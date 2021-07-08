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Що на вечерю? 12 страв для кожного знаку зодіаку

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
8 липня, 20:15
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Для Риб, які цінують усе прекрасне, – це красивий круасан із сьомгою і зеленню, яскраві особистості – Водолії – не проти повечеряти багатоскладовим смузі, а трохи ледачі Терези посмажать курку з овочами, адже це швидко
Що приготувати на вечерю кожному знаку зодіаку
Що приготувати на вечерю кожному знаку зодіаку / Фото: freepik.com

Вечеря, вона у кожного своя. Хтось вважає за краще щільну, для когось важливо з'їсти легкий салат або фрукт. У продовження теми – Астрологія і їжа – дізнаємося, що приготувати і з'їсти ввечері кожному знаку зодіаку. Чим приправити вечерю – читайте тут, адже кожна спеція може характеризувати когось із нас, а ідеї для літа шукайте в календарі лайфхаків.

Овен – салат з м'ясом, м'ясо і окремо овочі

Для поновлення витраченої енергії Овнам потрібен м'ясний салат
Для поновлення витраченої енергії Овнам потрібен м'ясний салат / Фото: freepik.com

Овни – люди палкі й імпульсивні, витрачають багато енергії, щоби бути краще і сильніше за інших. Якщо ваші Овни п'ють вечорами каву або чай, запропонуйте йому тост з моцарелою, це його особистий сир.

Телець – паста з величезною кількістю сиру

Тельці обожнюють поїсти ситно, їхня вечеря – макарони з сиром
Тельці обожнюють поїсти ситно, їхня вечеря – макарони з сиром / Фото: Depositphotos

Тельці – відомі гурмани. Вони обожнюють смачно поїсти і ніколи не відмовляються від частувань. Багато з них абсолютно не бояться вуглеводів, тому вечеряти можуть щільно і багато. Паста з великою кількістю хорошого сиру – це про Тельців. І звісно, не забудьте трохи овочів.

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Близнюки – салат "Кобб"

Салат "Кобб" – це вечеря Близнюків
Салат "Кобб" – це вечеря Близнюків / Фото: freepik.com

Близнюки обожнюють вивчати і експериментувати, вони теж "за" смачне частування і обожнюють, коли їжа оформлена красиво і вона різноманітна. Салат "Кобб" – це і курка, і яйця, і авокадо, і бекон. Складіть компанію комунікативним Близнюкам і приготуйте цю страву. Буде не тільки про що поговорити, а й смачно поїсти.

Рак – салат з морепродуктами

Рак охоче з'їсть салат з морепродуктами
Рак охоче з'їсть салат з морепродуктами / Фото: freepik.com

Символ Рака – краб. Але це дорого, тому беремо креветки. Смачно і корисно. Раки – люди, які довго на щось наважуються і постійно чогось бояться, але вони чіпкі, в хорошому сенсі слова. А ще Раки – люди домашні, часто ховаються в своєму будинку від негараздів, тому домашня листкова випічка теж їм підходить.

Лев – суп харчо

Левів задовольнить ситний пекучий харчо
Левів задовольнить ситний пекучий харчо / Фото: ru.depositphotos.com

А що ще може вгамувати голод Лева, який цілий день витратив на поліпшення цього світу? Так, Леви вважають себе чи не місіонерами, які мають навчити всього інших. Навіть коли їх про це не просять. Найчастіше роблять це в різкій манері. Загалом, кавказька вечеря з її ситністю і гостротою – це Леви.

Діва – легкий суп, овочевий салат

Діви люблять усе свіже і корисне, тому їхня вечеря – мінестроне
Діви люблять усе свіже і корисне, тому їхня вечеря – мінестроне / Фото: Depositphotos

Ні, ніхто не стверджуватиме, що Діви харчуються виключно повітрям. Вони теж люблять поїсти, але здоров'я для них важливіше, тому вечеря – це овочі або італійський суп мінестроне.

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Терези – куряче філе з овочами в духовці

Трохи ледачі Терези – це куряче філе з помідорами і сиром
Трохи ледачі Терези – це куряче філе з помідорами і сиром / Фото: Depositphotos

Або на сковороді. Чому? Тому що готується швидко – Терези дещо ліниві люди, а таку вечерю можна приготувати за півгодини. І так, якщо вони і приготують вечерю самостійно, то обов'язково повідомлять друзям про свій подвиг. Терези люблять себе нахвалювати.

Скорпіон – запечені печериці

Фаршировані печериці з горіхами – ідеальнай вечеря для Скорпіонів
Фаршировані печериці з горіхами – ідеальнай вечеря для Скорпіонів / Фото: Depositphotos

Плутон – це планета Скорпіона, гриби – це продукт Плутона. Їх можна нафарширувати, а можна посмажити з м'ясом. Різноманітність – це те, що люблять ці люди. Але разом з цим вони непосидючі й непостійні, тому є велика ймовірність, що визначитись з вечерею Скорпіонам складно.

Стрілець – качина грудка або ніжка під журавлинним соусом

Ці яскраві особистості люблять усе вишукане, для їхньої вечері – качка
Ці яскраві особистості люблять усе вишукане, для їхньої вечері – качка / Фото: Depositphotos

Тому що Стрільці – це особливі люди, не такі, як усі. У всякому разі, вони самі так вважають. Ці люди – справжні генератори ідей, але важливо, щоб у всьому була підтримка. Інакше вони здуються. Загалом, якщо захочуть приготувати вечерю, то це не буде якась курка або макарони, це буде щось вишуканіше.

Козеріг – смажена картопля з рибою, картопляна запіканка

Картопляна запіканка з рибою потішить Козерогів
Картопляна запіканка з рибою потішить Козерогів / Фото: Depositphotos

Картопля може бути відварною, а може виступати як інгредієнт у рибній запіканці. Не можна сказати, що Козероги байдужі до їжі, вони за традиційність у цьому плані. Але важлива гарна подача і елегантні деталі, адже ці люди вкрай прискіпливі, чим можуть дратувати інших.

Водолій – яскраві смузі

Яскраві і неповторні Водолії – це красиві смузі на вечерю
Яскраві і неповторні Водолії – це красиві смузі на вечерю / Фото: Depositphotos

Як і особистість Водолія. Вони обожнюють цитрусові, екзотичні фрукти, все красиве. Зі склянкою смузі вони можуть говорити про паралельні світи і високі матерії, бо переконані, що орієнтуються у всьому краще за інших. Але якщо ви прийдете в гості до Водолія, повірте, одним смузі вечеря не закінчиться, вони хлібосольні люди.

Риби – круасан з різними начинками

Приготуйте для Риб круасани з різними начинками
Приготуйте для Риб круасани з різними начинками / Фото: Pixabay

Адже конкретики в цих особистостях буває мало. Ніколи не зрозумієш, що у Риб у голові. Вони завжди в своєму світі, де практично немає місця приземленості і буденності. Їхні круасани будуть такої краси, якій позаздрять навіть фуд-блогери. Риби люблять усе прекрасне.

Також до вечері буде непоганий кіш з тунцем. Як його приготувати – дивіться у відео.

Яку кашу треба їсти кожному знаку зодіаку – читайте тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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