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Попкорн не выходя из дому: рецепт воздушной кукурузы с карамелью

Сегодня, 20:32

Для этого нужны зерна сахарной кукурузы и домашняя карамель

Если вы думаете, что попкорн – это чисто американское изобретение, то вы правы лишь отчасти. У этого лакомства внушительная история, которая помогла одним разбогатеть, другим – выжить. Узнаем о происхождении воздушной кукурузы и приготовим попкорн дома.

Все начиналось в Мексике

Там вообще к кукурузе особое отношение. Об этом мы знаем со школы, когда изучали историю и быт ацтеков. Зерна кукурузы жарили тогда на раскаленном песке и на камне. Испанский конкистадор Эрнан Кортес при вторжении в Мексику в 1519 году был удивлен с каким почтением местные относятся к "взорвавшейся кукурузе".

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Спаситель-попкорн во времена Великой депрессии

Фото: freepik.com

Да, именно в США воздушная кукуруза прижилась первой и была достаточно популярной еще задолго до Великой депрессии. Старт популярности попкорна был осуществлен американцем Чарльзом Криторзом, в 1880−1885 годах. Он изобрел оборудование для изготовления воздушной кукурузы и назвал это "поппером". Заводить эту "машину" нужно было вручную. При ее вращении зерно перемешивалось, нагревалось и взрывалось. Во время Депрессии она спасала сотни тысяч людей, которые оказались за чертой бедности. Потому что попкорн – это недорого и сытно. В США даже есть специальный (неофициальный) праздник – День попкорна. Отмечают его 19 января. Кстати, благодарить воздушную кукурузу стоит не только американцам.

Попкорн вдохновил на создание микроволновки

Эксперименты с зернами кукурузы и воздействием на них микроволновой энергии подтолкнули изобретателя Перси Спенсера к опытам и дальнейшей разработке и патентированию микроволновой печи. Сегодня миллионы людей не представляют своей жизни без микроволновки. Теперь будете знать, что благодарить нужно не только Перси Спенсера.

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Домашний попкорн с карамелью

Попкорн может бы как сладким, так и соленым
Попкорн может бы как сладким, так и соленым
Фото: freepik.com

Ингредиенты

  • 100 г – зерна кукурузы (маис)
  • 1 ст. л. – масло растительное
  • 10 г – сливочное масло

Для карамели

  • 100 г – вода
  • 180 г – сахар
  • 10 г – сливочное масло
  • соль щепотка

Способ приготовления

  1. Насыпать зерна кукурузы в кастрюлю с крышкой.
  2. Добавить два вида масла и поставить на средний огонь.
  3. Помешивать пока масло не растает. Накрыть крышкой.
  4. Для карамели взять сотейник с толстым дном. Насыпать сахар, добавить воду.
  5. Когда карамель станет янтарной, убрать с огня и добавить масло и соль.
  6. Перемешать и залить попкорн. Высыпать кукурузу на противень, застеленный пергаментом, и дать остыть.

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