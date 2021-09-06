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СЬОГОДНІ Life Смачно

Кекс за 5 хвилин – рецепти швидкого десерту до сніданку

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
6 вересня, 07:01
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Найпопулярніший варіянт такої випічки – з шоколадом або какао. Але можна зробити кекси морквяними з горіхами і сирними з ягодами. У будь-якому разі – це максимально швидко та зручно
Шоколадний кекс в мікрохвильовці
Шоколадний кекс в мікрохвильовці / Фото: Depositphotos

Такий десерт на сніданок буде ідеальним для тих, хто не любить витрачати багато часу на приготування їжі, тим паче вранці. Готуються вони трохи більше 5 хвилин з простих інгредієнтів. Звичайно, варіяції в рецептурі допускаються. Ще один плюс таких кексів – їх можна приготувати побільше і взяти в школу або на роботу. Отже, якщо ви любите готувати швидко за допомогою мікрохвильової печі, то рецепти нижче для вас.

Сирний кекс з ягодами

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Сирний кекс
Сирний кекс / Фото: instagram.com/dashareys1111/

Інгредієнти

  • Сир – 125 г
  • Яйця – 2 шт.
  • Рисове борошно – 50 г
  • Розпушувач – щіпка
  • Цукор, ягоди – за смаком

Спосіб приготування

  1. Змішати всі інгредієнти, розкласти по кружках або формах.
  2. Випікати 3-5 хвилин на максимальній потужності в мікрохвильовці.

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Шоколадні кекси

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Шоколадні кекси
Шоколадні кекси / Фото: instagram.com/n.elena.888/

Інгредієнти

  • Яйце, банан – по 1 шт.
  • Цукор – 1 ст. л.
  • Какао – 3 ст. л.
  • Розпушувач – 0,5 ч. л.

Спосіб приготування

  1. Банан перебити в блендері або розім'яти виделкою.
  2. Яйце збити з цукром, додати розпушувач, какао і перемішати. Додати банан, перемішати.
  3. Форми для кексів наповнити на 2/3. Поставити в мікрохвильовку на повну потужність на 5 хвилин.

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Морквяний кекс

Морквяний пиріг
Морквяний пиріг / Фото: instagram.com/olga_pprecept/

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Інгредієнти

  • Морква – 30 г (терта)
  • Вівсяне борошно – 4 ст. л.
  • Молоко 1% – 5 ст. л.
  • Горіхи – 25 г
  • Кориця – щіпка
  • Оливкова олія – 3 ч. л.

Спосіб приготування

  1. Збити в мисці молоко та олію. Поступово додати решту інгредієнтів, крім горіхів. Ретельно перемішати. Перелити тісто в дві кружки, готувати 2 хвилини в мікрохвильовій печі на високій потужності.
  2. Перед подачею прикрасити горіхами.

Перед кексами, для ситного сніданку, приготуйте лаваш з маринованою куркою, сиром і овочами.

10 рецептів кексів для смачного перекусу зібрані тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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