Що приготувати на Івана Купала – 5 рецептів обов'язкових страв

Івана Купала – особливе свято, особливою має бути і їжа цього дня. Головна страва – обітна каша, також можна приготувати вареники з вишнею, пироги, заливні або звичайні, з великою кількістю зелені

Вареники з вишнею традиційно готують на Івана Купала / Фото: Depositphotos

Дні 6 і 7 липня – Купальська ніч і свято Купала – пов'язані з багатьма обрядами, традиціями, прикметами і забобонами. У ніч на Купала досі вибирають суджених, шукають міфічний цвіт папороті, купаються до ранку, обливають водою Іванів і стрибають через багаття, щоб очиститися і назавжди скріпити своє кохання, "загартувавши" її вогнем. Як і в будь-яке інше свято, на Івана Купала готують особливі обрядові страви за традиційними рецептами. І щоб це літо стало особливими, його треба провести гідно – за допомогою лайфхаків з нашого календаря.

Обітна каша

На Івана Купала готують солодку кашу / Фото: Depositphotos

На свято люди варили ячмінну кашу, якою поминали предків. Вона була однією з головних страв на столі.

Складові:

2 склянки ячної крупи

1 л молока

50 г вершкового масла

Цукор – за смаком

Фрукти – для прикраси

Спосіб приготування:

Молоко налити в каструлю, додати цукор і довести до кипіння. Додати ячну крупу і варити, постійно помішуючи, поки каша не стане густою. Перекласти кашу в горщики і довести до готовності в духовці. Перед подачею полити розтопленим вершковим маслом, прикрасити фруктами.

Петрівський квас

Домашній хлібний квас / Фото: Depositphotos

У давнину пити квас на Івана Купала потрібно було, приказуючи спеціяльні слова, які мали залучити удачу.

Інгредієнти на 5 л:

800 г житніх сухарів

4 л води

0,5 ст. л. борошна

100 г цукру

100 г меду

100 г тертого хрону

25 г дріжджів

Спосіб приготування:

Добре підсмажені в духовці сухарі залити окропом і поставити на добу в тепле місце. Процідити закваску через марлю в емальований посуд і додати воду. Дріжджі і борошно розвести в невеликій кількості теплого квасу, влити в решту квасу. Додати цукор і поставити в тепле місце для бродіння на 5-6 годин. Перед тим, як розливати квас в пляшки, додати в нього мед і хрін (можна імбир). Пляшки з квасом закупорити і поставити в холодильник на дві доби. Подавати зі шматочками льоду.

Вареники з вишнею

Вареники з вишнею / Фото: freepik.com

Вареники з вишнею – традиційна страва української кухні, без неї не обходилися і купальські дні.

Складові:

3 склянки борошна

3/4 склянки води

2 яйця

Сіль

4 склянки вишень

1/2 склянки цукру

Спосіб приготування:

З борошна, води, солі і яєць замісити еластичне тісто. Не занадто тонко розкачати його на присипаній борошном поверхні, щоб утримати вишні всередині вареника. Вишні перебрати, помити, видалити плодоніжки і кісточки. Перекласти в миску і пересипати цукром. Дати постояти 25-30 хвилин. Відкинути на сито або друшляк, щоб злити зайвий сік. Вишневу начинку потрібно викласти на кружальця з тіста і скріпити краї. Варити в підсоленій воді впродовж декількох хвилин після того, як вареники спливуть на поверхню. Готові вареники акуратно вийняти з окропу, щоб не розірвати оболонку. Вареники з вишнею подати до столу разом з процідженим соком і полити розтопленим маслом. Окремо подати сметану.

Заливний пиріг з яйцем і цибулею

Заливний пиріг з яйцем і цибулею / Фото: Depositphotos

Пироги з зеленню – традиційна випічка до свята Купала.

Складові:

Для начинки:

4 яйця

Великий пучок зеленої цибулі

Сіль – за смаком

Для тіста:

1/2 ч. л. солі

7 ст. л. борошна

1/2 ч. л. розпушувача

225 г сметани

3 яйця

Спосіб приготування:

Яйця для начинки відварити, остудити і почистити. Нарізати кубиками, перемішати з подрібненою зеленою цибулею і сіллю. Збити вінчиком яйця, сметану і сіль. Додати просіяне з розпушувачем борошно. Вилити половину тіста в змащену олією форму діаметром 23 см. Зверху розкласти начинку. Залити тістом, розрівняти. Відправити в розігріту до 180 градусів духовку і випікати 45 хвилин. Перед подачею пиріг остудити.

Трав'яний чай

Трав'яний чай / Фото: Pixabay

Люди вірили, що трави в Купальську ніч володіли особливою силою, тому і чай вважався особливим і чарівним.

Складові:

3 г листя суниці

3 г листя ожини

3 г листя чорної смородини

10 г чебрецю

10 г звіробою

Спосіб приготування:

Столову ложку суміші заварити 200 мл окропу і настояти 10 хвилин.

І ще один пиріг можна приготувати на Івана Купала – кіш з тунцем і шпинатом.

Тут зібрано 10 рецептів оригінальних заливних пирогів.