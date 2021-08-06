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Заготівля на зиму: рецепт помідорів у власному соку

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
6 серпня, 16:04
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Вам знадобиться два види томатів – не дуже великі, щільні, м'ясисті та перезрілі, повні соку. Приготовлені таким чином помідори залишаються соковитими і ароматними. Рецепт розрахований на три банки ємністю 1 л
Помідори у власному соку на зиму
Помідори у власному соку на зиму / Фото: Depositphotos

Продовжуємо знайомити вас з рецептами прекрасних заготівель на зиму. Ми розповідали, як консервувати чері, тепер дізнаємося, як заготовити помідори у власному соку. Мало того, що самі по собі ці томати смачні, так ще й сік можна використовувати в приготуванні перших страв і соусів. А цей матеріал буде корисний тим, хто планує пікнік і хоче купити продукти за оптимальними цінами.

Помідори у власному соку на зиму

Помідори у власному соку на зиму
Помідори у власному соку на зиму / Фото: Depositphotos

Час приготування:

  • 1 година

Складові:

  • 1,5 кг цілих помідорів;
  • 3 кг дуже стиглих помідорів для соку;
  • 1 ст. л. солі;
  • 2 ст. л. цукру.

Спосіб приготування:

  1. Цілі помідори з щільною м'якоттю залити окропом і залишити на дві-три хвилини. Потім зняти з томатів шкірку і перекласти у стерилізовані банки;
  2. Переспілі помідори пропустити через соковижималку. Томатний сік перелити в каструлю;
  3. Дати йому прокипіти близько семи хвилин, весь час знімаючи пінку з поверхні;
  4. У киплячий томатний сік додати цукор і сіль, перемішати, щоб вони розчинилися;
  5. Залити очищені помідори в банках гарячим соком і закрити кришками.

З відео дізнаєтеся рецепти експрес-маринаду для огірків і салату з них.

І ще три рецепти для найхрусткіших огірків на зиму знайдете тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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