Найхрусткіші огірки на зиму – 3 способи заготівель

Їх можна засолити, замаринувати і заквасити. Бажано вибирати огірки завдовжки 7-12 см, темно-зеленого кольору зі світлими боками і яскраво вираженими "пухирцями". Насіння в таких плодах небагато, а м'якоть щільна і соковита

Заготівлі з огірків на зиму / Фото: Pixabay

Огірки – одні з найважливіших для нас овочів. Причому в будь-якому вигляді. Взимку, замариновані, вони стають удвічі смачніше. Щоб вони максимально хрустіли, важливо не тільки вибрати тверді огірки невеликих розмірів, а й приготувати правильний маринад. Це також стосується і помідорів чері та заготівель з них. Експерти радять відстоювати воду не менше доби, якщо плануєте використовувати її з водопроводу. А коли готуватимете маринад, то візьміть для цього емальований або скляний посуд.

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Огірки на зиму в гірчиці

Огірки на зиму в гірчичному маринаді / Фото: Depositphotos

Час приготування:

20 хвилин +12 годин

Складові:

Огірки свіжі – 4 кг

Для маринаду:

Цукор – 1 склянка

Оцет – 1 склянка

Рослинна олія – 1 склянка

Сіль – 0, 25 склянки

Петрушка – 1 пучок

Суха гірчиця – 1 ст. л.

Часник – 1 головка

Спосіб приготування:

Огірки помийте і наріжте кружальцями. Приготуйте маринад, змішавши всі інгредієнти для нього і довівши його до кипіння. Огірки покладіть в емальовану каструлю і залийте їх маринадом на 12 годин. Розкладіть огірки в банки і простерилізуйте їх (ємністю 0,5 л – 5 хвилин, 1 л – 10 хвилин). Закрийте огірки, переверніть і укутайте тепліше (так стерилізація триватиме ще якийсь час).

Мариновані огірки без оцту

Огірки на зиму без оцту / Фото: Depositphotos

Час приготування:

30 хвилин

Складові:

Огірки свіжі – 1,5 кг

На 1 л заливки:

Сіль – 60 г

Цукор – 60 г

Щавель – 300 г

Перець пекучий маленький – 1 стручок

Спосіб приготування:

Огірки обдайте окропом, потім облийте холодною водою, покладіть у банки. Щавель відваріть 2 хвилини, протріть через сито і викладіть назад у відвар, додайте сіль, цукор і гострий перець, доведіть до кипіння. Огірки залийте киплячою заливкою. Потім банки укупорьте, переверніть кришками вниз і залиште, накривши рушником або ковдрою. Тримайте банки з огірками в темному прохолодному приміщенні.

Малосольні огірки на зиму

Огірки на зиму малосольні / Фото: Depositphotos

Складові:

Огірки – 1 кг

Для розсолу:

Часник – 3 зубки

Листя хріну – 1 шт.

Парасольки кропу – 2 шт.

Сіль – 2 ст. л.

Цукор – 1 ст. л.

Вода – 1 л

Для консервування:

Головка часнику – 1 шт.

Листя хріну – 1 шт.

Парасольки кропу – 2 шт.

Спосіб приготування:

Огірки ретельно помийте, зріжте кінчики з двох боків і залийте чистою сирою водою на 1 годину, щоб вони увібрали рідину. Тоді готові малосольні огірки будуть хрусткими. Також гарненько помийте зелень і крупно поріжте. Очистіть і поріжте великими шматочками часник. У миску викладіть огірки, чергуючи з кропом і хріном і пересипаючи часником. Приготуйте розсіл. Для цього закип'ятіть воду, всипте в неї сіль і цукор і варіть до повного розчинення. Залийте огірки гарячим розсолом так, щоб він повністю їх покрив. Накрийте огірки тарілкою і зверху встановіть вантаж, наприклад, банку з водою. Залиште огірки маринуватися на 2 дні за кімнатної температури. Помийте зелень і почистіть часник. Просолені огірки дістаньте з розсолу і обполосніть від нальоту холодною кип'яченою водою. Розкладіть огірки в стерилізовані банки разом з хріном, кропом і часником. Розсіл процідіть через марлю, прибираючи стару зелень і часник, і закип'ятіть, знімаючи піну. Залийте огірки киплячим розсолом і закатайте. Переверніть банки догори дном, укутайте ковдрою і залиште до повного охолодження. Потім переставте банки в прохолодне темне місце.

А з цього відео дізнаєтеся, як замаринувати огірки експрес-методом і рецепт салату з них.

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