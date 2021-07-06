Малинове варення на зиму: ТОП-5 рецептів

Безумовно корисне варення – одна з найважливіших літніх заготівель. Воно не тільки смачне, а й дуже корисне. У добірці є рецепт варення за 5 хвилин і без кісточок, без цукру на фруктозі, джему

Малинове варення без кісточок / Фото: Depositphotos

Ця ягода багата вітамінами, серед яких C, A, B1, B2, PP, E і бета-каротин. Варення з малини допомагає при застуді, знімає головний біль і розріджує кров і при цьому не має практично жодних протипоказань. Як варити малинове варення на зиму – дізнаєтеся нижче. У календарі лайфхаків для літа знайдете найкорисніші ідеї, як провести його гідно.

Малинове варення "П'ятихвилинка"

Варення з малини домашнє / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

1 кг малини

1 кг цукру

Спосіб приготування:

Зібрати і перебрати ягоди малини. Засипати цукром і перемолоти блендером. Перелити в каструлю, поставити варити на середній вогонь і довести до кипіння. Зняти піну. Варити на повільному вогні 5 хвилин. Готове гаряче варення перелити в чисті банки. Закрити кришками і поставити остигати.

Варення з малини без цукру на фруктозі

Малинове варення без цукру / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

1 кг малини

0,5 л води

650 г фруктози

Спосіб приготування:

Малину промити і перебрати. Змішати фруктозу і воду, приготувати сироп. Додати підготовлену малину і варити на повільному вогні 7 хвилин. Готове варення перекласти в банки і закрити кришками. Банки рекомендується простерилізувати. Зберігати варення без цукру потрібно в сухому прохолодному місці подалі від сонячних променів.

Густе малинове варення

Варення з малини / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

1 кг малини

1,5 кг цукру

Спосіб приготування:

Малину перебрати. Якщо ягоди тільки щойно зібрані, промивати їх не потрібно. Засипати малину цукром, чергуючи: склянка малини – склянка цукру. Залишити на 3-4 години, щоб виділився сік. Отриманий сік злити у велику каструлю. Поставити на вогонь і варити 10-15 хвилин. Це потрібно, щоб варення не було рідким. В отриманий сироп додати малину, перемішати, довести до кипіння, зняти пінку і варити 15 хвилин. Готове гаряче малинове варення перелити в стерилізовані банки.

Порада: малинове варення можна варити в пропорції 1:1, але з великою кількістю цукру воно виходить густішим.

Малинове варення: рецепт джему

Малиновий джем / Фото: Pixabay

Інгредієнти:

1 кг малини

1 кг цукру

Спосіб приготування:

Малину перебрати, видалити плодоніжки і зважити. Потім ретельно промити. Засипати ягоди половиною норми цукру (500 г) і поставити в холодильник на ніч, щоб малина пустила сік. Вранці відокремити ягоди від сиропу. У сироп додати решту 500 г цукру і довести до кипіння. Покласти ягоди в сироп і на середньому вогні варити 30 хвилин, помішуючи дерев'яною ложкою і знімаючи піну, що утворюється. Щоб перевірити готовність варення, в плоску тарілку викласти ложку джему, остудити. Провести ложкою або пальцем через середину: якщо джем не розтікається, він готовий. Розкласти варення в стерильні банки і герметично закрити. Зберігати банки в темному місці.

Рецепт малинового варення без кісточок

Малинове варення без кісточок / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

1 кг малини

1,2 кг цукру

1 неповна склянка води

Спосіб приготування:

Малину помити, покласти в каструлю і додати воду. Варити хвилин 15, щоб ягоди розм'якшилися. Дати малині трохи охолонути, а потім за допомогою дрібного сита або марлі, відокремити кісточки. Сік вилити в каструлю, додати цукор і поставити на вогонь. Довести до кипіння і варити джем, постійно помішуючи, впродовж години. У процесі приготування потрібно знімати пінку. Перелити малинове варення в стерилізовані банки, закрити і перевернути догори дном. Накрити рушником і дати охолонути.

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