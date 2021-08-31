Каші на сніданок – 3 рецепти-хіти для смачного ранку

На сніданок треба готувати те, що ви любите, починаючи від картопляних зраз і закінчуючи різними салатами. Але перше, з чим у нас асоціюється ранковий прийом їжі – каша. Щоби приготувати її оригінально, треба залучити кулінарну творчість і приготувати кашу у несподіваний спосіб, наприклад, запекти з фруктовою начинкою. Рецепти каш, які варто спробувати, знайдете нижче.
Кукурудзяна каша зі смаженим бананом
Інгредієнти
- Кукурудзяна крупа – 50 г
- Молоко – 50 г
- Банан (стиглий) -1/2 шт.
- Кориця, цукор – за смаком
Спосіб приготування ⠀
- Зварити кашу на слабкому вогні, додавши воду і молоко в пропорції 1:2.
- Банан нарізати кружечками і обсмажити на антипригарній сковороді з двох боків на слабкому вогні до потемніння.
- На кашу викласти банан, посипати корицею.
Норвезька каша рисгрот
Інгредієнти з розрахунку одна чашка – 240 мл
- ¾ чашки круглозернистого рису
- 1,5 чашки води
- 2,5 чашки молока
- 1 ст. л. топленого або вершкового масла
- 1 ст. л. меду
- 1 ст. л. цукру
- по 1 ч. л. солі, ванільного екстракту
- кориця, родзинки – за смаком
- масло
Спосіб приготування
- У сотейнику довести до кипіння рис з водою, зменшити вогонь і варити, доки практично вся вода не вбереться в рис (близько 10 хвилин).
- Додати молока, накрити кришкою і варити, помішуючи, доки більша частина молока не вбереться. Щоразу потрібно додавати молоко, коли попереднє вбралося в рис.
- Весь процес варіння має тривати 45-55 хвилин.
- Наприкінці додати в кашу масло, мед, цукор, сіль і ваніль, перемішати.
- Розкласти по тарілках, посипати родзинками і меленою корицею. Прикрасити маслом.
Запечена вівсянка з абрикосовою начинкою
Інгредієнти
- Вівсяна крупа – 30 г
- Борошно цільнозернове – 15 г
- Яйце – 1 шт.
- Кефір – 50 г
- Морква – 50 г
- Розпушувач – 1/2 ч. л.
- Підсолоджувач
- Кориця – 1/2 ч. Л.
Для начинки
- Абрикоси – 100 г
- Кукурудзяний крохмаль – 1/2 ч. л.
Спосіб приготування
- Вівсяну крупу подрібнити в блендері. Змішати подрібнену вівсянку, борошно, яйце, терту на дрібній тертці моркву, кефір, розпушувач, корицю і підсолоджувач.
- Можна так само використовувати блендер, якщо потрібна однорідніша текстура.
- Для начинки подрібнити абрикоси до стану пюре, додати підсолоджувач за смаком і крохмаль. Змішати до однорідності і проварити 3-4 хвилини, постійно помішуючи.
- Вилити в форму для запікання 3/4 тіста, викласти в центр начинку і накрити рештою тіста.
- Прикрасити шматочками абрикоса та поставити запікатися в духовку на 25 хвилин за 180 градусів.
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