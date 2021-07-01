Освіжальний домашній квас – 5 кращих рецептів напою

Найкращий квас – це домашній квас. Ви точно знаєте, з чого він складається і в яких умовах готується. Квас може бути не тільки хлібним, у нього можна додати сік лимона і яблука, родзинки і свіжий імбир

Домашній квас / Фото: Depositphotos Квас – традиційний напій, готують його на воді з хліба із солодом. Його також роблять з буряка, фруктів і ягід. Якщо хочете отримати по-справжньому смачний і корисний домашній квас, приготуйте його самостійно. Як і корисні домашні лимонади, квас теж здатний підбадьорити організм і поліпшити самопочуття. А в календарі небанальних ідей для літа знайдете рекомендації, як провести його незабутньо і з користю. Квас домашній: рецепт на 3 літри Хлібний квас на дріжджах / Фото: Depositphotos Складові: 3 л води

0,5 буханки житнього хліба

2 ч. л. сухих дріжджів

1 ст. л. житнього борошна

200 г цукру

1 ст. л. родзинок Спосіб приготування: Нарізати хліб на шматочки, викласти на деко в один шар і підсушити в розігрітій духовці до зарум'янювання. Викласти сухарі в банку і залити їх теплою водою. Залишити сухарі на 3-4 години, можна на ніч. Потім процідити суміш через марлю. З'єднати житнє борошно, цукор, дріжджі і перемішати. Додати трохи води і ще раз перемішати. Вилити отриману дріжджову масу в хлібну воду, додати родзинки. Все добре перемішати. Закрити горловину банки марлею і залишити за кімнатної температури на 12-20 годин. Готовий квас процідити, розлити по пляшках або банках і поставити в холодильник. Зберігати квас у холодильнику не більше 3-4 діб. Домашній квас на заквасці Квас домашній як раніше / Фото: Depositphotos Складові: 1/2 3-літрової банки житніх і пшеничних сухариків або готової суміші для квасу

25 г живих дріжджів

8 ст. л. цукру

6-8 родзинок Спосіб приготування: Сухарі підсушіть у духовці до появи темної скоринки. Наповніть банку сухарями до половини. Закип'ятіть 3 л води, заповніть банку окропом на 2/3 і залиште на кілька годин. Свіжі дріжджі розведіть в невеликій кількості теплої води, додайте 2 ст. л. цукру. Коли дріжджі розчиняться, вилийте їх у банку із сухарями, розмішайте і долийте води до горлечка. Поставте банку із закваскою в тазик і приберіть у прохолодне місце на дві доби. Потім злийте воду, а отриману закваску розділіть на 2 частини. У дві чисті 3-літрові банки викладіть закваску, в кожну банку додайте по 3 ст. л. цукру, трохи сухарів і родзинок. Залийте водою і залиште на добу. Готовий квас зберігайте в холодильнику. Квас: рецепт без дріжджів Домашній хлібний квас / Фото: Depositphotos Складові: 300 г житнього хліба

2,5 л води

2 ст. л. цукру

2 ст. л. родзинок Спосіб приготування: Україна вмирає на полі, але не здається: Світоліна черпає натхнення в команді Шеви Наріжте житній хліб кубиками і відправте в духовку на 10-15 хвилин на максимальну потужність. Половину хліба залийте окропом, додайте родзинки і цукор. Накрийте марлею і залиште в теплі. За 1-2 доби на поверхні з'явиться піна. Після її появи залиште квас ще на одну добу. Процідіть квас і розлийте по пляшках. У кожну пляшку додайте 5-10 шт. родзинок. Якщо ви хочете приготувати солодкий квас, на цьому етапі можна додати цукор, розчинений у воді. Залиште пляшки з квасом у прохолодному темному місці на 3 доби. Близько 500 мл сухарів з квасу залиште для закваски наступної порції напою. Залийте сухарі окропом і дайте охолонути до кімнатної температури. Цукор і родзинки вдруге додавати не потрібно. Додайте закваску і добре розмішайте. У теплі квас буде готовий за 1-2 доби. З кожним разом стане виходити насиченіша закваска, а смак квасу ставатиме яскравіше. Швидкий квас у домашніх умовах Квас з імбиром, лимоном і м'ятою / Фото: Depositphotos Складові: 3-4 яблука

1 л води

100 г цукру

1/2 ч. л. сухих дріжджів

1/2 ст. л. соку лимона

50 г родзинок

50 г свіжого імбиру

1 ч. л. меду

1 пучок м'яти Спосіб приготування: Яблука вимити, очистити від шкірки і насіння. Нарізати шматочками і викласти в каструлю. Залити нарізані яблука гарячою водою, довести до кипіння, варити 5-7 хвилин. Зняти з вогню, дати охолонути. В окрему ємність відлити трохи теплого яблучного відвару. Розвести в ньому дріжджі і залишити на 15 хвилин. Імбир очистити, натерти на тертці. М'яту і родзинки вимити, обсушити. М'яту дрібно нарізати. У каструлю з яблуками додати дріжджі, цукор, сік лимона, мед, імбир, родзинки, м'яту. Добре перемішати. Накрити каструлю кришкою, залишити отвір. Поставити квас для бродіння за кімнатної температури на 12 годин. Готовий квас процідити. Поставити в прохолодне місце для охолодження. Подавати квас зі скибочками лимона. Як зробити сильногазований квас Малиновий квас / Фото: Depositphotos Складові: Вода

4 склянки малини

1 ч. л. сухих дріжджів

Цукор

Родзинки Спосіб приготування: Для початку налийте в каструлю 4 л чистої води і доведіть до кипіння. Розімніть 4 склянки промитої малини в каструлі. Нам потрібно отримати малинову "кашу". Додайте готове ягідне пюре в окріп. Поки малина закипає, займіться дріжджами. Залийте дріжджі невеликою кількістю теплої води і перемішайте. Щоб вони активувалися, потрібно близько 10-15 хвилин. Фільтрувати малинове сусло через марлю в скляну банку. Потім додайте в сусло цукор з розрахунку 2 ст. л. на 1 л рідини. Дочекайтеся, поки сусло охолоне. Додайте дріжджі і добре перемішайте. Залиште банку на 5-6 годин у теплому місці. Після того, як квас "відіграв", його необхідно перелити в пляшку і почати "газувати". Щоб пішов газ, додайте 1 чайну ложку цукру і кілька родзинок. Завдяки тому, що в напої ще залишилися дріжджі, вони почнуть реагувати з цукром і виділяти вуглекислий газ. Щоб він зберігся в напої, потрібно закрити пляшку кришкою і поставити на 2-3 години в тепло. А щоб процес виділення газу припинився, відправте малиновий квас у морозильну камеру. І ще один рецепт, цього разу – холодного кавказького супу – дізнаєтеся з відео. Тут зібрано 10 рецептів супів, що чудово охолоджують у спеку.