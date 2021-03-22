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Хліб засох? Є 5 способів повернути йому свіжість

Сьогодні, 13:06

Використовуйте фольгу, паперовий рушник і селеру

Так іноді буває: не доїли вчасно, забули і в результаті – півбуханця, а то і майже весь буханець зачерствів. Звісно, можна включити фантазію і оживити хліб, приготувавши з нього багато смачного і цікавого. Але що робити, коли потрібен просто хліб і терміново? Дізнаймося прості способи, які допоможуть це здійснити. Все, що вам потрібно, є на будь-якій кухні. Забігаючи наперед – це мікрохвильовка, кран з водою і паперові рушники.

Якщо необхідно зробити найоригінальніший подарунок, скористайтеся підказками з нашого календаря березневих свят.

Як повернути свіжість хлібу

Фото: Depositphotos

Спосіб №1. За допомогою мікрохвильової печі

Цей метод на сьогодні є найшвидшим способом розм'якшити черствий хліб. Змочіть паперовий рушник, який має повністю покрити ваш хліб (або ту частину, яку ви збираєтеся з'їсти). Рушник потрібно намочити в холодній воді та віджати його. Щільно загорніть порцію хліба у вологий паперовий рушник і покладіть в мікрохвильовку на 10 секунд. Потім дістаньте хліб і зніміть паперовий рушник.

Спосіб №2. За допомогою духовки

Розігрійте духовку до 180 градусів, відірвіть шматок алюмінієвої фольги, щоб загорнути хліб повністю. Помістіть покритий фольгою хліб у духовку. Якщо хліб уже порізаний, то йому знадобиться не більше 5 хвилин, якщо буханець цілий, то нагрівати її потрібно близько 20 хвилин. Після того, як ви дістали хліб з духовки, дайте йому охолонути у фользі. Він має зволожитися.

Спосіб №3. За допомогою селери

Цей метод можна використовувати, якщо у вас є мішки для хліба або великі багаторазові пакети для бутербродів. Потрібно помістити в пакет хліб із селерою (2-3 штуки), покласти в холодильник і залишити на кілька годин. Ще краще – на ніч. Селера в цьому випадку має трохи підсохнути, віддавши вологу хлібу.

Спосіб №4. За допомогою крануа з водою

Це на перший погляд може здатися дивним, але експерти радять використовувати і цей метод. Потрібно взяти зачерствілий буханець і піднести під теплу воду. Важливо, щоб вода не потрапляла на верхню частину хліба, а на нижню скоринку. Змочений хліб потрібно покласти на пергаментний папір, щоб змочена частина була внизу. Потім – помістити в духовку, розігріту до 200 градусів на 8-10 хвилин. Вода почне випаровуватися, пара – підніметься по всьому периметру буханця та розм'якшить його.

Звісно, цей спосіб не підходить для розрізаного на скибочки хліба.

Спосіб №5. За допомогою друшляка

Якщо хліб засох, але його можна порізати, покладіть скибочки хліба на друшляк. Під друшляк – каструлю з киплячою водою. Відстань між конструкцією і водою має бути більше 10 см, щоб ваш хліб повністю не розм'якнув.

За матеріалами: Іnstructables.com.

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