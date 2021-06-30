Ідеальна начинка для вареників – 12 рекомендацій за знаком зодіаку

Приготуйте для енергійних Стрільців вареники з м'ясом або печінкою, це їм додасть ще більше сил, таємничі Риби, небайдужі до солодкого – це вареники з сиром та родзинками, а багатошарові натури Раки – складна начинка з бринзою і шкварками

Який ви вареник за знаком зодіаку / Фото: freepik.com

Вареники – наше все. Їх їдять цілий рік: узимку – з картоплею чи капустою, влітку – з ягодами або зеленню. Але є 12 начинок для вареників, які асоціюються з конкретним знаком зодіаку. І про них дізнаєтеся нижче. Вареники подавайте з салатами, які теж можна приготувати, згідно з гороскопом. А щоб це літо лишилося в пам'яті надовго, скористайтеся лайфхаками з нашого календаря.

Овен – з капустою

Овни люблять овочі, їхня начинка для вареників – капуста / Фото: Depositphotos

Овни, як правило, проявляють себе з найкращого боку, коли стикаються з будь-якими проблемами – від проблем на роботі до проблем у сім'ї. Ці люди завжди прагнуть кращого результату. Овни дуже стежать за своїм здоров'ям – це факт. Їхня начинка для вареників – капуста, корисний і смачний овоч.

Телець – із солоним сиром

Тельці цінують класику в їжі, тому їхня начинка – сир / Фото: freepik.com

Тельці за стабільність і їм трохи некомфортно, коли в цю стабільність починає хтось або щось влазити. Ці люди високо цінують друзів, обожнюють сім'ю і сімейні цінності. А які вареники асоціюються з домашнім затишком і дитинством? Із сиром. До того ж це класика, Тельці її цінують.

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Близнюки – з вишнею

Близнюки, які обожнюють компліменти, – начинка з вишні з цукром / Фото: Depositphotos

Вишня – ягода, з якою складно вгадати. Зовні вона може здаватися дуже солодкою, а ось на смак часто вона кисла. Але в начинку до вишні додається цукор, тому кислинку можна трохи прибрати. Як і Близнюків, які можуть часто ображатися без приводу і які люблять, щоб їх "підсолоджували" словами.

Рак – бринза зі шкварками

Ситна начинка з бринзи і шкварок дасть сил Ракам / Фото: Depositphotos

Дуже оригінальна начинка, але ситна. Раки, як люди, які люблять копатися в собі та прагнуть істини, люблять усе дещо неординарне. Також це дуже складні багатошарові натури, зрозуміти які вдається далеко не кожному.

Лев – чорна смородина

Оригінальні вареники з чорною смородиною – це Леви / Фото: Depositphotos

Ця ягода багатьом не подобається, її все-таки потрібно розкуштувати і потім оцінити. А ось як начинка для вареників смородина навіть дуже може бути. Це гарно. Майже, як і з граціозними Левами: спочатку вони можуть дратувати своєю пихатістю і всезнайством, але потім вони можуть стати найкращою підтримкою в усьому.

Діва – з яблуками та корицею

Дів влаштує начинка з яблук з корицею / Фото: Depositphotos

Дуже оригінальна начинка як для вареників, але вона існує. Діви обожнюють порядок у всьому, системний підхід до всього, тому чітко вивіряють все і всіх, хто їх оточує. Ніби оцінюють. Яблука з корицею – це найкраще поєднання інгредієнтів, колись придуманих. Дів це влаштує цілком.

Терези – з полуницею

Терези, які завжди прагнуть досконалості, – вареники з полуницею / Фото: Depositphotos

Досконала ягода полуниця, досконалими часто бувають Терези. Ці люди вкрай вимогливі до себе, відповідно, хочуть, а часом і вимагають цього від оточення. Разом з цим їм дуже коректно вдається виходити з будь-якої конфліктної ситуації і згладжувати конфлікти. Як і вареники з полуницею – навряд чи знайдеться людина, яка зможе від таких відмовитися.

Скорпіон – з картоплею

Турботливі для близьких Скорпіони – вареники з картоплею / Фото: Depositphotos

Звичайнісінька начинка без претензій на оригінальність зовсім не схожа на норовливих, байдужих до інших, різких Скорпіонів. Але ті, у кого в близькому оточенні є ці люди, скажуть – м'якіше людей, ніж Скорпіони, годі й шукати. Важливо їх прийняти і полюбити, тоді вони дадуть у відповідь доброту і турботу.

Стрілець – з печінкою або м'ясом

Енергійним Стрільцям потрібна ситна м'ясна начинка / Фото: Depositphotos

Енергійним людям, у яких, часом здається, мотор десь в районі спини. Звичайно, їм потрібно черпати сили. Деякі з них користуються іншими людьми, іноді ображаючи їх, а деякі покладаються тільки на себе. Приготуйте для Стрільців вареники з м'ясом.

Козеріг – шпинат

Для Козерогів ідеальна начинка зі шпинату і зелені / Фото: Depositphotos

Дисципліна і терпіння Козерогів – це їхній козир. Вони ставлять перед собою мету і впевнено до неї йдуть. Ці люди можуть піти на ризики, але вкрай рідко. Вони краще пересидять ситуацію і обміркують свої наступні кроки. Корисний шпинат і смачна шпинатна начинка для вареників – це Козероги.

Водолій – з грибами

Цікава і соковита начинка, як і особистість Водоліїв / Фото: Depositphotos

Водолії – це вареники з грибами. Дуже цікава та соковита начинка. Втім, як і ці люди. Вони приваблюють інших своїм образом мислення, поглядами на все навколо, знаннями в різних сферах, умінням контактувати з людьми.

Риби – із сиром та родзинками

Риби небайдужі до солодкого. Вони вареники – з сиром / Фото: Depositphotos

Ніжні створіння, не від світу цього, чуттєві й чутливі – так кажуть про Риб. Інше питання – це принциповість цих людей: якщо щось взяли собі в голову, то це надовго. У сирну начинку для Риб кладіть побільше родзинок, більшість з них не байдужі до солодкого.

І як бонус – рецепт смачних самосів з овочами за рецептом Григорія Германа.

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