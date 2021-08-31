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Каші на сніданок – 3 рецепти-хіти для смачного ранку

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
31 серпня, 07:01
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Це кукурудзяна каша на молоці зі смаженим бананом, норвезька рисова каша рисгорт з медом і молоком і запечена вівсянка з абрикосовим пюре. Усі ці рецепти можна покращувати на свій смак
Рецепти смачних каш на сніданок
Рецепти смачних каш на сніданок / Фото: instagram.com/dasha.pvll/

На сніданок треба готувати те, що ви любите, починаючи від картопляних зраз і закінчуючи різними салатами. Але перше, з чим у нас асоціюється ранковий прийом їжі – каша. Щоби приготувати її оригінально, треба залучити кулінарну творчість і приготувати кашу у несподіваний спосіб, наприклад, запекти з фруктовою начинкою. Рецепти каш, які варто спробувати, знайдете нижче.

Кукурудзяна каша зі смаженим бананом

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Кукурудзяна каша зі смаженим бананом
Кукурудзяна каша зі смаженим бананом / Фото: instagram.com/pp_recipes2021/

Інгредієнти

  • Кукурудзяна крупа – 50 г
  • Молоко – 50 г
  • Банан (стиглий) -1/2 шт.
  • Кориця, цукор – за смаком

Спосіб приготування ⠀

  1. Зварити кашу на слабкому вогні, додавши воду і молоко в пропорції 1:2.
  2. Банан нарізати кружечками і обсмажити на антипригарній сковороді з двох боків на слабкому вогні до потемніння.
  3. На кашу викласти банан, посипати корицею.

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Норвезька каша рисгрот

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Норвезька каша рисгрот
Норвезька каша рисгрот / Фото: instagram.com/meny_matglede/

Інгредієнти з розрахунку одна чашка – 240 мл

  • ¾ чашки круглозернистого рису
  • 1,5 чашки води
  • 2,5 чашки молока
  • 1 ст. л. топленого або вершкового масла
  • 1 ст. л. меду
  • 1 ст. л. цукру
  • по 1 ч. л. солі, ванільного екстракту
  • кориця, родзинки – за смаком
  • масло

Спосіб приготування

  1. У сотейнику довести до кипіння рис з водою, зменшити вогонь і варити, доки практично вся вода не вбереться в рис (близько 10 хвилин).
  2. Додати молока, накрити кришкою і варити, помішуючи, доки більша частина молока не вбереться. Щоразу потрібно додавати молоко, коли попереднє вбралося в рис.
  3. Весь процес варіння має тривати 45-55 хвилин.
  4. Наприкінці додати в кашу масло, мед, цукор, сіль і ваніль, перемішати.
  5. Розкласти по тарілках, посипати родзинками і меленою корицею. Прикрасити маслом.

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Запечена вівсянка з абрикосовою начинкою

Запечена вівсяна каша з абрикосами
Запечена вівсяна каша з абрикосами / Фото: instagram.com/shapovalovaludmila2410/

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Інгредієнти

  • Вівсяна крупа – 30 г
  • Борошно цільнозернове – 15 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Кефір – 50 г
  • Морква – 50 г
  • Розпушувач – 1/2 ч. л.
  • Підсолоджувач
  • Кориця – 1/2 ч. Л.

Для начинки

  • Абрикоси – 100 г
  • Кукурудзяний крохмаль – 1/2 ч. л.

Спосіб приготування

  1. Вівсяну крупу подрібнити в блендері. Змішати подрібнену вівсянку, борошно, яйце, терту на дрібній тертці моркву, кефір, розпушувач, корицю і підсолоджувач.
  2. Можна так само використовувати блендер, якщо потрібна однорідніша текстура.
  3. Для начинки подрібнити абрикоси до стану пюре, додати підсолоджувач за смаком і крохмаль. Змішати до однорідності і проварити 3-4 хвилини, постійно помішуючи.
  4. Вилити в форму для запікання 3/4 тіста, викласти в центр начинку і накрити рештою тіста.
  5. Прикрасити шматочками абрикоса та поставити запікатися в духовку на 25 хвилин за 180 градусів.

До сніданку будуть непогані й грінки з тартаром з лосося. Як їх приготувати – дивіться у відео.

Тут дізнаєтеся, як приготувати ідеальну манну кашу.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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