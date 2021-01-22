Попкорн не виходячи з дому: рецепт повітряної кукурудзи з карамеллю
Для цього потрібні зерна цукрової кукурудзи та домашня карамель
Якщо ви думаєте, що попкорн – це чисто американський винахід, то ви маєте рацію лише частково. У цих ласощів поважнаа історія, яка допомогла одним розбагатіти, іншим – вижити. Дізнаємося про походження повітряної кукурудзи та приготуємо попкорн удома.
Там узагалі до кукурудзи особливе ставлення. Про це ми знаємо зі школи, коли вивчали історію і побут ацтеків. Зерна кукурудзи смажили тоді на розпеченому піску і на камені. Іспанський конкістадор Ернан Кортес під час вторгнення в Мексику в 1519 році був здивований з якою повагою місцеві ставляться до "кукурудзи, що вибухнула".
Так, саме в США повітряна кукурудза прижилася першою і була доволі популярною ще задовго до Великої депресії. Старт популярності попкорна був здійснений американцем Чарльзом Криторзом, в 1880-1885 роках. Ним було винайдено обладнання для виготовлення повітряної кукурудзи і назвав він це "попером". Заводити цю "машину" треба було вручну. При її обертанні зерно перемішувалося, нагрівалося і вибухало. Під час Депресії вона рятувала сотні тисяч людей, які опинилися за межею бідності. Адже попкорн – це недорого і ситно. У США існує навіть спеціальне (неофіційне) свято – День попкорну. Зазвичай його святкують 19 січня. До речі, дякувати повітряній кукурудзі слід не тільки американцям.
Експерименти із зернами кукурудзи і впливом на них мікрохвильової енергії підштовхнули винахідника Персі Спенсера до дослідів і подальшої розробки та патентуванню мікрохвильової печі. Сьогодні мільйони людей не уявляють свого життя без мікрохвильовки. Тепер знатимете, що дякувати треба не тільки Персі Спенсеру.
Інгредієнти
- 100 г – зерна кукурудзи (маїс)
- 1 ст. л. – олія
- 10 г – вершкове масло
Дя карамелі
- 100 г – вода
- 180 г – цукор
- 10 г – вершкове масло
- сіль дрібка
Спосіб приготування
- Насипати зерна кукурудзи в каструлю з кришкою.
- Додати масло та олію, поставити на середній вогонь.
- Помішувати доки масло не розтане. Накрити кришкою.
- Для карамелі взяти сотейник з товстим дном. Насипати цукор, додати воду.
- Коли карамель стане бурштиновоюї, зняти з вогню і додати масло та сіль.
- Перемішати і залити попкорн. Висипати кукурудзу на деко, застелене пергаментом, і дати охолонути.
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