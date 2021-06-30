Ідеальна начинка для вареників – 12 рекомендацій за знаком зодіаку

Вареники – наше все. Їх їдять цілий рік: узимку – з картоплею чи капустою, влітку – з ягодами або зеленню. Але є 12 начинок для вареників, які асоціюються з конкретним знаком зодіаку. І про них дізнаєтеся нижче. Вареники подавайте з салатами, які теж можна приготувати, згідно з гороскопом. А щоб це літо лишилося в пам'яті надовго, скористайтеся лайфхаками з нашого календаря.
Овен – з капустою
Овни, як правило, проявляють себе з найкращого боку, коли стикаються з будь-якими проблемами – від проблем на роботі до проблем у сім'ї. Ці люди завжди прагнуть кращого результату. Овни дуже стежать за своїм здоров'ям – це факт. Їхня начинка для вареників – капуста, корисний і смачний овоч.
Телець – із солоним сиром
Тельці за стабільність і їм трохи некомфортно, коли в цю стабільність починає хтось або щось влазити. Ці люди високо цінують друзів, обожнюють сім'ю і сімейні цінності. А які вареники асоціюються з домашнім затишком і дитинством? Із сиром. До того ж це класика, Тельці її цінують.
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Близнюки – з вишнею
Вишня – ягода, з якою складно вгадати. Зовні вона може здаватися дуже солодкою, а ось на смак часто вона кисла. Але в начинку до вишні додається цукор, тому кислинку можна трохи прибрати. Як і Близнюків, які можуть часто ображатися без приводу і які люблять, щоб їх "підсолоджували" словами.
Рак – бринза зі шкварками
Дуже оригінальна начинка, але ситна. Раки, як люди, які люблять копатися в собі та прагнуть істини, люблять усе дещо неординарне. Також це дуже складні багатошарові натури, зрозуміти які вдається далеко не кожному.
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Лев – чорна смородина
Ця ягода багатьом не подобається, її все-таки потрібно розкуштувати і потім оцінити. А ось як начинка для вареників смородина навіть дуже може бути. Це гарно. Майже, як і з граціозними Левами: спочатку вони можуть дратувати своєю пихатістю і всезнайством, але потім вони можуть стати найкращою підтримкою в усьому.
Діва – з яблуками та корицею
Дуже оригінальна начинка як для вареників, але вона існує. Діви обожнюють порядок у всьому, системний підхід до всього, тому чітко вивіряють все і всіх, хто їх оточує. Ніби оцінюють. Яблука з корицею – це найкраще поєднання інгредієнтів, колись придуманих. Дів це влаштує цілком.
Терези – з полуницею
Досконала ягода полуниця, досконалими часто бувають Терези. Ці люди вкрай вимогливі до себе, відповідно, хочуть, а часом і вимагають цього від оточення. Разом з цим їм дуже коректно вдається виходити з будь-якої конфліктної ситуації і згладжувати конфлікти. Як і вареники з полуницею – навряд чи знайдеться людина, яка зможе від таких відмовитися.
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Скорпіон – з картоплею
Звичайнісінька начинка без претензій на оригінальність зовсім не схожа на норовливих, байдужих до інших, різких Скорпіонів. Але ті, у кого в близькому оточенні є ці люди, скажуть – м'якіше людей, ніж Скорпіони, годі й шукати. Важливо їх прийняти і полюбити, тоді вони дадуть у відповідь доброту і турботу.
Стрілець – з печінкою або м'ясом
Енергійним людям, у яких, часом здається, мотор десь в районі спини. Звичайно, їм потрібно черпати сили. Деякі з них користуються іншими людьми, іноді ображаючи їх, а деякі покладаються тільки на себе. Приготуйте для Стрільців вареники з м'ясом.
Козеріг – шпинат
Дисципліна і терпіння Козерогів – це їхній козир. Вони ставлять перед собою мету і впевнено до неї йдуть. Ці люди можуть піти на ризики, але вкрай рідко. Вони краще пересидять ситуацію і обміркують свої наступні кроки. Корисний шпинат і смачна шпинатна начинка для вареників – це Козероги.
Водолій – з грибами
Водолії – це вареники з грибами. Дуже цікава та соковита начинка. Втім, як і ці люди. Вони приваблюють інших своїм образом мислення, поглядами на все навколо, знаннями в різних сферах, умінням контактувати з людьми.
Риби – із сиром та родзинками
Ніжні створіння, не від світу цього, чуттєві й чутливі – так кажуть про Риб. Інше питання – це принциповість цих людей: якщо щось взяли собі в голову, то це надовго. У сирну начинку для Риб кладіть побільше родзинок, більшість з них не байдужі до солодкого.
І як бонус – рецепт смачних самосів з овочами за рецептом Григорія Германа.
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