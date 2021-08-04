Як консервувати помідори чері на зиму: кращі рецепти заготовок

Досвідчені та старанні господині увійшли у відповідальний процес заготівель на зиму. Ми розповідали, про 5 варіантів приготування лечо, тепер дізнаємося, що робити з чері. Сорт цих маленьких помідорів створений для заготівель. Це прекрасне доповнення до будь-якої м'ясної страви, картоплі, макаронів. Нижче дізнаєтеся, як їх законсервувати максимально смачно. А в цьому матеріалі отримаєте повну інформацію, де найвигідніше купити продукти для пікніка.
Мариновані чері на зиму: рецепт
Складові
- Помідори чері
- Гілочки кропу
- Корінь хрону
- Часник
- Горошини запашного перцю
Для маринаду на 3 л води
- 500 мл столового оцту
- 200 г крупної солі (не йодованої)
- 100 г цукру
Спосіб приготування
- Банки попередньо простерилізувати. Покласти всередину гілочки кропу, шматочок кореня хрону, кілька очищених зубчиків часнику і вимиті помідори чері.
- Повільно залити все окропом, прикрити банки простерилізованими металевими кришками і дати охолонути до кімнатної температури.
- Злити воду з банок в каструлю, додати сіль, цукор і оцет. Довести до кипіння.
- Додати в банки з помідорами по кілька горошин чорного перцю, залити гарячим маринадом і закатати. Зберігати в сухому прохолодному місці.
8 страв, смак яких чудово підкреслюють помідори
Помідори чері на зиму в гостро-солодкому маринаді
Складові
- 1 кг помідорів чері
- 4 ст. л. цукру
- 2 ч. л. солі
- 5-6 зубчиків часнику
- 5 горошин чорного перцю
- 0,75 ч. л. лимонної кислоти
- Вода для розсолу і кип'ятіння
Спосіб приготування
- Помідори акуратно звільнити від плодоніжок, ретельно вимити і висушити. Щільно укласти в простерилізовану банку і залити окропом. Залишити на 10 хвилин остигати.
- Приготувати маринад. Закип'ятити воду, додати сіль, цукор, перець, часник і перемішати. Кип'ятити маринад 10 хвилин.
- З банки з помідорами злити воду, що остигла. Помідори залити киплячим маринадом зі спеціями і прянощами. Додати лимонну кислоту. Накрити банку стерилізованою кришкою і закатати ключем для консервації.
- Банку перевернути. Щільно накрити теплою ковдрою і залишити до повного охолодження.
Мариновані помідори чері з петрушкою і часником
Складові
- 2 кг помідорів чері
- 2-3 гілочки петрушки (в кожну банку)
- Лаврове листя (в кожну банку)
- 2 зубчики часнику (в кожну банку)
- 5 горошин чорного перцю (в кожну банку)
- Сіль
- Цукор
- Оцтова есенція 70%
Спосіб приготування
- Помідори чері добре вимити й обсушити.
- В баночки скласти спеції і очищений часник.
- Додати добре промиту і суху зелень петрушки. Щільно укласти помідори в банки.
- Залити окропом і залишити на 20 хвилин.
- Злити воду з каструлю, додати з розрахунку на 1 л води 3 ст. ложки цукру, 2 ст. ложки солі. Добре прокип'ятити маринад.
- Додати на літр маринаду 1/2 ч. ложки оцтової есенції.
- Залити маринад в банки і закрутити кришками. Прибрати в ковдру на ніч.
А як замаринувати огірки експрес-методом і рецепт салату з них – дізнаєтеся з відео.
Тут знайдете 5 рецептів яблучного соку на зиму.