Малинове варення на зиму: ТОП-5 рецептів

Ця ягода багата вітамінами, серед яких C, A, B1, B2, PP, E і бета-каротин. Варення з малини допомагає при застуді, знімає головний біль і розріджує кров і при цьому не має практично жодних протипоказань. Як варити малинове варення на зиму – дізнаєтеся нижче. У календарі лайфхаків для літа знайдете найкорисніші ідеї, як провести його гідно.
Малинове варення "П'ятихвилинка"
Інгредієнти:
- 1 кг малини
- 1 кг цукру
Спосіб приготування:
- Зібрати і перебрати ягоди малини.
- Засипати цукром і перемолоти блендером.
- Перелити в каструлю, поставити варити на середній вогонь і довести до кипіння. Зняти піну.
- Варити на повільному вогні 5 хвилин.
- Готове гаряче варення перелити в чисті банки. Закрити кришками і поставити остигати.
Варення з малини без цукру на фруктозі
Інгредієнти:
- 1 кг малини
- 0,5 л води
- 650 г фруктози
Спосіб приготування:
- Малину промити і перебрати.
- Змішати фруктозу і воду, приготувати сироп.
- Додати підготовлену малину і варити на повільному вогні 7 хвилин.
- Готове варення перекласти в банки і закрити кришками. Банки рекомендується простерилізувати. Зберігати варення без цукру потрібно в сухому прохолодному місці подалі від сонячних променів.
Густе малинове варення
Інгредієнти:
- 1 кг малини
- 1,5 кг цукру
Спосіб приготування:
- Малину перебрати. Якщо ягоди тільки щойно зібрані, промивати їх не потрібно.
- Засипати малину цукром, чергуючи: склянка малини – склянка цукру. Залишити на 3-4 години, щоб виділився сік.
- Отриманий сік злити у велику каструлю. Поставити на вогонь і варити 10-15 хвилин. Це потрібно, щоб варення не було рідким.
- В отриманий сироп додати малину, перемішати, довести до кипіння, зняти пінку і варити 15 хвилин.
- Готове гаряче малинове варення перелити в стерилізовані банки.
Порада: малинове варення можна варити в пропорції 1:1, але з великою кількістю цукру воно виходить густішим.
Малинове варення: рецепт джему
Інгредієнти:
- 1 кг малини
- 1 кг цукру
Спосіб приготування:
- Малину перебрати, видалити плодоніжки і зважити. Потім ретельно промити.
- Засипати ягоди половиною норми цукру (500 г) і поставити в холодильник на ніч, щоб малина пустила сік.
- Вранці відокремити ягоди від сиропу. У сироп додати решту 500 г цукру і довести до кипіння.
- Покласти ягоди в сироп і на середньому вогні варити 30 хвилин, помішуючи дерев'яною ложкою і знімаючи піну, що утворюється.
- Щоб перевірити готовність варення, в плоску тарілку викласти ложку джему, остудити. Провести ложкою або пальцем через середину: якщо джем не розтікається, він готовий.
- Розкласти варення в стерильні банки і герметично закрити. Зберігати банки в темному місці.
Рецепт малинового варення без кісточок
Інгредієнти:
- 1 кг малини
- 1,2 кг цукру
- 1 неповна склянка води
Спосіб приготування:
- Малину помити, покласти в каструлю і додати воду. Варити хвилин 15, щоб ягоди розм'якшилися.
- Дати малині трохи охолонути, а потім за допомогою дрібного сита або марлі, відокремити кісточки.
- Сік вилити в каструлю, додати цукор і поставити на вогонь. Довести до кипіння і варити джем, постійно помішуючи, впродовж години. У процесі приготування потрібно знімати пінку.
- Перелити малинове варення в стерилізовані банки, закрити і перевернути догори дном. Накрити рушником і дати охолонути.
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