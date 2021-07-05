Що приготувати на Івана Купала – 5 рецептів обов'язкових страв

Дні 6 і 7 липня – Купальська ніч і свято Купала – пов'язані з багатьма обрядами, традиціями, прикметами і забобонами. У ніч на Купала досі вибирають суджених, шукають міфічний цвіт папороті, купаються до ранку, обливають водою Іванів і стрибають через багаття, щоб очиститися і назавжди скріпити своє кохання, "загартувавши" її вогнем. Як і в будь-яке інше свято, на Івана Купала готують особливі обрядові страви за традиційними рецептами. І щоб це літо стало особливими, його треба провести гідно – за допомогою лайфхаків з нашого календаря.
Обітна каша
На свято люди варили ячмінну кашу, якою поминали предків. Вона була однією з головних страв на столі.
Складові:
- 2 склянки ячної крупи
- 1 л молока
- 50 г вершкового масла
- Цукор – за смаком
- Фрукти – для прикраси
Спосіб приготування:
- Молоко налити в каструлю, додати цукор і довести до кипіння.
- Додати ячну крупу і варити, постійно помішуючи, поки каша не стане густою.
- Перекласти кашу в горщики і довести до готовності в духовці.
- Перед подачею полити розтопленим вершковим маслом, прикрасити фруктами.
Петрівський квас
У давнину пити квас на Івана Купала потрібно було, приказуючи спеціяльні слова, які мали залучити удачу.
Інгредієнти на 5 л:
- 800 г житніх сухарів
- 4 л води
- 0,5 ст. л. борошна
- 100 г цукру
- 100 г меду
- 100 г тертого хрону
- 25 г дріжджів
Спосіб приготування:
- Добре підсмажені в духовці сухарі залити окропом і поставити на добу в тепле місце.
- Процідити закваску через марлю в емальований посуд і додати воду. Дріжджі і борошно розвести в невеликій кількості теплого квасу, влити в решту квасу.
- Додати цукор і поставити в тепле місце для бродіння на 5-6 годин. Перед тим, як розливати квас в пляшки, додати в нього мед і хрін (можна імбир).
- Пляшки з квасом закупорити і поставити в холодильник на дві доби. Подавати зі шматочками льоду.
Освіжальний домашній квас – 5 кращих рецептів напою
Вареники з вишнею
Вареники з вишнею – традиційна страва української кухні, без неї не обходилися і купальські дні.
Складові:
- 3 склянки борошна
- 3/4 склянки води
- 2 яйця
- Сіль
- 4 склянки вишень
- 1/2 склянки цукру
Спосіб приготування:
- З борошна, води, солі і яєць замісити еластичне тісто. Не занадто тонко розкачати його на присипаній борошном поверхні, щоб утримати вишні всередині вареника.
- Вишні перебрати, помити, видалити плодоніжки і кісточки. Перекласти в миску і пересипати цукром. Дати постояти 25-30 хвилин. Відкинути на сито або друшляк, щоб злити зайвий сік.
- Вишневу начинку потрібно викласти на кружальця з тіста і скріпити краї. Варити в підсоленій воді впродовж декількох хвилин після того, як вареники спливуть на поверхню. Готові вареники акуратно вийняти з окропу, щоб не розірвати оболонку.
- Вареники з вишнею подати до столу разом з процідженим соком і полити розтопленим маслом. Окремо подати сметану.
Заливний пиріг з яйцем і цибулею
Пироги з зеленню – традиційна випічка до свята Купала.
Складові:
Для начинки:
- 4 яйця
- Великий пучок зеленої цибулі
- Сіль – за смаком
Для тіста:
- 1/2 ч. л. солі
- 7 ст. л. борошна
- 1/2 ч. л. розпушувача
- 225 г сметани
- 3 яйця
Спосіб приготування:
- Яйця для начинки відварити, остудити і почистити. Нарізати кубиками, перемішати з подрібненою зеленою цибулею і сіллю.
- Збити вінчиком яйця, сметану і сіль. Додати просіяне з розпушувачем борошно.
- Вилити половину тіста в змащену олією форму діаметром 23 см. Зверху розкласти начинку. Залити тістом, розрівняти.
- Відправити в розігріту до 180 градусів духовку і випікати 45 хвилин. Перед подачею пиріг остудити.
Трав'яний чай
Люди вірили, що трави в Купальську ніч володіли особливою силою, тому і чай вважався особливим і чарівним.
Складові:
- 3 г листя суниці
- 3 г листя ожини
- 3 г листя чорної смородини
- 10 г чебрецю
- 10 г звіробою
Спосіб приготування:
- Столову ложку суміші заварити 200 мл окропу і настояти 10 хвилин.
І ще один пиріг можна приготувати на Івана Купала – кіш з тунцем і шпинатом.
Тут зібрано 10 рецептів оригінальних заливних пирогів.