Что приготовить на Ивана Купала – 5 рецептов обязательных блюд

Дни 6 и 7 июля – Купальская ночь и праздник Купалы – связаны с многими обрядами, традициями, приметами и суевериями. В ночь на Купала до сих пор выбирают суженых, ищут мифический цветок папоротника, купаются до утра, обливают водой Иванов и прыгают через костер, чтобы очиститься и навсегда скрепить свою любовь, "закалив" ее огнем. Как и в любой другой праздник, на Ивана Купала готовят особые обрядовые блюда по традиционным рецептам. И чтобы это лето стало особенным, его нужно провести достойно – с помощью лайфхаков из нашего календаря.
Обетная каша
На праздник люди варили ячменную кашу, которой поминали предков. Она была одним из главных блюд на столе.
Ингредиенты:
- 2 стакана ячневой крупы
- 1 л молока
- 50 г сливочного масла
- Сахар – по вкусу
- Фрукты – для украшения
Способ приготовления:
- Молоко налить в кастрюлю, добавить сахар и довести до кипения.
- Добавить ячневую крупу и варить, постоянно помешивая, пока каша не станет густой.
- Переложить кашу в горшочки и довести до готовности в духовке.
- Перед подачей полить растопленным сливочным маслом, украсить фруктами.
Петровский квас
В древности пить квас на Ивана Купала следовало, приговаривая специальные слова, которые должны были привлечь удачу.
Ингредиенты на 5 л:
- 800 г ржаных сухарей
- 4 л воды
- 0,5 ст. л. муки
- 100 г сахара
- 100 г меда
- 100 г тертого хрена
- 25 г дрожжей
Способ приготовления:
- Хорошо поджаренные в духовке сухари залить кипятком и поставить на сутки в теплое место.
- Процедить закваску через марлю в эмалированную посуду и добавить воду. Дрожжи и муку развести в небольшом количестве теплого кваса, влить в остальной квас.
- Добавить сахар и поставить в теплое место для брожения на 5-6 часов. Перед тем как разливать квас в бутылки, добавить в него мед и хрен (можно имбирь).
- Бутылки с квасом укупорить и поставить в холодильник на двое суток. Подавать с кусочками льда.
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Вареники с вишней
Вареники с вишней – традиционное блюдо украинской кухни, без него не обходились и купальские дни.
Ингредиенты:
- 3 стакана муки
- 3/4 стакана воды
- 2 яйца
- Соль
- 4 стакана вишен
- 1/2 стакана сахара
Способ приготовления:
- Из муки, воды, соли и яиц замесить эластичное тесто. Не слишком тонко раскатать его на присыпанной мукой поверхности, чтобы удержать вишни внутри вареника.
- Вишни перебрать, помыть, удалить плодоножки и косточки. Переложить в миску и пересыпать сахаром. Дать постоять в течение 25-30 минут. Откинуть на сито или дуршлаг, чтобы слить лишний сок.
- Вишневую начинку нужно выложить на кружочки из теста и скрепить края. Варить в подсоленной воде в течение нескольких минут после того, как вареники всплывут на поверхность. Готовые вареники аккуратно вынуть из кипятка, чтобы не разорвать оболочку.
- Вареники с вишней подать к столу вместе с процеженным соком и полить растопленным маслом. Отдельно подать сметану.
Заливной пирог с яйцом и луком
Пироги с зеленью – традиционная выпечка к празднику Купалы.
Ингредиенты:
Для начинки:
- 4 яйца
- Большой пучок зеленого лука
- Соль – по вкусу
Для теста:
- 1/2 ч. л. соли
- 7 ст. л. муки
- 1/2 ч. л. разрыхлителя
- 225 г сметаны
- 3 яйца
Способ приготовления:
- Яйца для начинки отварить, остудить и почистить. Нарезать кубиками, перемешать с измельченным зеленым луком и солью.
- Взбить венчиком яйца, сметану и соль. Добавить просеянную с разрыхлителем муку.
- Вылить половину теста в смазанную маслом форму диаметром 23 см. Сверху разложить начинку. Залить оставшимся тестом, разровнять.
- Отправить в разогретую до 180 градусов духовку и выпекать 45 минут. Перед подачей пирог остудить.
Травяной чай
Люди верили, что травы в Купальскую ночь обладали особой силой, поэтому и чай считался особенным и волшебным.
Ингредиенты:
- 3 г листьев земляники
- 3 г листьев ежевики
- 3 г листьев черной смородины
- 10 г чабреца
- 10 г зверобоя
Способ приготовления:
- Столовую ложку смеси заварить 200 мл кипятка и настоять 10 минут.
И еще один пирог стоит приготовить на Ивана Купала – это киш с тунцом и шпинатом.
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