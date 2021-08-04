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СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

Як консервувати помідори чері на зиму: кращі рецепти заготовок

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
4 серпня, 12:33
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Мариновані томати чері – це смачно і красиво. Перш ніж братися за приготування, томати потрібно ретельно відібрати і підготувати. Для заготівель підійдуть тільки щільні, пружні та свіжі помідори без вм'ятин і плям
Заготівлі з помідорів чері на зиму
Заготівлі з помідорів чері на зиму / Фото: pexels.com

Досвідчені та старанні господині увійшли у відповідальний процес заготівель на зиму. Ми розповідали, про 5 варіантів приготування лечо, тепер дізнаємося, що робити з чері. Сорт цих маленьких помідорів створений для заготівель. Це прекрасне доповнення до будь-якої м'ясної страви, картоплі, макаронів. Нижче дізнаєтеся, як їх законсервувати максимально смачно. А в цьому матеріалі отримаєте повну інформацію, де найвигідніше купити продукти для пікніка.

Мариновані чері на зиму: рецепт

Помідори чері на зиму
Помідори чері на зиму / Фото: Depositphotos

Складові

  • Помідори чері
  • Гілочки кропу
  • Корінь хрону
  • Часник
  • Горошини запашного перцю

Для маринаду на 3 л води

  • 500 мл столового оцту
  • 200 г крупної солі (не йодованої)
  • 100 г цукру

Спосіб приготування

  1. Банки попередньо простерилізувати. Покласти всередину гілочки кропу, шматочок кореня хрону, кілька очищених зубчиків часнику і вимиті помідори чері.
  2. Повільно залити все окропом, прикрити банки простерилізованими металевими кришками і дати охолонути до кімнатної температури.
  3. Злити воду з банок в каструлю, додати сіль, цукор і оцет. Довести до кипіння.
  4. Додати в банки з помідорами по кілька горошин чорного перцю, залити гарячим маринадом і закатати. Зберігати в сухому прохолодному місці.

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Помідори чері на зиму в гостро-солодкому маринаді

Помідори чері в гостро-солодкому маринаді
Помідори чері в гостро-солодкому маринаді / Фото: Depositphotos

Складові

  • 1 кг помідорів чері
  • 4 ст. л. цукру
  • 2 ч. л. солі
  • 5-6 зубчиків часнику
  • 5 горошин чорного перцю
  • 0,75 ч. л. лимонної кислоти
  • Вода для розсолу і кип'ятіння

Спосіб приготування

  1. Помідори акуратно звільнити від плодоніжок, ретельно вимити і висушити. Щільно укласти в простерилізовану банку і залити окропом. Залишити на 10 хвилин остигати.
  2. Приготувати маринад. Закип'ятити воду, додати сіль, цукор, перець, часник і перемішати. Кип'ятити маринад 10 хвилин.
  3. З банки з помідорами злити воду, що остигла. Помідори залити киплячим маринадом зі спеціями і прянощами. Додати лимонну кислоту. Накрити банку стерилізованою кришкою і закатати ключем для консервації.
  4. Банку перевернути. Щільно накрити теплою ковдрою і залишити до повного охолодження.

Мариновані помідори чері з петрушкою і часником

Помідори чері в банках
Помідори чері в банках / Фото: Depositphotos

Складові

  • 2 кг помідорів чері
  • 2-3 гілочки петрушки (в кожну банку)
  • Лаврове листя (в кожну банку)
  • 2 зубчики часнику (в кожну банку)
  • 5 горошин чорного перцю (в кожну банку)
  • Сіль
  • Цукор
  • Оцтова есенція 70%

Спосіб приготування

  1. Помідори чері добре вимити й обсушити.
  2. В баночки скласти спеції і очищений часник.
  3. Додати добре промиту і суху зелень петрушки. Щільно укласти помідори в банки.
  4. Залити окропом і залишити на 20 хвилин.
  5. Злити воду з каструлю, додати з розрахунку на 1 л води 3 ст. ложки цукру, 2 ст. ложки солі. Добре прокип'ятити маринад.
  6. Додати на літр маринаду 1/2 ч. ложки оцтової есенції.
  7. Залити маринад в банки і закрутити кришками. Прибрати в ковдру на ніч.

А як замаринувати огірки експрес-методом і рецепт салату з них – дізнаєтеся з відео.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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