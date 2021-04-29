Вони бувають не тільки солодкими – 7 рецептів закусочних тортів
Святкову закуску можна приготувати з грибами, рибою, м'ясом
Така їжа для тих, хто байдужий до десертів і любить добре поїсти. Вони готуються за принципом звичайного торта – коржі та крем, тільки все це або з грибів і картоплі, або з м'яса і рибних консервів. Нижче знайдете 7 рецептів закусочних тортів, які, крім інших оригінальних закусок, сміливо можна брати на пікнік.
Торт із сьомгою
Інгредієнти
- 500 г – листкового тіста
- 300 г – тонких скибочок сьомги
- 1 б. – печінки тріски
- 2 шт. – яйця
- 3 шт. – великих зелених яблука
- 1 шт. – біла цибулина
- 6 ст. л. – сметани з гірчицею
- сік і цедра половини лимона
- 50 г – твердого сиру
- петрушка, сіль, мелений білий перець – за смаком
Спосіб приготування
- Пласти тіста, не розморожуючи, помістити на викладений пергаментом деко і поставити в холодну духовку. Виставте температуру 180 градусів і випікати коржі, доки тісто не підніметься і не набуде золотавого відтінку, 30-40 хвилин.
- Розібрати коржі на 3-4 тонших коржі.
- Два яблука наколоти виделкою з усіх боків і запікати до м'якості, 30-40 хвилин.
- Очистити готові яблука від серцевини і шкірки, м'якоть подрібнити в пюре, змішати зі сметаною і гірчицею, соком і подрібненою цедрою лимона, посолити, поперчити.
- Яйця зварити круто, очистити.
- Цибулину дуже дрібно нарізати, залити великою кількістю киплячої води на 1 хвилину, відкинути на друшляк, обдати крижаною водою і обсушити.
- Ще 1 яблуко очистити від шкірки і серцевини, нарізати дуже дрібними кубиками. Печінка тріски і яйця подрібнити виделкою. Змішати печінку тріски, яблука, цибулю і яйця.
- Змастити кожен корж з одного боку паштетом з печінки тріски.
- Між двома центральними коржами викласти скибочки сьомги – і обидва ці коржі мають бути змащені сметанно-гірчичним соусом.
- Накрити торт фольгою і покласти зверху вантаж. Залишити на 1 годину.
- Змастити верхній корж сметанно-гірчичним соусом, натерти сир на дрібній тертці, змішати з подрібненою петрушкою, прикрасити торт.
Картопляний торт з грибним кремом
Інгредієнти
- Морква, цибуля – по 2 шт.
- Гриби – 250 г
- Вершки – 500 мл
- Манна крупа – 3 ст. л.
- Картопля – 4 шт.
- Яйця – 4 шт.
- Борошно – 5-8 ст. л.
- Часник – 3 зуб.
- Зелень, спеції, сіль, перець – за смаком
- Соняшникова олія – 1 ст. л.
Спосіб приготування
- У великій сковороді обсмажити нарізані морквини, цибулини, гриби. Туде ж додати подрібнений часник, зелень і спеції.
- Додати вершки і манну крупу. Протушкувати кілька хвилин, доки маса не стане густою. Охолодити і збити в блендері, має вийти густий крем для торта.
- Нарізати і відварити картоплю. У блендері збити картоплю з яйцями, часником, сіллю, борошном і соняшниковою олією. На сухій сковорідці з отриманої маси смажити млинці.
- Перемазати готові млинці грибним кремом.
Закусочний печінковий торт з морквою і плавленим сиром
Інгредієнти
- 0.5 кг – курячої печінки
- 3 шт. – яйця
- 1 шт. – цибуля ріпчаста
- 4-5 ст. л. – борошно пшеничне
- сіль і перець – за смаком
- 3 шт. – морква
- 150 г – плавлений сир
- 100 г – майонез
- 3 зуб. – часник
Спосіб приготування
- Печінку подрібнити в м'ясорубці, яйця збити з борошном, сіллю і перцем. Усе акуратно змішати.
- Сковороду трохи змастити олією, щоб тісто не прилипало і випікати з двох боків, як звичайні млинці.
- Моркву натерти, обсмажити на сковороді. Змішати з тертим плавленим сиром і подрібненим часником. Додати майонез.
- Зібрати торт, прикрасити морквою.
Млинцевий торт з печерицями
Інгредієнти
- Борошно – 320 г
- Молоко – 0.5 л
- Яйця – 2 шт.
- Сир твердий – 130 г
- Цукор – 1 ч. л.
