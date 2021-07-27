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Сніданок з кабачків: ТОП-3 апетитних рецептів

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
27 липня, 07:30
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Почніть день з вітамінів і приготуйте на сніданок легкі й апетитні страви з кабачків.
Кабачки на сніданок
Кабачки на сніданок

Кабачки на сніданок – чому б і ні? Коли, як не влітку, встигнути приготувати стільки смачних страв із вітамінів, що доступні на ринку і ростуть на грядці буквально під ногами.

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Оладки з кабачків

Кабачки на сніданок
Кабачки на сніданок / Фото: Unsplash

Щоб кабачкові оладки вийшли смачними, вибирайте молоденькі кабачки з тонкою шкіркою.

Час приготування:

  • 30 хвилин

Інгредієнти:

  • 2 кабачка
  • 3 яйця
  • 100 г твердого сиру
  • зелень (кріп, петрушка)
  • 3 ст. л. борошна
  • 1 ст. л. рослинної олії
  • мелений чорний перець за смаком
  • сіль за смаком

Спосіб приготування:

  1. Кабачки помити і натерти на крупній тертці.
  2. Посолити, перемішати і залишити на 10 хвилин.
  3. Гарненько віджати сік.
  4. Додати до кабачків яйця, часник, борошно, дрібно натертий сир і перемішати.
  5. Розігріти сковороду з рослинною олією.
  6. Викладаючи тісто ложкою, посмажити кабачкові оладки на середньому вогні під кришкою до золотистої скоринки.
  7. Подавати оладки гарячими або остиглими зі сметаною або натуральним йогуртом.

омлет з кабачками

Кабачки на сніданок
Кабачки на сніданок / Фото: Unsplash

Кабачки гарно поєднуються з яйцями, при цьому можна робити яєчню з цілими часточками овочів, а можна забити ледачий варіант омлету.

Час приготування:

  • 30 хвилин

Інгредієнти:

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  • 2 яйця
  • 2 ст. л. сметани
  • 50 г пармезану
  • 2 ст. л вершкового масла
  • 1 кабачок,
  • 0,5 цибулини
  • зелень (кріп, петрушка, базилік)
  • чорний мелений перець за смаком
  • сіль за смаком

Спосіб приготування:

  1. Кабачок натерти на крупній тертці.
  2. Цибулю дрібно порізати.
  3. Обсмажити цибулю в розігрітому вершковому маслі 5 хвилин.
  4. Додати половину тертого кабачка і обсмажити, помішуючи, 5 хвилин.
  5. У мисці змішати яйця зі сметаною, рештою кабачків, зеленню, посолити, поперчити і збити віночком.
  6. У сковороду додати омлетну масу і готувати 2-3 хвилини.
  7. Посипати тертим пармезаном.
  8. Накрити сковороду кришкою і готувати омлет на слабкому вогні, поки він не загусне.
  9. Готовий омлет викласти на тарілку і посипати подрібненою зеленню.

Кабачкові мафіни

Кабачки на сніданок
Кабачки на сніданок / Фото: Pixabay

А ви куштували десерт із кабачків? Якщо ні, приготуйте на сніданок ніжні кабачкові маффіни з мигдальними пелюстками.

Час приготування:

  • 40 хвилин

Інгредієнти:

  • 1 цукіні
  • 1 склянка борошна
  • 1 яйце
  • 130 мл молока
  • 50 г вершкового масла
  • 30 г мигдалю
  • 10 г розпушувача
  • 1 ст. л. цукру
  • щіпка солі

Спосіб приготування:

  1. Кабачок натерти на крупній тертці.
  2. Мигдальний горіх підсушити і подрібнити.
  3. Змішати тертий кабачок, горіхи, просіяне борошно, розпушувач і сіль.
  4. З'єднати яйце, молоко, розтоплене вершкове масло, цукор і збити міксером.
  5. З'єднати молочну і кабачкову масу і перемішати.
  6. Помістити тісто в змащені вершковим маслом формочки для випікання і відправити в розігріту до 180 С духовку на 25-30 хвилин.

Смачного!

Дивіться відео, як зробити салат з ідеальних малосольних огірочків:

Нагадаємо, раніше ми писали, як зробити салати на зиму: ТОП-5 рецептів домашніх заготовок.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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