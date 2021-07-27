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Как приготовить цветную капусту в духовке под сырным соусом

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
27 июля, 15:08
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Рецепт запеченной цветной капусты с сыром и хлебными крошками. Чтобы вкус соуса получился интереснее, добавьте в него не один, а несколько видов сыра.
Запеченная цветная капуста в духовке
Запеченная цветная капуста в духовке / Фото: Depositphotos

Запеченная цветная капуста с сыром в духовке – одно из самых простых, вкусных и полезных летних блюд. Для ее приготовления нужно будет бланшировать соцветия капусты, а затем запечь под сырным соусом и хлебными крошками.

Чтобы хлебная посыпка получилась хрустящей, предварительно подсушите крошки или панировочные сухари на сковороде.

Также читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.

Запеченная цветная капуста в духовке

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 средний кочан цветной капусты
  • 20 г сливочного масла – для смазывания формы

Для соуса:

  • 30 г сливочного масла
  • 2 ст. л. муки
  • 1 стакан молока
  • 100 г тертого твердого сыра
  • 1 ч. л. соли
  • 1/4 ч. л. свежемолотого черного перца
  • Щепотка мускатного ореха

Для посыпки:

  • Хлебная крошка или панировочные сухари
  • 20 г мелко нарезанного масла

Способ приготовления:

  1. Цветную капусту помыть и разобрать на соцветия.
  2. Отварить в кипящей воде в течение 5 минут. Откинуть на дуршлаг.
  3. Жаропрочную форму для запекания смазать маслом и поместить в нее цветную капусту.
  4. Чтобы приготовить сырный соус, в сотейнике на слабом огне растопить кусочек сливочного масла. Помешивая, всыпать муку.
  5. Влить молоко и, продолжая перемешивать венчиком, варить на небольшом огне до однородной консистенции.
  6. Добавить тертый сыр, соль, перец и мускатный орех. Хорошо перемешать и снять с плиты. Продолжать помешивать, пока сыр полностью не расплавится.
  7. Полить цветную капусту в форме сырным соусом и посыпать панировочными сухарями. Сверху разложить маленькие кусочки сливочного масла.
  8. Запекать капусту в духовке, разогретой до 200 С, около 30 минут или до появления золотистой корочки.
  9. Подавать запеченную цветную капусту как основное блюдо или гарнир.

Приятного аппетита!

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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