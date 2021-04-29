Вони бувають не тільки солодкими – 7 рецептів закусочних тортів

Святкову закуску можна приготувати з грибами, рибою, м'ясом

Така їжа для тих, хто байдужий до десертів і любить добре поїсти. Вони готуються за принципом звичайного торта – коржі та крем, тільки все це або з грибів і картоплі, або з м'яса і рибних консервів. Нижче знайдете 7 рецептів закусочних тортів, які, крім інших оригінальних закусок, сміливо можна брати на пікнік.

Торт із сьомгою

Фото: торт з сьомгою

Інгредієнти

500 г – листкового тіста

300 г – тонких скибочок сьомги

1 б. – печінки тріски

2 шт. – яйця

3 шт. – великих зелених яблука

1 шт. – біла цибулина

6 ст. л. – сметани з гірчицею

сік і цедра половини лимона

50 г – твердого сиру

петрушка, сіль, мелений білий перець – за смаком

Спосіб приготування

Пласти тіста, не розморожуючи, помістити на викладений пергаментом деко і поставити в холодну духовку. Виставте температуру 180 градусів і випікати коржі, доки тісто не підніметься і не набуде золотавого відтінку, 30-40 хвилин. Розібрати коржі на 3-4 тонших коржі. Два яблука наколоти виделкою з усіх боків і запікати до м'якості, 30-40 хвилин. Очистити готові яблука від серцевини і шкірки, м'якоть подрібнити в пюре, змішати зі сметаною і гірчицею, соком і подрібненою цедрою лимона, посолити, поперчити. Яйця зварити круто, очистити. Цибулину дуже дрібно нарізати, залити великою кількістю киплячої води на 1 хвилину, відкинути на друшляк, обдати крижаною водою і обсушити. Ще 1 яблуко очистити від шкірки і серцевини, нарізати дуже дрібними кубиками. Печінка тріски і яйця подрібнити виделкою. Змішати печінку тріски, яблука, цибулю і яйця. Змастити кожен корж з одного боку паштетом з печінки тріски. Між двома центральними коржами викласти скибочки сьомги – і обидва ці коржі мають бути змащені сметанно-гірчичним соусом. Накрити торт фольгою і покласти зверху вантаж. Залишити на 1 годину. Змастити верхній корж сметанно-гірчичним соусом, натерти сир на дрібній тертці, змішати з подрібненою петрушкою, прикрасити торт.

Картопляний торт з грибним кремом

Фото: instagram.com/angela_lileya_dishes/

Інгредієнти

Морква, цибуля – по 2 шт.

Гриби – 250 г

Вершки – 500 мл

Манна крупа – 3 ст. л.

Картопля – 4 шт.

Яйця – 4 шт.

Борошно – 5-8 ст. л.

Часник – 3 зуб.

Зелень, спеції, сіль, перець – за смаком

Соняшникова олія – 1 ст. л.

Спосіб приготування

У великій сковороді обсмажити нарізані морквини, цибулини, гриби. Туде ж додати подрібнений часник, зелень і спеції. Додати вершки і манну крупу. Протушкувати кілька хвилин, доки маса не стане густою. Охолодити і збити в блендері, має вийти густий крем для торта. Нарізати і відварити картоплю. У блендері збити картоплю з яйцями, часником, сіллю, борошном і соняшниковою олією. На сухій сковорідці з отриманої маси смажити млинці. Перемазати готові млинці грибним кремом.

Закусочний печінковий торт з морквою і плавленим сиром

Фото: instagram.com/jullsie_julls/

Інгредієнти

0.5 кг – курячої печінки

3 шт. – яйця

1 шт. – цибуля ріпчаста

4-5 ст. л. – борошно пшеничне

сіль і перець – за смаком

3 шт. – морква

150 г – плавлений сир

100 г – майонез

3 зуб. – часник

Спосіб приготування

Печінку подрібнити в м'ясорубці, яйця збити з борошном, сіллю і перцем. Усе акуратно змішати. Сковороду трохи змастити олією, щоб тісто не прилипало і випікати з двох боків, як звичайні млинці. Моркву натерти, обсмажити на сковороді. Змішати з тертим плавленим сиром і подрібненим часником. Додати майонез. Зібрати торт, прикрасити морквою.

Млинцевий торт з печерицями

Фото: instagram.com/food_kuhnya/

Інгредієнти

Борошно – 320 г

Молоко – 0.5 л

Яйця – 2 шт.

