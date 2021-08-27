Life
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення 💳 Финансовые рекорды мира и Украины

Сколько стоит 1 сентября

С чем носить вышиванку

Пирог с персиками

На море осенью

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Вкусно

Хлебный Спас-2021: ТОП-5 рецептов домашнего хлеба

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
27 августа, 10:35
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На Третий Спас готовят выпечку из хлеба нового урожая. Ниже найдете рецепты сырно-лукового в мультиварке, французского из ржаной и пшеничной муки, домашнего багета, бездрожжевого на кефире, хлеба с клюквой и семечками
Рецепты домашнего хлеба
Рецепты домашнего хлеба / Фото: Unsplash

Третий спас, он же Ореховый, он же Хлебный празднуется 29 августа. В этот день принято угощать друг друга самой разной выпечкой с орехами, а еще – выпекать домашний хлеб из муки нового урожая. Ниже найдете рецепты, которые смогут удовлетворить самых требовательных. Это и бездрожжевой хлеб, и с луком и сыром, и домашний багет.

Ржаной хлеб с клюквой и семечками

Реклама

Домашний ржаной хлеб с клюквой
Домашний ржаной хлеб с клюквой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 200 г ржаной муки
  • 300 г пшеничной муки
  • 350 мл теплой воды
  • 2 ч. л. соли
  • 1 ст. л. сахара
  • 100 г сушеной клюквы
  • 1-2 ст. л. очищенных семечек подсолнечника
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 1,5 ч. л. сухих дрожжей

Способ приготовления

  1. Смешайте дрожжи с мукой, добавьте соль и сахар.
  2. Постепенно влейте теплую воду, начиная замес теста.
  3. Выложите тесто на присыпанный мукой стол и месите, пока оно не станет мягким и почти не будет липнуть к рукам.
  4. Сформируйте шар, накройте его пищевой пленкой и поставьте в теплое место подходить.
  5. Клюкву залейте теплой водой на 15 минут, промойте и обсушите.
  6. Подошедшее тесто снова выложите на подпыленный мукой стол, добавьте клюкву и семечки подсолнечника. Месите тесто до равномерного распределения клюквы и семечек.
  7. Снова сформируйте шар и поставьте в теплое место на 1 час.
  8. Подошедшее тесто обомните, сформируйте буханку. Сверху сделайте надрезы и готовьте в предварительно разогретой до 220 градусов духовке 5 минут. Убавьте нагрев до 200 градусов и выпекайте до готовности.

Реклама

Бездрожжевой хлеб на кефире

Бездрожжевой хлеб на кефире
Бездрожжевой хлеб на кефире / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 1 чашка цельнозерновой муки
  • 0,5 чашки ржаной или кукурузной муки
  • 1 чашка кефира, йогурта или ряженки
  • 0,5 ч. л. соли
  • 0,5 ч. л. соды
  • 1 ст. л. жидкого меда или сахара
  • Кунжут, семена льна или семечки подсолнечника – по желанию

Способ приготовления:

  1. Взять чашку емкостью 250-300 мл и отмерять ингредиенты.
  2. В миску просеять всю муку, добавить соль и соду.
  3. Сюда же насыпать несколько ложек кунжута или других семечек.
  4. В чашке кефира растворить ложку меда и вылить в муку. Хорошо размешать.
  5. Готовое тесто размешать ложкой.
  6. Прямоугольную форму для кекса или хлеба смазать маслом.
  7. Вылить тесто в форму, накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на час.
  8. Отправить хлеб в разогретую до 220 градусов духовку на 20 минут. Затем уменьшить нагрев до 180 градусов и готовить еще 40 минут.
  9. Готовность проверить деревянной шпажкой. Перед подачей хлеб остудить.

