Як пережити локдаунські будні: 7 сміливих рішень не дати собі нудьгувати

Настільні ігри 18+ для закоханих і прикольні флешмоби для близьких друзів

Ну що, локдаун №2 в нашій країні розпочався. Цілих 17 днів, починаючи з 8 січня, для нас будуть закриті культурно-розважальні заклади, в кав'ярні та бари теж не зайти. Але – така практика для нас не вперше (згадаймо весняний локдаун, він був набагато довшим і жорсткішим), тому до чергового "життя під замком" ми ніби підготовлені. Ну і карантин, і практика це показує, відкрив у людях добре прихований потенціал у плані вигадування найцікавіших розваг. Розваг на самоті, розваг з батьками, зі своєю другою половинкою і в компанії друзів.

Ні-ні, ми не казатимемо про читання книг, які давно хотіли прочитати, про нескінченні перегляди серіалів і вже тим паче про генеральне прибирання квартири та медитації – це і так зрозуміло. Пропонуємо кілька цікавих занять на карантині, які скрасять локдаунські будні.

Перед цим домовимося: історії про вечірки по зуму не буде. Всі й без цього навчилися це робити чудово. До речі, важко уявити, скільки клавіатур постраждало під час таких пиятик.

Співай, як я, співай краще за мене

І не обов'язково під караоке. Згадайте, як часто в компаніях, коли настає час пісень, теж хочеться заспівати. Але – або ви сьогодні не в голосі, або, будемо відверті, його просто немає. Прикро? Так. Часом соромно, що співаєте мимо нот? Є таке. Тим паче, коли алкоголю недостатньо. Так ось: карантин, якщо ви проводите його на самоті, дає можливість потренуватися. Вмикайте улюблену пісню, співайте, записуйте свій голос, слухайте, виправляйте вокальні промахи. Та й уроки вокалу в інтернеті теж можна знайти – там і голос поставлять, і дихати правильно під час співу навчать. А от фахівці стверджують – вокал стає краще, якщо співаєте від душі та в прекрасному гуморі.

Підковуємо ерудицію, розширюємо світогляд

За чиєю допомогою? Правильно – за допомогою наших улюблених батьків. Їм, до речі, теж не просто сидіти під замком, як це дивно не звучало б. Залишмо всілякі пазли та настільні ігри та тренуватимемо інтелект. Наприклад, можна пограти "У міста". Це коли всі члени сім'ї сідають у коло, і хтось називає місто, інша людина має назвати населений пункт на останню літеру попереднього міста.

Тепер невеличкий стимул. Ну от уявіть: ваш священний обов'язок вдома – мити посуд. На карантині його доводиться мити вдвічі більше, до речі. От і нехай цей "трофей" дістанеться тому, хто слабкий у географії та, відповідно, програє. Тобто з'являється стимул підучити назви міст, щоб з величезним задоволенням бачити, як ваш батько вирушає на кухню мити післяобідні тарілки. Ще один плюс – зарядка для мізків, вона дуже потрібна на карантині.

Та й взагалі, придивіться до своїх батьків. Можливо, є шанс залучити їх до рухливіших ігор. Наприклад, твістера. З нудьги вони можуть піти навіть на це.

Гра на межі, або як максимально зблизитися з другою половинкою

Індустрія настільних ігор не стоїть на місці. Іноді виходить за межі пристойного. Ми про ігри 18+ . В них іноді і з друзями погоджується пограти не кожен. Так от, якщо ваші стосунки зародилися незадовго до карантинів, або вам пощастило, і ви знайшли особисте щастя під час локдауну – купіть таку гру. Вона, звісно, не для людей пуританських поглядів. Але ламати себе потрібно. І не тому, щоб урізноманітнити своє інтимне життя, а тому, що зі своїм партнером зближуватися треба. А цей аспект важливий для пари. Та й стояти на одному місці в цьому плані – вже давно не модно.

Флешмоби: веселі, сміливі, часом обурливі

Це можна практикувати в колі друзів. У колі близьких друзів. Перший флешмоб "Чим пахне?". Не поспішайте усміхатися, це зараз топове питання. Розповідаємо принцип флешмобу. Ви зустрічаєте друзів у себе вдома, звісно, приготували закуски. Отже, коли вони переступлять поріг, попросіть їх зав'язати очі та піднесіть якусь їжу до їхніх носів. Якщо тестований визначає вірно, то є ймовірність, у нього ковіда немає. Веселитися можна спокійно. І будьте готові, що ваші друзі, коли ви прийдете до них у гості, проведуть такий же тест.

Ще один флешмоб-розвага має цікаву назву "Чабі бані". Цей набір літер треба вимовляти, коли в роті у вас багато зефіру. Ті, хто практикував усе це, запевняють – смішно дуже. Тож запасіться зефіром, маршмелоу – і вперед.

Злободенний флешмоб, з лимоном. Ні, з'їдати лимон (весь) наввипередки – це в минулому. Зараз модно грати так: їсти лимон і розповідати щось із дуже серйозним обличчям. По-перше, отримаєте трохи вітаміну С, по-друге, цей флешмоб правда веселий. Придумайте символічний приз для переможця. І, можливо, втішний для того, хто програв.

Ясна річ, бажано це все записувати на відео для теплих спогадів.

Це лише кілька можливих варіантів для того, щоб якимсь чином скрасити локдаун. Фантазуймо, експериментуймо, пам'ятаймо, карантин – це не назавжди.

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