- Сіль – 0.5 ч. л.
- Розпушувач 0.5 ч. л.
- Кріп, петрушка – за смаком
- Печериці – 700 г
- Цибуля – 3 шт.
- Сир вершковий – 400 г
- Опеньки мариновані – 100 г
- Соняшникова олія – 2 ст. л.
Спосіб приготування
- Для млинців у миску розбити яйця, посолити і всипати цукор. Збити вінчиком. Додати трохи молока і перемішати. Просіяти в миску борошно з розпушувачем, розмішати і додати тертий твердий сир.
- Подрібнити кріп. У миску з тістом влити потроху молоко, що залишилося, і всипати зелень. Добре розмішати. Влити олію і залишити тісто відпочити на 15-20 хвилин. Посмажити рум'яні млинці.
- Нарізати печериці та обсмажити на олії 10 хвилин. Ріпчасту цибулю нарізати півкільцями, додати до грибів і продовжувати готувати 10 хвилин.
- Викласти на тарілку перший млинець, змастити його м'яким вершковим сиром і розкласти зверху трохи грибів і цибулі. Потім викласти другий млинець і виконати ту ж саму процедуру. У начинку можна додати мариновані опеньки.
- Складати млинці один за іншим, доки вони не закінчаться. По боках змастити залишками сиру, присипати подрібненою петрушкою. Прикрасити можна маринованими грибами, дати торту трохи просочитися.
Кабачково-м'ясний торт
Інгредієнти для коржів
- Кабачки – 1 шт.
- М'ясний фарш – 250 г
- Яйця – 2 шт.
- Сіль, перець – за смаком
- борошно
Для начинки
- Сметана – 3 ст. л.
- Майонез – 1 ст. л.
- Сир твердий – 100 г
- Часник – 1 зуб.
Спосіб приготування
- Змішати інгредієнти для тіста, посмажити коржі.
- Змішати інгредієнти для начинки, туди подрібнити часник і додати тертий сир.
- Кожен корж змазати кремом-начинкою, зверху прикрасити свіжими овочами та зеленню.
М'ясний торт
Інгредієнти
- Фарш – 500 г
- Чорнослив – 100 г
- Гірчиця – 1 ч. л.
- Цибулина – 2 шт.
- Морква – 1 шт.
- Паста томатна – 1 ст. л.
- Сіль, перець – за смаком
- Французький гірчичний соус
Спосіб приготування
- Чорнослив промити і замочити в теплій воді. Потім дрібно нарізати.
- Моркву натерти на крупній тертці, посолити, поперчити і тушкувати на олії з половиною цибулі й томатною пастою 10 хвилин.
- Цибулю подрібнити, змішати з фаршем, посолити, поперчити, додати гірчицю і чорнослив.
- Прямокутну форму змастити олією. Викласти половину фаршу, потім – шар моркви, закрити другою половиною фаршу.
- Поставити в розігріту духовку на 40 хвилин за 200 градусів.
- Подавати з гірчичним соусом і будь-яким гарніром.
Торт з рибними консервами
Інгредієнти для тіста
- Борошно пшеничне – 650 г
- Маргарин – 200 г
- Кефір – 1 стакан
- Яйця – 2 шт.
- Розпушувач – 1/2 ч. л.
- Сіль
Для начинки
- Лосось консервований – 200 г
- Сметана – 250 г
- Майонез – 1 стакан
- Сирки плавлені – 3 шт.
- Часник – 2-3 зуб.
- Варені яйця – 3 шт.
- Зелень – 1 пучок
Спосіб приготування
- Яйця збити з кефіром, додати сіль, рубаний маргарин і перемішати. Всипати борошно, додати розпушувач і замісити тісто.
- Тісто розділити на 4 частини, розкачати корж, випікати 25-30 хвилин за температури 180 градусів, охолодити коржі.
- Майонез змішати зі сметаною. Рибу подрібнити. Сирки натерти, змішати з дрібно нарізаним часником.
- Яйця подрібнити, перемішати з рубаною зеленню.
- Три коржі змастити сумішшю – майонез і сметана. Укласти на тарілку перший змащений корж, викласти на нього рівним шаром рибу, потім – другий корж, зверху – сирну масу.
- Накрити третім коржем, посипати яйцями, змішаними з рубаною зеленню, і накрити коржем.
- Обернути харчовою плівкою і поставити в холодильник на 12 годин.
- Прикрасити тертим сиром, горіхами, зеленню і лососевою ікрою.
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