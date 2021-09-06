Кекс за 5 минут – рецепты быстрого десерта к завтраку

Такой десерт на завтрак будет идеальным для тех, кто не любит тратить много времени на приготовление еды, тем более утром. Готовятся они чуть больше 5 минут из простых ингредиентов. Конечно, вариации в рецептуре допускаются. Еще один плюс таких кексов – их можно приготовить побольше и взять в школу или на работу. Итак, если вы любите готовить быстро с помощью микроволновки, то рецепты ниже для вас.
Творожный кекс с ягодами
Ингредиенты
- Творог – 125 г
- Яйца – 2 шт.
- Рисовая мука – 50 г
- Разрыхлитель – щепотка
- Сахар, ягоды – по вкусу
Способ приготовления
- Смешать все ингредиенты, разложить по кружкам или формочкам.
- Выпекать 3-5 минут на максимальной мощности в микроволновке.
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Шоколадные кексы
Ингредиенты
- Яйцо, банан – по 1 шт.
- Сахар – 1 ст. л.
- Какао – 3 ст. л.
- Разрыхлитель – 0,5 ч. л.
Способ приготовления
- Банан перебить в блендере или размять вилкой.
- Яйцо взбить с сахаром, добавить разрыхлитель, какао и перемешать. Добавить банан, перемешать.
- Формы для кексов наполнить на 2/3. Поставить в микроволновку на полную мощность на 5 минут.
Морковный кекс
Ингредиенты
- Морковь – 30 г (тертая)
- Овсяная мука – 4 ст. л.
- Молоко 1% – 5 ст. л.
- Орехи – 25 г
- Корица – щепотка
- Оливковое масло – 3 ч. л.
Способ приготовления
- Взбить в миске молоко и масло. Постепенно добавить остальные ингредиенты, кроме орехов. Тщательно перемешать. Перелить тесто в две кружки, готовить 2 минуты в микроволновой печи на высокой мощности.
- Перед подачей украсить орехами.
Перед кексами, для более плотного завтрака, приготовьте лаваш с маринованной курицей, сыром и овощами.