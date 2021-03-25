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Як приготувати гарячий шоколад не гірше, ніж у модних кафе: 3 рецепти

Сьогодні, 16:16

Цей напій чудово доповнюють м'ята, апельсиновий сік і перець чилі

Модні та красиві напої, в нашому випадку гарячий шоколад, можна не купувати в кафе, а зробити вдома. Плюс – ви знаєте, з чого він буде приготовлений і прикрасите на свій смак. Експерти радять готувати цей напій на основі темного шоколаду, він усе-таки корисніше за молочний. 3 оригінальних рецепти гарячого шоколаду знайдете нижче.

Якщо потрібен оригінальний подарунок і не знаєте який, скористайтеся ідеями з нашого календаря березневих свят.

Гарячий шоколад з ромом і перцем чилі

Фото: instagram.com/giulianovars_tmn/

Інгредієнти

  • 100 г – темного шоколаду (70% какао)
  • 600 мл – молока
  • 1 шт. – ванільний стручок
  • 1 щіпка солі
  • 2 щіпки духмяного перцю, імбиру і порошку кориці
  • 1-2 ст. л. – чорного рому
  • 1-2 шт. – маленьких сушених перці чилі
  • 100 г – збитих вершків

Спосіб приготування

  1. Подрібнити в стружку кілька часточок шоколаду. Іншу частину шоколаду розділити на часточки.
  2. Добре подрібнити сушений перець чилі до порошку, видалити насіння з ванільного стручка.
  3. Додати в каструлю молоко, насіння і ванільний стручок і довести до кипіння.
  4. Дати охолонути і додати шматочки шоколаду.
  5. Додати інші спеції та сіль, а потім – порошок перцю чилі та ром за смаком. Добре перемішати і видалити ванільний стручок.
  6. Розігріти і розлити по чашках, додати збиті вершки.
  7. Прикрасити порошком перцю чилі та шоколадної стружки.

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М'ятний гарячий шоколад

Фото: instagram.com/_marie.and.me_ /

Інгредієнти

  • 1 шт. – плитка гіркого шоколаду
  • 1 ст. л. – какао
  • 500 мл – молока
  • 70 мл – жирних вершків
  • Кілька м'ятних льодяників
  • 1 ч. л. – кориці

Спосіб приготування

  1. На слабкому вогні підігріти в сотейнику молоко і вершки.
  2. Додати льодяники, шоколад, какао і корицю.
  3. Помішувати суміш на слабкому вогні, доки какао і шоколад не розчиняться.

Гарячий шоколад з апельсиновим соком

Фото: instagram.com/digusta_tor/

Інгредієнти

  • Горький шоколад – 60 г
  • Какао – 2 ч. л. з гіркою
  • Молоко – 80 мл
  • Вершки 20% або 33% – 70 мл
  • Цукор – 2 ч. л.
  • Кориця – 1/4 ч. л.
  • Апельсиновий сік – 1 ст. л.
  • Цедра половини апельсина

Спосіб приготування

  1. Шоколад подрібнити і скласти в глибоку миску.
  2. У сотейнику з'єднати какао, молоко, вершки, цукор, корицю і цедру з апельсиновим соком. Нагріти на повільному вогні. До кипіння не доводити.
  3. Гарячою сумішшю через сито залити порубаний шоколад і ретельно перемішати, доки шоколад не розчиниться.
  4. Прикрасити збитими вершками і цедрою апельсина.

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