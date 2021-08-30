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СЕГОДНЯ Lifestyle Вкусно

Сезон помидоров – рецепт закуски с томатами, баклажанами и цукини, который вы точно не знали

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
30 августа, 12:59
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Цены на помидоры варьируются от 13 до 35 гривен за килограмм. Фермеры говорят, что снижения цен не будет, причина – сложные погодные условия этим летом. А приготовить из разных сортов помидоров можно закуску с баклажанами и цукини
Какими будут цены на помидоры и рецепт закуски с ними от шеф-повара
Какими будут цены на помидоры и рецепт закуски с ними от шеф-повара / Фото: Depositphotos

Помидоры – одни из главных овощей сезона. В этот период они максимально вкусные просто так, в конце августа – в начале сентября продолжаются активные консервации с ними. Журналисты "Сегодня" на телеканале "Украина" узнали, стоит ли ждать снижения цен на овощи, как помидоры могут поддержать организм и расспросили рецепт закуски из помидоров с цукини и баклажанами от шеф-повара.

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Какими будут цены на помидоры в ближайшее время

Цены в этом сезоне уже не изменятся, о чем говорят фермеры. Жара, ливни и другие природные катаклизмы сделали свое дело: поля долгое время стояли в воде и это повлияло на урожай. Не в лучшую сторону.

Рабочие собирают, сортируют, раскладывают помидоры по ящикам и сразу загружают в фуры. Сдаются томаты по цене 5-6 гривен за килограмм, а когда товар доезжает до мест реализации их цена растет как на дрожжах.

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Продавцы рассказывают, что разбираются овощи быстро, а остатки можно купить по скидке. Сейчас цены на помидоры варьируются от 13 до 30 гривен за килограмм. Элитные сорта можно купить за 35 гривен.

Как помидоры поддерживают наш организм?

Диетологи не рекомендуют хранить помидоры в холодильнике
Диетологи не рекомендуют хранить помидоры в холодильнике / Фото: pexels.com

Томаты содержат много витаминов и антиоксидант ликопин, который снижает риск сердечных заболеваний и рака. Впрочем, врачи советуют употреблять их немного и не хранить в холодильнике.

По словам диетолога Нины Радзиевской, хранить помидоры в холодильнике не рекомендуется, потому что витамин С имеет свойство расщепляться.

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Нужно взять несколько сортов черри, желтый помидор, "Черный принц" и розовый. Каждый помидор нарезать отдельно, а затем – цуккини и баклажаны.

Овощи нужно обжарить на растительном масле, а затем потушить. Добавить соль, перец, зелень

Помидоры, баклажаны, цукини должны быть альденте, хрустящие внутри, так они сохранят свои полезные свойства. Затем овощи нужно выложить слоями, между ними – листья салата, заправить любимым соусом и посыпать кунжутом.

Из видео узнаете, как приготовить хек в томатном соусе по рецепту Григория Германа.

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Здесь найдете лучшие заготовки помидоров черри на зиму.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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