Хлібний Спас-2021: ТОП-5 рецептів домашнього хліба

На Третій Спас готують випічку з борошна нового врожаю. Нижче знайдете рецепти сирно-цибулевого в мультиварці, французького з житнього та пшеничного борошна, домашнього багета, бездріжджового на кефірі, хліба з журавлиною і насінням

Рецепти домашнього хліба / Фото: Unsplash

Третій спас, він же Горіховий, він же Хлібний святкується 29 серпня. Цього дня заведено пригощати одне одного найрізноманітнішою випічкою з горіхами, а ще – випікати домашній хліб з борошна нового врожаю. Нижче знайдете рецепти, які зможуть задовольнити найвибагливіших. Це і бездріжджовий хліб, і з цибулею і сиром, і домашній багет.

Житній хліб з журавлиною і насінням

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Житній хліб з журавлиною і насінням / Фото: Depositphotos

Складові

200 г житнього борошна

300 г пшеничного борошна

350 мл теплої води

2 ч. л. солі

1 ст. л. цукру

100 г сушеної журавлини

1-2 ст. л. очищених насіння соняшнику

1 ст. л. олії

1,5 ч. л. сухих дріжджів

Спосіб приготування

Змішайте дріжджі з борошном, додайте сіль і цукор. Поступово влийте теплу воду, починаючи заміс тіста. Викладіть тісто на присипаний борошном стіл і місіть, доки воно не стане м'яким і майже не липнутиме до рук. Сформуйте кулю, накрийте її харчовою плівкою і поставте в тепле місце підходити. Журавлину залийте теплою водою на 15 хвилин, промийте та висушіть. Тісто, що підійшло, знову викладіть на подпиленний борошном стіл, додайте журавлину і насіння соняшнику. Місіть тісто до рівномірного розподілу журавлини і насіння. Знову сформуйте кулю і поставте в тепле місце на 1 годину. Тісто, що підійшло, примніть, сформуйте буханець. Зверху зробіть надрізи і готуйте в попередньо розігрітій до 220 градусів духовці 5 хвилин. Зменшіть нагрів до 200 градусів і випікайте до готовності.

Бездріжджовий хліб на кефірі

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Хліб на кефірі / Фото: Depositphotos

Складові

1 чашка цільнозернового борошна

0,5 чашки житнього або кукурудзяного борошна

1 чашка кефіру, йогурту або ряжанки

0,5 ч. л. солі

0,5 ч. л. соди

1 ст. л. рідкого меду або цукру

Кунжут, насіння льону або насіння соняшнику – за бажанням

Спосіб приготування

Взяти чашку ємністю 250-300 мл і відміряти інгредієнти. У миску просіяти всю борошно, додати сіль і соду. Сюди ж насипати кілька ложок кунжуту або іншого насіння. У чашці кефіру розчинити ложку меду і вилити в борошно. Добре розмішати. Готове тісто розмішати ложкою. Прямокутну форму для кексу або хліба змастити маслом. Вилити тісто у форму, накрити рушником і залишити в теплому місці на годину. Відправити хліб в розігріту до 220 градусів духовку на 20 хвилин. Потім зменшити температуру до 180 градусів і готувати ще 40 хвилин. Готовність перевірити дерев'яною шпажкою. Перед подачею хліб остудити.

Домашній багет

Багет домашній / Фото: Depositphotos

Складові

600 мл теплої води

1 кг хлібного борошна

50 мл олії

3 ч. л. крупної солі

2 ст. л. цукру

15 г сухих дріжджів

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Спосіб приготування

Борошно просіяти і змішати з дріжджами. Теплу воду перемішати з іншими інгредієнтами і, поступово додаючи борошно, замісити тісто. Накрити серветкою і поставити в тепле місце на 2 години. Тісто, що підійшло, прим'яти і розділити на три частини. Кожен шматок тіста розкачати в прямокутну корж і згорнути в рулет, надаючи форму багета. Укласти батони на змащене маслом деко і зробити зверху надрізи гострим ножем. Випікати в розігрітій до 200 градусів духовці 30 хвилин. Перед подачею хліб остудити.

Французький хліб з житнього та пшеничного борошна

Французький хліб з житнього та пшеничного борошна / Фото: Depositphotos

Складові

2 склянки пшеничного борошна + для замішування

1 склянка житнього борошна

2 ч. л. сухих дріжджів

1 ст. л. цукру

1 1/2 ч. л. солі

280 мл води

Спосіб приготування

Змішати і просіяти в миску пшеничне і житнє борошно. Перемішати із сухими дріжджами. У центрі зробити поглиблення, по краях насипати сіль, цукор. Вливаючи в поглиблення теплу воду, замісити тісто. Якщо воно сухувате, додати трохи води. Перенести його на присипану борошном поверхню і енергійно місити приблизно 7-10 хвилин, доки не стане гладким і однорідним. Покласти тісто в миску, злегка змащену олією, і покрутити, щоб з усіх боків покрилося олією. Накрити харчовою плівкою і дати підійти в теплому місці. Потім прим'яти, злегка вимісити і сформувати буханець або овальні булочки. Покласти на деко, накрите пекарським папером, накрити плівкою і дати ще раз підійти впродовж 30-45 хвилин. Відправити в духовку, попередньо нагріту до 190 градусів, і випікати до готовності.

Сирно-цибулевий хліб у мультиварці

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Хліб з сиром та цибулею / Фото: Depositphotos

Складові

2 ч. л. сухих дріжджів

400 г борошна

Сіль і цукор – по 1 ч. л.

1 склянка води

4 ст. л. олії

120 г сиру

1 велика цибулина

Невеликий шматочок вершкового масла

Спосіб приготування

Нарізати цибулю півкільцями і підрум'янити на сковороді з додаванням олії до золотистого кольору, поперчити. Твердий сир натерти крупно на тертці. Змішати в окремій ємності борошно, дріжджі, цукор і сіль, додати теплу воду, тертий сир, обсмажену цибулю, 2 ст. л. олії і перемішати. Замісити тісто і помістити його в змащену вершковим маслом чашу. Увімкнути на 2 хвилини режим "Підігрів" або "Йогурт" (щоб тісто швидше піднялося, потрібно його нагріти до 40 градусів). Залишити під кришкою на 1 годину. Далі увімкнути режим "Випічка" на 30 хвилин. По закінченню програми необхідно перевернути хліб і пекти його ще 30 хвилин.

Також приготуйте пиріжки з овочами – самоси. Як це зробити – дивіться у відео.

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