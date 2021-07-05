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СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

Що приготувати на Івана Купала – 5 рецептів обов'язкових страв

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
5 липня, 10:13
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Івана Купала – особливе свято, особливою має бути і їжа цього дня. Головна страва – обітна каша, також можна приготувати вареники з вишнею, пироги, заливні або звичайні, з великою кількістю зелені
Вареники з вишнею традиційно готують на Івана Купала
Вареники з вишнею традиційно готують на Івана Купала / Фото: Depositphotos

Дні 6 і 7 липня – Купальська ніч і свято Купала – пов'язані з багатьма обрядами, традиціями, прикметами і забобонами. У ніч на Купала досі вибирають суджених, шукають міфічний цвіт папороті, купаються до ранку, обливають водою Іванів і стрибають через багаття, щоб очиститися і назавжди скріпити своє кохання, "загартувавши" її вогнем. Як і в будь-яке інше свято, на Івана Купала готують особливі обрядові страви за традиційними рецептами. І щоб це літо стало особливими, його треба провести гідно – за допомогою лайфхаків з нашого календаря.

Обітна каша

На Івана Купала готують солодку кашу
На Івана Купала готують солодку кашу / Фото: Depositphotos

На свято люди варили ячмінну кашу, якою поминали предків. Вона була однією з головних страв на столі.

Складові:

  • 2 склянки ячної крупи
  • 1 л молока
  • 50 г вершкового масла
  • Цукор – за смаком
  • Фрукти – для прикраси

Спосіб приготування:

  1. Молоко налити в каструлю, додати цукор і довести до кипіння.
  2. Додати ячну крупу і варити, постійно помішуючи, поки каша не стане густою.
  3. Перекласти кашу в горщики і довести до готовності в духовці.
  4. Перед подачею полити розтопленим вершковим маслом, прикрасити фруктами.

Петрівський квас

Домашній хлібний квас
Домашній хлібний квас / Фото: Depositphotos

У давнину пити квас на Івана Купала потрібно було, приказуючи спеціяльні слова, які мали залучити удачу.

Інгредієнти на 5 л:

  • 800 г житніх сухарів
  • 4 л води
  • 0,5 ст. л. борошна
  • 100 г цукру
  • 100 г меду
  • 100 г тертого хрону
  • 25 г дріжджів

Спосіб приготування:

  1. Добре підсмажені в духовці сухарі залити окропом і поставити на добу в тепле місце.
  2. Процідити закваску через марлю в емальований посуд і додати воду. Дріжджі і борошно розвести в невеликій кількості теплого квасу, влити в решту квасу.
  3. Додати цукор і поставити в тепле місце для бродіння на 5-6 годин. Перед тим, як розливати квас в пляшки, додати в нього мед і хрін (можна імбир).
  4. Пляшки з квасом закупорити і поставити в холодильник на дві доби. Подавати зі шматочками льоду.

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Вареники з вишнею

Вареники з вишнею
Вареники з вишнею / Фото: freepik.com

Вареники з вишнею – традиційна страва української кухні, без неї не обходилися і купальські дні.

Складові:

  • 3 склянки борошна
  • 3/4 склянки води
  • 2 яйця
  • Сіль
  • 4 склянки вишень
  • 1/2 склянки цукру

Спосіб приготування:

  1. З борошна, води, солі і яєць замісити еластичне тісто. Не занадто тонко розкачати його на присипаній борошном поверхні, щоб утримати вишні всередині вареника.
  2. Вишні перебрати, помити, видалити плодоніжки і кісточки. Перекласти в миску і пересипати цукром. Дати постояти 25-30 хвилин. Відкинути на сито або друшляк, щоб злити зайвий сік.
  3. Вишневу начинку потрібно викласти на кружальця з тіста і скріпити краї. Варити в підсоленій воді впродовж декількох хвилин після того, як вареники спливуть на поверхню. Готові вареники акуратно вийняти з окропу, щоб не розірвати оболонку.
  4. Вареники з вишнею подати до столу разом з процідженим соком і полити розтопленим маслом. Окремо подати сметану.

Заливний пиріг з яйцем і цибулею

Заливний пиріг з яйцем і цибулею
Заливний пиріг з яйцем і цибулею / Фото: Depositphotos

Пироги з зеленню – традиційна випічка до свята Купала.

Складові:

Для начинки:

  • 4 яйця
  • Великий пучок зеленої цибулі
  • Сіль – за смаком

Для тіста:

  • 1/2 ч. л. солі
  • 7 ст. л. борошна
  • 1/2 ч. л. розпушувача
  • 225 г сметани
  • 3 яйця

Спосіб приготування:

  1. Яйця для начинки відварити, остудити і почистити. Нарізати кубиками, перемішати з подрібненою зеленою цибулею і сіллю.
  2. Збити вінчиком яйця, сметану і сіль. Додати просіяне з розпушувачем борошно.
  3. Вилити половину тіста в змащену олією форму діаметром 23 см. Зверху розкласти начинку. Залити тістом, розрівняти.
  4. Відправити в розігріту до 180 градусів духовку і випікати 45 хвилин. Перед подачею пиріг остудити.

Трав'яний чай

Трав'яний чай
Трав'яний чай / Фото: Pixabay

Люди вірили, що трави в Купальську ніч володіли особливою силою, тому і чай вважався особливим і чарівним.

Складові:

  • 3 г листя суниці
  • 3 г листя ожини
  • 3 г листя чорної смородини
  • 10 г чебрецю
  • 10 г звіробою

Спосіб приготування:

  1. Столову ложку суміші заварити 200 мл окропу і настояти 10 хвилин.

І ще один пиріг можна приготувати на Івана Купала – кіш з тунцем і шпинатом.

Тут зібрано 10 рецептів оригінальних заливних пирогів.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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