Попкорн не выходя из дому: рецепт воздушной кукурузы с карамелью
Для этого нужны зерна сахарной кукурузы и домашняя карамель
Если вы думаете, что попкорн – это чисто американское изобретение, то вы правы лишь отчасти. У этого лакомства внушительная история, которая помогла одним разбогатеть, другим – выжить. Узнаем о происхождении воздушной кукурузы и приготовим попкорн дома.
Там вообще к кукурузе особое отношение. Об этом мы знаем со школы, когда изучали историю и быт ацтеков. Зерна кукурузы жарили тогда на раскаленном песке и на камне. Испанский конкистадор Эрнан Кортес при вторжении в Мексику в 1519 году был удивлен с каким почтением местные относятся к "взорвавшейся кукурузе".
Да, именно в США воздушная кукуруза прижилась первой и была достаточно популярной еще задолго до Великой депрессии. Старт популярности попкорна был осуществлен американцем Чарльзом Криторзом, в 1880−1885 годах. Он изобрел оборудование для изготовления воздушной кукурузы и назвал это "поппером". Заводить эту "машину" нужно было вручную. При ее вращении зерно перемешивалось, нагревалось и взрывалось. Во время Депрессии она спасала сотни тысяч людей, которые оказались за чертой бедности. Потому что попкорн – это недорого и сытно. В США даже есть специальный (неофициальный) праздник – День попкорна. Отмечают его 19 января. Кстати, благодарить воздушную кукурузу стоит не только американцам.
Эксперименты с зернами кукурузы и воздействием на них микроволновой энергии подтолкнули изобретателя Перси Спенсера к опытам и дальнейшей разработке и патентированию микроволновой печи. Сегодня миллионы людей не представляют своей жизни без микроволновки. Теперь будете знать, что благодарить нужно не только Перси Спенсера.
Ингредиенты
- 100 г – зерна кукурузы (маис)
- 1 ст. л. – масло растительное
- 10 г – сливочное масло
Для карамели
- 100 г – вода
- 180 г – сахар
- 10 г – сливочное масло
- соль щепотка
Способ приготовления
- Насыпать зерна кукурузы в кастрюлю с крышкой.
- Добавить два вида масла и поставить на средний огонь.
- Помешивать пока масло не растает. Накрыть крышкой.
- Для карамели взять сотейник с толстым дном. Насыпать сахар, добавить воду.
- Когда карамель станет янтарной, убрать с огня и добавить масло и соль.
- Перемешать и залить попкорн. Высыпать кукурузу на противень, застеленный пергаментом, и дать остыть.
Здесь читайте рецепты завтраков, которые согреют зимой.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное