продуктов получается 8 банок х 0,7 л.

Перец маринованный сладкий

Заготовки из перца на зиму / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

Перец сладкий – 2,5 кг

Корень петрушки или пастернака – 1 шт.

Чеснок – 2 головки

Для маринада:

Вода – 500 г

Уксус 9% – 100 г

Подсолнечное масло – 250 г

Сахар – 100 г

Соль – 100 г

Лавровый лист – 2 г

Душистый перец – 5 г

Способ приготовления:

Сладкий перец помыть, очистить от семян и пленок. Разрезать каждый овощ на 4-6 частей. Почистить и нарезать кольцами корень петрушки. Очищенный чеснок разделить на дольки. Разложить по стерилизованным банкам. Приготовить маринад: специи, растительное масло и воду смешать, довести до кипения, положить туда же перец. Дать еще раз закипеть, снять с огня и закатать в банки. Накрыть пледом, дать остыть и хранить в темном прохладном месте.

Медовый перец на зиму

Перец в меду на зиму / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Перец болгарский – 1 кг

Белый молодой лук – 1-2 шт.

Для маринада:

Масло растительное – 1 стакан

Уксус – 1 стакан

Мед – 1 стакан

Перец душистый – 3 горошины

Перец черный – 3-5 горошин

Лист лавровый – 2 шт.

Способ приготовления:

Болгарский перец помойте, удалите семена, мякоть нарежьте крупными ломтиками. Лук очистите и нарежьте полукольцами. Смешайте растительное масло, уксус, мед, лавровый лист, черный и душистый перец и все вскипятите. Перец и лук положите в кипящий маринад. Варите в течение 5 минут. Разложите по банкам. Залейте маринадом.

Сколько стерилизовать банки с перцем

Стерилизуйте банки 0,5 л – 7 минут, 1 л – 12 минут, 3 л – 25 минут.

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