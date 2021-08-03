Печиво-морозиво – рецепт найтрендовішої випічки цього літа

Справді, якщо швидко глянути на зображення цієї випічки, не зрозумієш – це морозиво або печиво. Його текстура дуже чітко передає текстуру кульки морозива. Кілька місяців тому рецепт випічки з'явився в Туреччині і швидко розлетівся по світу. До слова, відоме італійське печиво "Дамські поцілунки" потребує більшого часу і зусиль, а це готується легко. Для кращого результату потрібна ложка для морозива, так ви досягнете потрібного зовнішнього вигляду печива. Але інтернет-кулінари користуються і нашою звичною, столовою ложкою. Якщо крім смачної домашньої випічки ви запланували пікнік, то тут знайдете зріз цін на продукти з усіх відомих магазинів.
Печиво-морозиво: рецепт
Інгредієнти
- Масло вершкове – 200 г
- Олія – 100 мл
- Яйце – 1 шт. (середнє)
- Крохмаль кукурудзяний – 90 г
- Цукрова пудра – 120 г
- Ванілін -10 г
- Розпушувач – 1 ч. л.
- Борошно – 450 г
- Какао порошок – 20 г
Спосіб приготування
- У мисці збити вершкове масло кімнатної температури, олію, яйце.
- Додати цукрову пудру, крохмаль, ванілін, перемішати.
- Додати просіяне борошно з розпушувачем, перемішати. За консистенцією тісто має збиратися в щільну кулю.
- Розділити тісто на дві частини, в одну додати какао, перемішати.
- За допомогою ложки для морозива сформувати печиво: набрати повну ложку тіста (або потроху кожного), утрамбувати трохи, зайве тісто прибрати. Виходить рельєфна кулька, схожа на кульку морозива.
- Випікати на деку, застеленому папером для випічки, за температури 170 градусів близько 20 хвилин.
Якщо хочеться солоної випічки, то приготуйте самоси з овочами. Подробиці рецепта – у відео.
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