3 простых рецепта для быстрого и освежающего домашнего лимонада

Для дополнительного аромата и вкуса в домашний лимонад можно добавить специи, пряные травы, фрукты и ягоды. Если лимонад не будут пить дети, капните немного апельсинового или лимонного ликера

Домашний лимонад / Фото: freepik.com

Зачем покупать разные напитки в магазине, когда их, и что главное – полезные, можно приготовить дома. Для этого вам нужны сочные лимоны, свежая мята. Что касается сахара, то здесь дело вкуса, регулируйте его количество сами. Перед лимонадом можно съесть вкусный холодный суп, он тоже утоляет жажду и насыщает. Как с пользой провести это лето, узнаете из нашего календаря лайфхаков.

Простой лимонад с мятой

Лимонад с мятой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 л кипяченой воды

1 лимон

2-3 веточки мяты

3-4 ст. л. сахара

Лед – по вкусу

Способ приготовления:

Промойте свежую мяту. Нарвите руками, мелкие листочки оставьте. Лимон нарежьте тонкими кружочками. Сложите кружочки лимона и мяту в банку или графин. Добавьте сахар. Залейте горячей кипяченой водой и дайте настояться 30-40 минут. Добавьте кусочки льда и подавайте.

Лимонад из запеченных лимонов

Домашний лимонад с ванилью / Фото: freepik.com

Ингредиенты:

6 лимонов

2 стакана сахара

1/2 стакана лимонного сока

Ваниль – по вкусу

6 стаканов воды

Листья свежей мяты – по вкусу

Способ приготовления:

Лимоны нарежьте кружочками и разложите на противне, посыпьте сахаром и ванилью, сбрызните водой. Поместите их в духовку, разогретую до температуры 170 градусов. Запекайте 30 минут, пока сахар не карамелизуется. Запеченные лимоны измельчите в блендере (можно этого и не делать), сложите в банку и залейте кипяченой холодной водой с лимонным соком. Дайте лимонаду настояться 3-4 часа. Подавайте со льдом и листиками мяты.

Лимонад с апельсинами

Апельсиновый лимонад / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 3/4 стакана сахара

2 1/2 стакана воды

2 ст. л. тертой цедры лимона

2 ст. л. тертой апельсиновой цедры

1 1/ 2 стакана лимонного сока (около 10 лимонов)

1 1/2 стакана апельсинового сока (около 5 апельсинов)

6 стаканов холодной бутилированной воды

Способ приготовления:

В большой кастрюле смешайте сахар и 2 1/2 стакана воды. Нагревайте и размешивайте на среднем огне, пока сахар не растворится. Немного остудите. Добавьте цитрусовую цедру и соки. Дайте постоять под крышкой 1 час. Процедите сироп, накройте и поставьте в холодильник, чтобы он остыл. Перед подачей заполните стаканы или кувшин равным количеством фруктового сиропа и воды. Добавьте лед и подавайте.

Из видео узнаете рецепт интересного холодного супа по-кавказски.

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