Як приготувати гарячий шоколад не гірше, ніж у модних кафе: 3 рецепти
Цей напій чудово доповнюють м'ята, апельсиновий сік і перець чилі
Модні та красиві напої, в нашому випадку гарячий шоколад, можна не купувати в кафе, а зробити вдома. Плюс – ви знаєте, з чого він буде приготовлений і прикрасите на свій смак. Експерти радять готувати цей напій на основі темного шоколаду, він усе-таки корисніше за молочний. 3 оригінальних рецепти гарячого шоколаду знайдете нижче.
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Гарячий шоколад з ромом і перцем чилі
Інгредієнти
- 100 г – темного шоколаду (70% какао)
- 600 мл – молока
- 1 шт. – ванільний стручок
- 1 щіпка солі
- 2 щіпки духмяного перцю, імбиру і порошку кориці
- 1-2 ст. л. – чорного рому
- 1-2 шт. – маленьких сушених перці чилі
- 100 г – збитих вершків
Спосіб приготування
- Подрібнити в стружку кілька часточок шоколаду. Іншу частину шоколаду розділити на часточки.
- Добре подрібнити сушений перець чилі до порошку, видалити насіння з ванільного стручка.
- Додати в каструлю молоко, насіння і ванільний стручок і довести до кипіння.
- Дати охолонути і додати шматочки шоколаду.
- Додати інші спеції та сіль, а потім – порошок перцю чилі та ром за смаком. Добре перемішати і видалити ванільний стручок.
- Розігріти і розлити по чашках, додати збиті вершки.
- Прикрасити порошком перцю чилі та шоколадної стружки.
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М'ятний гарячий шоколад
Інгредієнти
- 1 шт. – плитка гіркого шоколаду
- 1 ст. л. – какао
- 500 мл – молока
- 70 мл – жирних вершків
- Кілька м'ятних льодяників
- 1 ч. л. – кориці
Спосіб приготування
- На слабкому вогні підігріти в сотейнику молоко і вершки.
- Додати льодяники, шоколад, какао і корицю.
- Помішувати суміш на слабкому вогні, доки какао і шоколад не розчиняться.
Гарячий шоколад з апельсиновим соком
Інгредієнти
- Горький шоколад – 60 г
- Какао – 2 ч. л. з гіркою
- Молоко – 80 мл
- Вершки 20% або 33% – 70 мл
- Цукор – 2 ч. л.
- Кориця – 1/4 ч. л.
- Апельсиновий сік – 1 ст. л.
- Цедра половини апельсина
Спосіб приготування
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- Шоколад подрібнити і скласти в глибоку миску.
- У сотейнику з'єднати какао, молоко, вершки, цукор, корицю і цедру з апельсиновим соком. Нагріти на повільному вогні. До кипіння не доводити.
- Гарячою сумішшю через сито залити порубаний шоколад і ретельно перемішати, доки шоколад не розчиниться.
- Прикрасити збитими вершками і цедрою апельсина.
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