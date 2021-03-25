Як приготувати гарячий шоколад не гірше, ніж у модних кафе: 3 рецепти

Цей напій чудово доповнюють м'ята, апельсиновий сік і перець чилі

Модні та красиві напої, в нашому випадку гарячий шоколад, можна не купувати в кафе, а зробити вдома. Плюс – ви знаєте, з чого він буде приготовлений і прикрасите на свій смак. Експерти радять готувати цей напій на основі темного шоколаду, він усе-таки корисніше за молочний. 3 оригінальних рецепти гарячого шоколаду знайдете нижче.

Якщо потрібен оригінальний подарунок і не знаєте який, скористайтеся ідеями з нашого календаря березневих свят.

Гарячий шоколад з ромом і перцем чилі

Фото: instagram.com/giulianovars_tmn/

Інгредієнти

100 г – темного шоколаду (70% какао)

600 мл – молока

1 шт. – ванільний стручок

1 щіпка солі

2 щіпки духмяного перцю, імбиру і порошку кориці

1-2 ст. л. – чорного рому

1-2 шт. – маленьких сушених перці чилі

100 г – збитих вершків

Спосіб приготування

Подрібнити в стружку кілька часточок шоколаду. Іншу частину шоколаду розділити на часточки. Добре подрібнити сушений перець чилі до порошку, видалити насіння з ванільного стручка. Додати в каструлю молоко, насіння і ванільний стручок і довести до кипіння. Дати охолонути і додати шматочки шоколаду. Додати інші спеції та сіль, а потім – порошок перцю чилі та ром за смаком. Добре перемішати і видалити ванільний стручок. Розігріти і розлити по чашках, додати збиті вершки. Прикрасити порошком перцю чилі та шоколадної стружки.

М'ятний гарячий шоколад

Фото: instagram.com/_marie.and.me_ /

Інгредієнти

1 шт. – плитка гіркого шоколаду

1 ст. л. – какао

500 мл – молока

70 мл – жирних вершків

Кілька м'ятних льодяників

1 ч. л. – кориці

Спосіб приготування

На слабкому вогні підігріти в сотейнику молоко і вершки. Додати льодяники, шоколад, какао і корицю. Помішувати суміш на слабкому вогні, доки какао і шоколад не розчиняться.

Гарячий шоколад з апельсиновим соком

Фото: instagram.com/digusta_tor/

Інгредієнти

Горький шоколад – 60 г

Какао – 2 ч. л. з гіркою

Молоко – 80 мл

Вершки 20% або 33% – 70 мл

Цукор – 2 ч. л.

Кориця – 1/4 ч. л.

Апельсиновий сік – 1 ст. л.

Цедра половини апельсина

Спосіб приготування

⠀

Шоколад подрібнити і скласти в глибоку миску. У сотейнику з'єднати какао, молоко, вершки, цукор, корицю і цедру з апельсиновим соком. Нагріти на повільному вогні. До кипіння не доводити. Гарячою сумішшю через сито залити порубаний шоколад і ретельно перемішати, доки шоколад не розчиниться. Прикрасити збитими вершками і цедрою апельсина.

Тут дізнаєтеся, як готувати шоколадні бомби з маршмелоу всередині.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися