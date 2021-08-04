Як консервувати помідори чері на зиму: кращі рецепти заготовок

Мариновані томати чері – це смачно і красиво. Перш ніж братися за приготування, томати потрібно ретельно відібрати і підготувати. Для заготівель підійдуть тільки щільні, пружні та свіжі помідори без вм'ятин і плям

Заготівлі з помідорів чері на зиму / Фото: pexels.com

Досвідчені та старанні господині увійшли у відповідальний процес заготівель на зиму. Ми розповідали, про 5 варіантів приготування лечо, тепер дізнаємося, що робити з чері. Сорт цих маленьких помідорів створений для заготівель. Це прекрасне доповнення до будь-якої м'ясної страви, картоплі, макаронів. Нижче дізнаєтеся, як їх законсервувати максимально смачно. А в цьому матеріалі отримаєте повну інформацію, де найвигідніше купити продукти для пікніка.

Мариновані чері на зиму: рецепт

Помідори чері на зиму / Фото: Depositphotos

Складові

Помідори чері

Гілочки кропу

Корінь хрону

Часник

Горошини запашного перцю

Для маринаду на 3 л води

500 мл столового оцту

200 г крупної солі (не йодованої)

100 г цукру

Спосіб приготування

Банки попередньо простерилізувати. Покласти всередину гілочки кропу, шматочок кореня хрону, кілька очищених зубчиків часнику і вимиті помідори чері. Повільно залити все окропом, прикрити банки простерилізованими металевими кришками і дати охолонути до кімнатної температури. Злити воду з банок в каструлю, додати сіль, цукор і оцет. Довести до кипіння. Додати в банки з помідорами по кілька горошин чорного перцю, залити гарячим маринадом і закатати. Зберігати в сухому прохолодному місці.

Помідори чері на зиму в гостро-солодкому маринаді

Помідори чері в гостро-солодкому маринаді / Фото: Depositphotos

Складові

1 кг помідорів чері

4 ст. л. цукру

2 ч. л. солі

5-6 зубчиків часнику

5 горошин чорного перцю

0,75 ч. л. лимонної кислоти

Вода для розсолу і кип'ятіння

Спосіб приготування

Помідори акуратно звільнити від плодоніжок, ретельно вимити і висушити. Щільно укласти в простерилізовану банку і залити окропом. Залишити на 10 хвилин остигати. Приготувати маринад. Закип'ятити воду, додати сіль, цукор, перець, часник і перемішати. Кип'ятити маринад 10 хвилин. З банки з помідорами злити воду, що остигла. Помідори залити киплячим маринадом зі спеціями і прянощами. Додати лимонну кислоту. Накрити банку стерилізованою кришкою і закатати ключем для консервації. Банку перевернути. Щільно накрити теплою ковдрою і залишити до повного охолодження.

Мариновані помідори чері з петрушкою і часником

Помідори чері в банках / Фото: Depositphotos

Складові

2 кг помідорів чері

2-3 гілочки петрушки (в кожну банку)

Лаврове листя (в кожну банку)

2 зубчики часнику (в кожну банку)

5 горошин чорного перцю (в кожну банку)

Сіль

Цукор

Оцтова есенція 70%

Спосіб приготування

Помідори чері добре вимити й обсушити. В баночки скласти спеції і очищений часник. Додати добре промиту і суху зелень петрушки. Щільно укласти помідори в банки. Залити окропом і залишити на 20 хвилин. Злити воду з каструлю, додати з розрахунку на 1 л води 3 ст. ложки цукру, 2 ст. ложки солі. Добре прокип'ятити маринад. Додати на літр маринаду 1/2 ч. ложки оцтової есенції. Залити маринад в банки і закрутити кришками. Прибрати в ковдру на ніч.

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