Сир твердий – 130 г

Цукор – 1 ч. л.

Сіль – 0.5 ч. л.

Розпушувач 0.5 ч. л.

Кріп, петрушка – за смаком

Печериці – 700 г

Цибуля – 3 шт.

Сир вершковий – 400 г

Опеньки мариновані – 100 г

Соняшникова олія – 2 ст. л.

Спосіб приготування

Для млинців у миску розбити яйця, посолити і всипати цукор. Збити вінчиком. Додати трохи молока і перемішати. Просіяти в миску борошно з розпушувачем, розмішати і додати тертий твердий сир. Подрібнити кріп. У миску з тістом влити потроху молоко, що залишилося, і всипати зелень. Добре розмішати. Влити олію і залишити тісто відпочити на 15-20 хвилин. Посмажити рум'яні млинці. Нарізати печериці та обсмажити на олії 10 хвилин. Ріпчасту цибулю нарізати півкільцями, додати до грибів і продовжувати готувати 10 хвилин. Викласти на тарілку перший млинець, змастити його м'яким вершковим сиром і розкласти зверху трохи грибів і цибулі. Потім викласти другий млинець і виконати ту ж саму процедуру. У начинку можна додати мариновані опеньки. Складати млинці один за іншим, доки вони не закінчаться. По боках змастити залишками сиру, присипати подрібненою петрушкою. Прикрасити можна маринованими грибами, дати торту трохи просочитися.

Кабачково-м'ясний торт

Фото: instagram.com/diana_zaharo/

Інгредієнти для коржів

Кабачки – 1 шт.

М'ясний фарш – 250 г

Яйця – 2 шт.

Сіль, перець – за смаком

борошно

Для начинки

Сметана – 3 ст. л.

Майонез – 1 ст. л.

Сир твердий – 100 г

Часник – 1 зуб.

Спосіб приготування

Змішати інгредієнти для тіста, посмажити коржі. Змішати інгредієнти для начинки, туди подрібнити часник і додати тертий сир. Кожен корж змазати кремом-начинкою, зверху прикрасити свіжими овочами та зеленню.

М'ясний торт

Фото: instagram.com/natalikabor2019/

Інгредієнти

Фарш – 500 г

Чорнослив – 100 г

Гірчиця – 1 ч. л.

Цибулина – 2 шт.

Морква – 1 шт.

Паста томатна – 1 ст. л.

Сіль, перець – за смаком

Французький гірчичний соус

Спосіб приготування

Чорнослив промити і замочити в теплій воді. Потім дрібно нарізати. Моркву натерти на крупній тертці, посолити, поперчити і тушкувати на олії з половиною цибулі й томатною пастою 10 хвилин. Цибулю подрібнити, змішати з фаршем, посолити, поперчити, додати гірчицю і чорнослив. Прямокутну форму змастити олією. Викласти половину фаршу, потім – шар моркви, закрити другою половиною фаршу. Поставити в розігріту духовку на 40 хвилин за 200 градусів. Подавати з гірчичним соусом і будь-яким гарніром.

Торт з рибними консервами

Фото: instagram.com/everyday_recept/

Інгредієнти для тіста

Борошно пшеничне – 650 г

Маргарин – 200 г

Кефір – 1 стакан

Яйця – 2 шт.

Розпушувач – 1/2 ч. л.

Сіль

Для начинки

Лосось консервований – 200 г

Сметана – 250 г

Майонез – 1 стакан

Сирки плавлені – 3 шт.

Часник – 2-3 зуб.

Варені яйця – 3 шт.

Зелень – 1 пучок

Спосіб приготування

Яйця збити з кефіром, додати сіль, рубаний маргарин і перемішати. Всипати борошно, додати розпушувач і замісити тісто. Тісто розділити на 4 частини, розкачати корж, випікати 25-30 хвилин за температури 180 градусів, охолодити коржі. Майонез змішати зі сметаною. Рибу подрібнити. Сирки натерти, змішати з дрібно нарізаним часником. Яйця подрібнити, перемішати з рубаною зеленню. Три коржі змастити сумішшю – майонез і сметана. Укласти на тарілку перший змащений корж, викласти на нього рівним шаром рибу, потім – другий корж, зверху – сирну масу. Накрити третім коржем, посипати яйцями, змішаними з рубаною зеленню, і накрити коржем. Обернути харчовою плівкою і поставити в холодильник на 12 годин. Прикрасити тертим сиром, горіхами, зеленню і лососевою ікрою.

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