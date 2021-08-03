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Печиво-морозиво – рецепт найтрендовішої випічки цього літа

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
3 серпня, 12:35
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Якщо вірити Інтернету, то першими це цікаве печиво приготували кондитери з Туреччини, формується воно за допомогою ложки для морозива, але можна без неї. За відгуками зрозуміло – це гарне печиво дуже смачне
Печиво-морозиво: рецепт трендової випічки
Печиво-морозиво: рецепт трендової випічки / Фото: instagram.com/pazanda_kelin_/

Справді, якщо швидко глянути на зображення цієї випічки, не зрозумієш – це морозиво або печиво. Його текстура дуже чітко передає текстуру кульки морозива. Кілька місяців тому рецепт випічки з'явився в Туреччині і швидко розлетівся по світу. До слова, відоме італійське печиво "Дамські поцілунки" потребує більшого часу і зусиль, а це готується легко. Для кращого результату потрібна ложка для морозива, так ви досягнете потрібного зовнішнього вигляду печива. Але інтернет-кулінари користуються і нашою звичною, столовою ложкою. Якщо крім смачної домашньої випічки ви запланували пікнік, то тут знайдете зріз цін на продукти з усіх відомих магазинів.

Печиво-морозиво: рецепт

Для формування печива краще підходить ложка для морозива
Для формування печива краще підходить ложка для морозива / Фото: instagram.com/foodnmara/

Інгредієнти

  • Масло вершкове – 200 г
  • Олія – 100 мл
  • Яйце – 1 шт. (середнє)
  • Крохмаль кукурудзяний – 90 г
  • Цукрова пудра – 120 г
  • Ванілін -10 г
  • Розпушувач – 1 ч. л.
  • Борошно – 450 г
  • Какао порошок – 20 г

Спосіб приготування

  1. У мисці збити вершкове масло кімнатної температури, олію, яйце.
  2. Додати цукрову пудру, крохмаль, ванілін, перемішати.
  3. Додати просіяне борошно з розпушувачем, перемішати. За консистенцією тісто має збиратися в щільну кулю.
  4. Розділити тісто на дві частини, в одну додати какао, перемішати.
  5. За допомогою ложки для морозива сформувати печиво: набрати повну ложку тіста (або потроху кожного), утрамбувати трохи, зайве тісто прибрати. Виходить рельєфна кулька, схожа на кульку морозива.
  6. Випікати на деку, застеленому папером для випічки, за температури 170 градусів близько 20 хвилин.

Якщо хочеться солоної випічки, то приготуйте самоси з овочами. Подробиці рецепта – у відео.

Тут знайдете ще 15 рецептів цікавого домашнього печива: від ретро-випічки до наймоднішої.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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