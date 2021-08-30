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Сезон помідорів – рецепт закуски з томатами, баклажанами і цукіні, який ви точно не знали

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
30 серпня, 12:59
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Ціни на помідори варіюються від 13 до 35 гривень за кілограм. Фермери кажуть, що зниження цін не буде, причина – складні погодні умови цього літа. А приготувати з різних сортів помідорів можна закуску з баклажанами і цукіні
Якими будуть ціни на помідори і рецепт закуски з ними від шеф-кухаря
Якими будуть ціни на помідори і рецепт закуски з ними від шеф-кухаря / Фото: Depositphotos

Помідори – одні з головних овочів сезону. Цього періоду вони максимально смачні просто так, наприкінці серпня – на початку вересня тривають активні консервації з ними. Журналісти "Сьогодні" на телеканалі "Україна" дізналися, чи варто чекати на зниження цін на овочі, як помідори можуть підтримати організм та розпитали рецепт закуски з помідорів з цукіні та баклажанами від шеф-кухаря.

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Якими будуть ціни на помідори найближчим часом

Ціни цього сезону вже не зміняться, про що кажуть фермери. Спека, зливи й інші природні катаклізми зробили свою справу: поля довгий час стояли в воді і це вплинуло на врожай. Не в кращий бік.

Робітники збирають, сортують, розкладають помідори по ящиках і одразу завантажують у фури. Здаються томати за ціною 5-6 гривень за кілограм, а коли товар доїжджає до місць реалізації їхня ціна зростає як на дріжджах.

Продавці розповідають, що розбираються овочі швидко, а залишки можна купити зі знижкою. Зараз ціни на помідори варіюються від 13 до 30 гривень за кілограм. Елітні сорти можна купити за 35 гривень.

Як помідори підтримують наш організм?

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Диетологи не рекомендуют хранить помидоры в холодильнике
Диетологи не рекомендуют хранить помидоры в холодильнике / Фото: pexels.com

Томати містять багато вітамінів і антиоксидант лікопін, який знижує ризик серцевих захворювань і раку. Втім, лікарі радять вживати їх потрохи і не зберігати в холодильнику.

За словами дієтолога Ніни Радзієвської, зберігати помідори в холодильнику не рекомендується, бо вітамін С має властивість розщеплюватися.

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Потрібно взяти кілька сортів чері, жовтий помідор, "Чорний принц" і рожевий. Кожен помідор нарізати окремо, а потім – цукіні і баклажани.

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Овочі потрібно обсмажити на олії, а потім протушкувати. Додати сіль, перець, зелень

Помідори, баклажани, цукіні мають бути альденте, хрусткі всередині, так вони збережуть свої корисні властивості. Потім овочі потрібно викласти шарами, між ними – листя салату, заправити улюбленим соусом і посипати кунжутом.

З відео дізнаєтеся, як приготувати хек у томатному соусі за рецептом Григорія Германа.

Тут знайдете кращі заготовки помідорів чері на зиму.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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