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Як приготувати цвітну капусту в духовці під сирним соусом

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
27 липня, 15:08
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Рецепт запеченої цвітної капусти з сиром і хлібними крихтами. Щоб смак соусу вийшов більш цікавим, додайте в нього не один, а кілька видів сиру.
Запечена цвітна капуста в духовці
Запечена цвітна капуста в духовці / Фото: Depositphotos

Запечена цвітна капуста з сиром у духовці – одна з найпростіших, смачних і корисних літніх страв. Для її приготування потрібно буде бланшувати суцвіття капусти, а потім запекти під сирним соусом і хлібними крихтами.

Щоб хлібна посипка вийшла хрусткою, попередньо підсушіть крихти або панірувальні сухарі на сковороді.

Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

Запечена цвітна капуста в духовці

Час приготування:

  • 1 година

Інгредієнти:

  • 1 середній качан цвітної капусти
  • 20 г вершкового масла – для змащування форми

Для соусу:

  • 30 г вершкового масла
  • 2 ст. л. борошна
  • 1 стакан молока
  • 100 г тертого твердого сиру
  • 1 ч. л. солі
  • 1/4 ч. л. свежемолотого чорного перцю
  • Щіпка мускатного горіха

Для посипання:

  • Хлібна крихта або панірувальні сухарі
  • 20 г дрібно нарізаного масла

Спосіб приготування:

  1. Цвітну капусту помити і розібрати на суцвіття.
  2. Відварити в киплячій воді протягом 5 хвилин. Відкинути на друшляк.
  3. Жароміцну форму для запікання змастити маслом і помістити в неї цвітну капусту.
  4. щоб приготувати сирний соус, у сотейнику на слабкому вогні розтопити шматочок вершкового масла. Помішуючи, всипати борошно.
  5. Влити молоко і, продовжуючи перемішувати віночком, варити на невеликому вогні до однорідної консистенції.
  6. Додати тертий сир, сіль, перець і мускатний горіх. Добре перемішати і зняти з плити. Продовжувати помішувати, поки сир повністю не розплавиться.
  7. Полити цвітну капусту в формі сирним соусом і посипати панірувальними сухарями. Зверху розкласти маленькі шматочки вершкового масла.
  8. Запікати капусту в духовці, розігрітій до 200 С, близько 30 хвилин або до появи золотистої скоринки.
  9. Подавати запечену цвітну капусту як основну страва або гарнір.

Смачного!

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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