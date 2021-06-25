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СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

Як харчуватися і яку воду пити, коли в тіні +30

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
25 червня, 11:48
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Пийте негазовану воду і пам'ятайте, що вода нижче 20 градусів спрагу не втамує, включіть у раціон кисломолочні продукти і більше ягід і овочів, помірно вживайте сезонні фрукти і відмовтеся від м'яса на сніданок
Як харчуватися в спеку і яку пити воду
Як харчуватися в спеку і яку пити воду / Фото: freepik.com

Попри те, що в таку погоду особливо і їсти не хочеться, але робити це треба все одно. Інше питання – що потрібно включити в раціон і скільки, щоби підтримати, а не нашкодити організму. Є продукти, які можна їсти і не гладшати, і є прості правила, як харчуватися в спеку. Дієтологиня Наталя Ківа дала з цього приводу рекомендації.

Рекомендації щодо того, як з користю і враженнями провести літо знайдете в нашому календарі лайфхаків.

Фото: Наталя Ківа, дієтологиня

Вода та інші напої

Вода нижче 20 градусів спрагу не втамує
Вода нижче 20 градусів спрагу не втамує / Фото: freepik.com

Насамперед пийте воду! Багато звичайної чистої негазованої води! Це важливо. Має бути чиста, слаболужна, не надто холодна вода.

Вода нижче 20 градусів спрагу не втамує і майже не всмоктується, доки не нагріється до температури тіла.

Завжди носіть із собою пляшку з водою. Насичуйте клітини вологою, не доводьте себе до зневоднення. Також пийте трав'яні та плодові чаї, кисломолочні напої, вони прекрасно вгамовують спрагу і насичують, а ще – відвари із шипшини, лимонади без цукру, ягідні морси.

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Продукти харчування

У раціоні має бути багато овочів і легкої їжі
У раціоні має бути багато овочів і легкої їжі / Фото: Unsplash


Їжу вибирайте легку, не навантажуйте організм. У раціоні обов'язково мають бути присутніми багато овочів і зелені, ягоди і помірно вживайте сезонні фрукти. Вони багаті водою, вітамінами і мінералами. Забезпечать ваш організм рідиною і заберуть на себе зайве тепло. Їжте легкі білкові продукти: яйця, рибу, сир, кефір, йогурт, білий сир. Літні холодні супи і салати.

Разом з цим м'ясо і рибу не рекомендується вживати на сніданок, бо ферментній системі важко перетравити вранці такий білок.

Заборонені в спеку продукти

У спеку відмовтеся від жирної їжі
У спеку відмовтеся від жирної їжі / Фото: freepik.com

Для того, щоб легше було переносити спеку, відмовтеся від жирного, гострого, солоного, виробів з борошна, солодкого, кави, солодких газованих напоїв, алкоголю.

І ще – носіть одяг з натуральних тканин: бавовна, льон, шовк. Намагайтеся більше перебувати в тіні і біля водойм. Якщо все ж перебуваєте під пекучим сонцем, наносте сонцезахисні креми, надягайте окуляри і головні убори. Найчастіше приймайте душ або робіть прохолодні ванни для ніг.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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