Освіжальний домашній квас – 5 кращих рецептів напою

Квас – традиційний напій, готують його на воді з хліба із солодом. Його також роблять з буряка, фруктів і ягід. Якщо хочете отримати по-справжньому смачний і корисний домашній квас, приготуйте його самостійно. Як і корисні домашні лимонади, квас теж здатний підбадьорити організм і поліпшити самопочуття. А в календарі небанальних ідей для літа знайдете рекомендації, як провести його незабутньо і з користю.
Квас домашній: рецепт на 3 літри
Складові:
- 3 л води
- 0,5 буханки житнього хліба
- 2 ч. л. сухих дріжджів
- 1 ст. л. житнього борошна
- 200 г цукру
- 1 ст. л. родзинок
Спосіб приготування:
- Нарізати хліб на шматочки, викласти на деко в один шар і підсушити в розігрітій духовці до зарум'янювання.
- Викласти сухарі в банку і залити їх теплою водою. Залишити сухарі на 3-4 години, можна на ніч. Потім процідити суміш через марлю.
- З'єднати житнє борошно, цукор, дріжджі і перемішати.
- Додати трохи води і ще раз перемішати. Вилити отриману дріжджову масу в хлібну воду, додати родзинки. Все добре перемішати. Закрити горловину банки марлею і залишити за кімнатної температури на 12-20 годин.
- Готовий квас процідити, розлити по пляшках або банках і поставити в холодильник. Зберігати квас у холодильнику не більше 3-4 діб.
Домашній квас на заквасці
Складові:
- 1/2 3-літрової банки житніх і пшеничних сухариків або готової суміші для квасу
- 25 г живих дріжджів
- 8 ст. л. цукру
- 6-8 родзинок
Спосіб приготування:
- Сухарі підсушіть у духовці до появи темної скоринки. Наповніть банку сухарями до половини.
- Закип'ятіть 3 л води, заповніть банку окропом на 2/3 і залиште на кілька годин.
- Свіжі дріжджі розведіть в невеликій кількості теплої води, додайте 2 ст. л. цукру. Коли дріжджі розчиняться, вилийте їх у банку із сухарями, розмішайте і долийте води до горлечка.
- Поставте банку із закваскою в тазик і приберіть у прохолодне місце на дві доби. Потім злийте воду, а отриману закваску розділіть на 2 частини.
- У дві чисті 3-літрові банки викладіть закваску, в кожну банку додайте по 3 ст. л. цукру, трохи сухарів і родзинок. Залийте водою і залиште на добу.
- Готовий квас зберігайте в холодильнику.
Квас: рецепт без дріжджів
Складові:
- 300 г житнього хліба
- 2,5 л води
- 2 ст. л. цукру
- 2 ст. л. родзинок
Спосіб приготування:
- Наріжте житній хліб кубиками і відправте в духовку на 10-15 хвилин на максимальну потужність. Половину хліба залийте окропом, додайте родзинки і цукор.
- Накрийте марлею і залиште в теплі.
- За 1-2 доби на поверхні з'явиться піна. Після її появи залиште квас ще на одну добу.
- Процідіть квас і розлийте по пляшках. У кожну пляшку додайте 5-10 шт. родзинок. Якщо ви хочете приготувати солодкий квас, на цьому етапі можна додати цукор, розчинений у воді.
- Залиште пляшки з квасом у прохолодному темному місці на 3 доби.
- Близько 500 мл сухарів з квасу залиште для закваски наступної порції напою. Залийте сухарі окропом і дайте охолонути до кімнатної температури. Цукор і родзинки вдруге додавати не потрібно. Додайте закваску і добре розмішайте. У теплі квас буде готовий за 1-2 доби. З кожним разом стане виходити насиченіша закваска, а смак квасу ставатиме яскравіше.
Швидкий квас у домашніх умовах
Складові:
- 3-4 яблука
- 1 л води
- 100 г цукру
- 1/2 ч. л. сухих дріжджів
- 1/2 ст. л. соку лимона
- 50 г родзинок
- 50 г свіжого імбиру
- 1 ч. л. меду
- 1 пучок м'яти
Спосіб приготування:
- Яблука вимити, очистити від шкірки і насіння. Нарізати шматочками і викласти в каструлю.
- Залити нарізані яблука гарячою водою, довести до кипіння, варити 5-7 хвилин. Зняти з вогню, дати охолонути.
- В окрему ємність відлити трохи теплого яблучного відвару. Розвести в ньому дріжджі і залишити на 15 хвилин.
- Імбир очистити, натерти на тертці. М'яту і родзинки вимити, обсушити. М'яту дрібно нарізати.
- У каструлю з яблуками додати дріжджі, цукор, сік лимона, мед, імбир, родзинки, м'яту. Добре перемішати.
- Накрити каструлю кришкою, залишити отвір. Поставити квас для бродіння за кімнатної температури на 12 годин.
- Готовий квас процідити. Поставити в прохолодне місце для охолодження. Подавати квас зі скибочками лимона.
Як зробити сильногазований квас
Складові:
- Вода
- 4 склянки малини
- 1 ч. л. сухих дріжджів
- Цукор
- Родзинки
Спосіб приготування:
- Для початку налийте в каструлю 4 л чистої води і доведіть до кипіння.
- Розімніть 4 склянки промитої малини в каструлі. Нам потрібно отримати малинову "кашу".
- Додайте готове ягідне пюре в окріп.
- Поки малина закипає, займіться дріжджами. Залийте дріжджі невеликою кількістю теплої води і перемішайте. Щоб вони активувалися, потрібно близько 10-15 хвилин.
- Фільтрувати малинове сусло через марлю в скляну банку. Потім додайте в сусло цукор з розрахунку 2 ст. л. на 1 л рідини. Дочекайтеся, поки сусло охолоне.
- Додайте дріжджі і добре перемішайте. Залиште банку на 5-6 годин у теплому місці. Після того, як квас "відіграв", його необхідно перелити в пляшку і почати "газувати".
- Щоб пішов газ, додайте 1 чайну ложку цукру і кілька родзинок. Завдяки тому, що в напої ще залишилися дріжджі, вони почнуть реагувати з цукром і виділяти вуглекислий газ. Щоб він зберігся в напої, потрібно закрити пляшку кришкою і поставити на 2-3 години в тепло. А щоб процес виділення газу припинився, відправте малиновий квас у морозильну камеру.
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