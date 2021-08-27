Хлебный Спас-2021: ТОП-5 рецептов домашнего хлеба

На Третий Спас готовят выпечку из хлеба нового урожая. Ниже найдете рецепты сырно-лукового в мультиварке, французского из ржаной и пшеничной муки, домашнего багета, бездрожжевого на кефире, хлеба с клюквой и семечками

Рецепты домашнего хлеба / Фото: Unsplash

Третий спас, он же Ореховый, он же Хлебный празднуется 29 августа. В этот день принято угощать друг друга самой разной выпечкой с орехами, а еще – выпекать домашний хлеб из муки нового урожая. Ниже найдете рецепты, которые смогут удовлетворить самых требовательных. Это и бездрожжевой хлеб, и с луком и сыром, и домашний багет.

Ржаной хлеб с клюквой и семечками

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Домашний ржаной хлеб с клюквой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

200 г ржаной муки

300 г пшеничной муки

350 мл теплой воды

2 ч. л. соли

1 ст. л. сахара

100 г сушеной клюквы

1-2 ст. л. очищенных семечек подсолнечника

1 ст. л. растительного масла

1,5 ч. л. сухих дрожжей

Способ приготовления

Смешайте дрожжи с мукой, добавьте соль и сахар. Постепенно влейте теплую воду, начиная замес теста. Выложите тесто на присыпанный мукой стол и месите, пока оно не станет мягким и почти не будет липнуть к рукам. Сформируйте шар, накройте его пищевой пленкой и поставьте в теплое место подходить. Клюкву залейте теплой водой на 15 минут, промойте и обсушите. Подошедшее тесто снова выложите на подпыленный мукой стол, добавьте клюкву и семечки подсолнечника. Месите тесто до равномерного распределения клюквы и семечек. Снова сформируйте шар и поставьте в теплое место на 1 час. Подошедшее тесто обомните, сформируйте буханку. Сверху сделайте надрезы и готовьте в предварительно разогретой до 220 градусов духовке 5 минут. Убавьте нагрев до 200 градусов и выпекайте до готовности.

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Бездрожжевой хлеб на кефире

Бездрожжевой хлеб на кефире / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1 чашка цельнозерновой муки

0,5 чашки ржаной или кукурузной муки

1 чашка кефира, йогурта или ряженки

0,5 ч. л. соли

0,5 ч. л. соды

1 ст. л. жидкого меда или сахара

Кунжут, семена льна или семечки подсолнечника – по желанию

Способ приготовления:

Взять чашку емкостью 250-300 мл и отмерять ингредиенты. В миску просеять всю муку, добавить соль и соду. Сюда же насыпать несколько ложек кунжута или других семечек. В чашке кефира растворить ложку меда и вылить в муку. Хорошо размешать. Готовое тесто размешать ложкой. Прямоугольную форму для кекса или хлеба смазать маслом. Вылить тесто в форму, накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на час. Отправить хлеб в разогретую до 220 градусов духовку на 20 минут. Затем уменьшить нагрев до 180 градусов и готовить еще 40 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой. Перед подачей хлеб остудить.

Домашний багет

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Багет из пшеничной муки / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

600 мл теплой воды

1 кг хлебной муки

50 мл растительного масла

3 ч. л. крупной соли

2 ст. л. сахара

15 г сухих дрожжей

Способ приготовления

Муку просеять и смешать с дрожжами. Теплую воду перемешать с остальными ингредиентами и, постепенно добавляя муку, замесить тесто. Накрыть салфеткой и поставить в теплое место на 2 часа. Подошедшее тесто обмять и разделить на три части. Каждый кусок теста раскатать в прямоугольную лепешку и свернуть в рулет, придавая форму багета. Уложить батоны на смазанный маслом противень и сделать сверху надрезы острым ножом. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 30 минут. Перед подачей хлеб остудить.

Французский хлеб из ржаной и пшеничной муки

Французский хлеб в духовке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

2 стакана пшеничной муки + для замешивания

1 стакан ржаной муки

2 ч. л. сухих дрожжей

1 ст. л. сахара

1 1/2 ч. л. соли

280 мл воды

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Способ приготовления

Смешать и просеять в миску пшеничную и ржаную муку. Перемешать с сухими дрожжами. В центре сделать углубление, по краям насыпать соль, сахар. Вливая в углубление теплую воду, замесить тесто. Если оно суховато, добавить немного воды. Перенести его на присыпанную мукой поверхность и энергично месить примерно 7-10 минут, пока не станет гладким и однородным. Положить тесто в миску, слегка смазанную растительным маслом, и повалять, чтобы со всех сторон покрылось маслом. Накрыть пищевой пленкой и дать подойти в теплом месте. Затем обмять, слегка вымесить и сформовать буханку или овальные булочки. Положить на противень, накрытый пекарской бумагой, накрыть пленкой и дать еще раз подойти в течение 30-45 минут. Отправить в духовку, предварительно нагретую до 190 градусов, и выпекать до готовности.

Сырно-луковый хлеб в мультиварке

Сырно-луковый хлеб в мультиварке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

2 ч. л. сухих дрожжей

400 г муки

Соль и сахар – по 1 ч. л.

1 стакан воды

4 ст. л. растительного масла (подсолнечное либо оливковое)

120 г сыра

1 крупная луковица

Небольшой кусочек сливочного масла

Способ приготовления

Нарезать лук полукольцами и подрумянить на сковороде с добавлением растительного масла до золотистого цвета, поперчить. Твердый сыр натереть крупно на терке. Смешать в отдельной емкости муку, дрожжи, сахар и соль, добавить теплую воду, тертый сыр, обжаренный лук, 2 ст. л. растительного масла и перемешать. Замесить тесто и поместить его в смазанную сливочным маслом чашу. Включить на 2 минуты режим "Подогрев" или "Йогурт" (чтобы тесто скорее поднялось, требуется нагрев до 40 градусов). Оставить его под крышкой на 1 час. Далее включить режим "Выпечка" на 30 минут. По окончанию программы необходимо перевернуть хлеб и печь его еще в течение получаса.

Также приготовьте пирожки с овощами – самосы. Как это сделать – смотрите в видео.

И еще один рецепт хлеба к Спасу – с орехами и клюквой – найдете здесь.