Читайте также:

Домашний багет

Реклама

Багет из пшеничной муки
Багет из пшеничной муки / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 600 мл теплой воды
  • 1 кг хлебной муки
  • 50 мл растительного масла
  • 3 ч. л. крупной соли
  • 2 ст. л. сахара
  • 15 г сухих дрожжей

Способ приготовления

  1. Муку просеять и смешать с дрожжами.
  2. Теплую воду перемешать с остальными ингредиентами и, постепенно добавляя муку, замесить тесто. Накрыть салфеткой и поставить в теплое место на 2 часа.
  3. Подошедшее тесто обмять и разделить на три части.
  4. Каждый кусок теста раскатать в прямоугольную лепешку и свернуть в рулет, придавая форму багета.
  5. Уложить батоны на смазанный маслом противень и сделать сверху надрезы острым ножом. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 30 минут.
  6. Перед подачей хлеб остудить.

Французский хлеб из ржаной и пшеничной муки

Французский хлеб в духовке
Французский хлеб в духовке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 2 стакана пшеничной муки + для замешивания
  • 1 стакан ржаной муки
  • 2 ч. л. сухих дрожжей
  • 1 ст. л. сахара
  • 1 1/2 ч. л. соли
  • 280 мл воды
Реклама

Способ приготовления

  1. Смешать и просеять в миску пшеничную и ржаную муку. Перемешать с сухими дрожжами. В центре сделать углубление, по краям насыпать соль, сахар. Вливая в углубление теплую воду, замесить тесто. Если оно суховато, добавить немного воды.
  2. Перенести его на присыпанную мукой поверхность и энергично месить примерно 7-10 минут, пока не станет гладким и однородным.
  3. Положить тесто в миску, слегка смазанную растительным маслом, и повалять, чтобы со всех сторон покрылось маслом.
  4. Накрыть пищевой пленкой и дать подойти в теплом месте.
  5. Затем обмять, слегка вымесить и сформовать буханку или овальные булочки.
  6. Положить на противень, накрытый пекарской бумагой, накрыть пленкой и дать еще раз подойти в течение 30-45 минут.
  7. Отправить в духовку, предварительно нагретую до 190 градусов, и выпекать до готовности.

Читайте также:

Сырно-луковый хлеб в мультиварке

Сырно-луковый хлеб в мультиварке
Сырно-луковый хлеб в мультиварке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 2 ч. л. сухих дрожжей
  • 400 г муки
  • Соль и сахар – по 1 ч. л.
  • 1 стакан воды
  • 4 ст. л. растительного масла (подсолнечное либо оливковое)
  • 120 г сыра
  • 1 крупная луковица
  • Небольшой кусочек сливочного масла

Способ приготовления

  1. Нарезать лук полукольцами и подрумянить на сковороде с добавлением растительного масла до золотистого цвета, поперчить.
  2. Твердый сыр натереть крупно на терке.
  3. Смешать в отдельной емкости муку, дрожжи, сахар и соль, добавить теплую воду, тертый сыр, обжаренный лук, 2 ст. л. растительного масла и перемешать.
  4. Замесить тесто и поместить его в смазанную сливочным маслом чашу.
  5. Включить на 2 минуты режим "Подогрев" или "Йогурт" (чтобы тесто скорее поднялось, требуется нагрев до 40 градусов). Оставить его под крышкой на 1 час.
  6. Далее включить режим "Выпечка" на 30 минут. По окончанию программы необходимо перевернуть хлеб и печь его еще в течение получаса.

Также приготовьте пирожки с овощами – самосы. Как это сделать – смотрите в видео.

И еще один рецепт хлеба к Спасу – с орехами и клюквой – найдете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Регулярно делать чек-ап организма
Почему это важно?
Лайфхак дня
Как сделать маску для лица в домашних условиях
Хакнуть
Сольник звезды
ONUKA
27 августа / 19:00
5 главных концертов августа
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Август
Лайфхаки по календарю
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
23 - 29 августа
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Поход в бассейн за 10 тыс. гривен
За что такие деньги?
Личный опыт
Как быстро вакцинироваться от COVID-19
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на август
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Последний месяц лета стартовал
10 вещей, которые нужно успеть сделать в августе
Хочу узнать!
Васk to school
Сколько стоит 1 сентября?
Посчитать
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять