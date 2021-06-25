Як харчуватися і яку воду пити, коли в тіні +30

Попри те, що в таку погоду особливо і їсти не хочеться, але робити це треба все одно. Інше питання – що потрібно включити в раціон і скільки, щоби підтримати, а не нашкодити організму. Є продукти, які можна їсти і не гладшати, і є прості правила, як харчуватися в спеку. Дієтологиня Наталя Ківа дала з цього приводу рекомендації.
Рекомендації щодо того, як з користю і враженнями провести літо знайдете в нашому календарі лайфхаків.
Вода та інші напої
Насамперед пийте воду! Багато звичайної чистої негазованої води! Це важливо. Має бути чиста, слаболужна, не надто холодна вода.
Вода нижче 20 градусів спрагу не втамує і майже не всмоктується, доки не нагріється до температури тіла.
Завжди носіть із собою пляшку з водою. Насичуйте клітини вологою, не доводьте себе до зневоднення. Також пийте трав'яні та плодові чаї, кисломолочні напої, вони прекрасно вгамовують спрагу і насичують, а ще – відвари із шипшини, лимонади без цукру, ягідні морси.
Продукти харчування
Їжу вибирайте легку, не навантажуйте організм. У раціоні обов'язково мають бути присутніми багато овочів і зелені, ягоди і помірно вживайте сезонні фрукти. Вони багаті водою, вітамінами і мінералами. Забезпечать ваш організм рідиною і заберуть на себе зайве тепло. Їжте легкі білкові продукти: яйця, рибу, сир, кефір, йогурт, білий сир. Літні холодні супи і салати.
Разом з цим м'ясо і рибу не рекомендується вживати на сніданок, бо ферментній системі важко перетравити вранці такий білок.
Заборонені в спеку продукти
Для того, щоб легше було переносити спеку, відмовтеся від жирного, гострого, солоного, виробів з борошна, солодкого, кави, солодких газованих напоїв, алкоголю.
І ще – носіть одяг з натуральних тканин: бавовна, льон, шовк. Намагайтеся більше перебувати в тіні і біля водойм. Якщо все ж перебуваєте під пекучим сонцем, наносте сонцезахисні креми, надягайте окуляри і головні убори. Найчастіше приймайте душ або робіть прохолодні ванни для ніг.
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