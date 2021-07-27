Как приготовить цветную капусту в духовке под сырным соусом

Запеченная цветная капуста с сыром в духовке – одно из самых простых, вкусных и полезных летних блюд. Для ее приготовления нужно будет бланшировать соцветия капусты, а затем запечь под сырным соусом и хлебными крошками.
Чтобы хлебная посыпка получилась хрустящей, предварительно подсушите крошки или панировочные сухари на сковороде.
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Запеченная цветная капуста в духовке
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 средний кочан цветной капусты
- 20 г сливочного масла – для смазывания формы
Для соуса:
- 30 г сливочного масла
- 2 ст. л. муки
- 1 стакан молока
- 100 г тертого твердого сыра
- 1 ч. л. соли
- 1/4 ч. л. свежемолотого черного перца
- Щепотка мускатного ореха
Для посыпки:
- Хлебная крошка или панировочные сухари
- 20 г мелко нарезанного масла
Способ приготовления:
- Цветную капусту помыть и разобрать на соцветия.
- Отварить в кипящей воде в течение 5 минут. Откинуть на дуршлаг.
- Жаропрочную форму для запекания смазать маслом и поместить в нее цветную капусту.
- Чтобы приготовить сырный соус, в сотейнике на слабом огне растопить кусочек сливочного масла. Помешивая, всыпать муку.
- Влить молоко и, продолжая перемешивать венчиком, варить на небольшом огне до однородной консистенции.
- Добавить тертый сыр, соль, перец и мускатный орех. Хорошо перемешать и снять с плиты. Продолжать помешивать, пока сыр полностью не расплавится.
- Полить цветную капусту в форме сырным соусом и посыпать панировочными сухарями. Сверху разложить маленькие кусочки сливочного масла.
- Запекать капусту в духовке, разогретой до 200 С, около 30 минут или до появления золотистой корочки.
- Подавать запеченную цветную капусту как основное блюдо или гарнир.
Приятного аппетита!
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