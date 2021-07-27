Як приготувати цвітну капусту в духовці під сирним соусом

Рецепт запеченої цвітної капусти з сиром і хлібними крихтами. Щоб смак соусу вийшов більш цікавим, додайте в нього не один, а кілька видів сиру.

Запечена цвітна капуста в духовці / Фото: Depositphotos

Запечена цвітна капуста з сиром у духовці – одна з найпростіших, смачних і корисних літніх страв. Для її приготування потрібно буде бланшувати суцвіття капусти, а потім запекти під сирним соусом і хлібними крихтами.

Щоб хлібна посипка вийшла хрусткою, попередньо підсушіть крихти або панірувальні сухарі на сковороді.

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Запечена цвітна капуста в духовці

Час приготування:

1 година

Інгредієнти:

1 середній качан цвітної капусти

20 г вершкового масла – для змащування форми

Для соусу:

30 г вершкового масла

2 ст. л. борошна

1 стакан молока

100 г тертого твердого сиру

1 ч. л. солі

1/4 ч. л. свежемолотого чорного перцю

Щіпка мускатного горіха

Для посипання:

Хлібна крихта або панірувальні сухарі

20 г дрібно нарізаного масла

Спосіб приготування:

Цвітну капусту помити і розібрати на суцвіття. Відварити в киплячій воді протягом 5 хвилин. Відкинути на друшляк. Жароміцну форму для запікання змастити маслом і помістити в неї цвітну капусту. щоб приготувати сирний соус, у сотейнику на слабкому вогні розтопити шматочок вершкового масла. Помішуючи, всипати борошно. Влити молоко і, продовжуючи перемішувати віночком, варити на невеликому вогні до однорідної консистенції. Додати тертий сир, сіль, перець і мускатний горіх. Добре перемішати і зняти з плити. Продовжувати помішувати, поки сир повністю не розплавиться. Полити цвітну капусту в формі сирним соусом і посипати панірувальними сухарями. Зверху розкласти маленькі шматочки вершкового масла. Запікати капусту в духовці, розігрітій до 200 С, близько 30 хвилин або до появи золотистої скоринки. Подавати запечену цвітну капусту як основну страва або гарнір.

Смачного!

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