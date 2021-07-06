Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Топ-новина

Відповідь Полякової

Топ-новина

Камінг-аут MELOVIN

Спецтема

Тести

Спецтема

Atlas Weekend

Спецтема

Найдорожче

Спецтема

Канни-2021
СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

Малинове варення на зиму: ТОП-5 рецептів

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
6 липня, 10:26
Копіювати лінк
Безумовно корисне варення – одна з найважливіших літніх заготівель. Воно не тільки смачне, а й дуже корисне. У добірці є рецепт варення за 5 хвилин і без кісточок, без цукру на фруктозі, джему
Малинове варення без кісточок
Малинове варення без кісточок / Фото: Depositphotos

Ця ягода багата вітамінами, серед яких C, A, B1, B2, PP, E і бета-каротин. Варення з малини допомагає при застуді, знімає головний біль і розріджує кров і при цьому не має практично жодних протипоказань. Як варити малинове варення на зиму – дізнаєтеся нижче. У календарі лайфхаків для літа знайдете найкорисніші ідеї, як провести його гідно.

Малинове варення "П'ятихвилинка"

Варення з малини домашнє
Варення з малини домашнє / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • 1 кг малини
  • 1 кг цукру

Спосіб приготування:

  1. Зібрати і перебрати ягоди малини.
  2. Засипати цукром і перемолоти блендером.
  3. Перелити в каструлю, поставити варити на середній вогонь і довести до кипіння. Зняти піну.
  4. Варити на повільному вогні 5 хвилин.
  5. Готове гаряче варення перелити в чисті банки. Закрити кришками і поставити остигати.

Варення з малини без цукру на фруктозі

Малинове варення без цукру
Малинове варення без цукру / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • 1 кг малини
  • 0,5 л води
  • 650 г фруктози

Спосіб приготування:

  1. Малину промити і перебрати.
  2. Змішати фруктозу і воду, приготувати сироп.
  3. Додати підготовлену малину і варити на повільному вогні 7 хвилин.
  4. Готове варення перекласти в банки і закрити кришками. Банки рекомендується простерилізувати. Зберігати варення без цукру потрібно в сухому прохолодному місці подалі від сонячних променів.

Густе малинове варення

Варення з малини
Варення з малини / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • 1 кг малини
  • 1,5 кг цукру

Спосіб приготування:

  1. Малину перебрати. Якщо ягоди тільки щойно зібрані, промивати їх не потрібно.
  2. Засипати малину цукром, чергуючи: склянка малини – склянка цукру. Залишити на 3-4 години, щоб виділився сік.
  3. Отриманий сік злити у велику каструлю. Поставити на вогонь і варити 10-15 хвилин. Це потрібно, щоб варення не було рідким.
  4. В отриманий сироп додати малину, перемішати, довести до кипіння, зняти пінку і варити 15 хвилин.
  5. Готове гаряче малинове варення перелити в стерилізовані банки.

Порада: малинове варення можна варити в пропорції 1:1, але з великою кількістю цукру воно виходить густішим.

Малинове варення: рецепт джему

Малиновий джем
Малиновий джем / Фото: Pixabay

Інгредієнти:

  • 1 кг малини
  • 1 кг цукру

Спосіб приготування:

  1. Малину перебрати, видалити плодоніжки і зважити. Потім ретельно промити.
  2. Засипати ягоди половиною норми цукру (500 г) і поставити в холодильник на ніч, щоб малина пустила сік.
  3. Вранці відокремити ягоди від сиропу. У сироп додати решту 500 г цукру і довести до кипіння.
  4. Покласти ягоди в сироп і на середньому вогні варити 30 хвилин, помішуючи дерев'яною ложкою і знімаючи піну, що утворюється.
  5. Щоб перевірити готовність варення, в плоску тарілку викласти ложку джему, остудити. Провести ложкою або пальцем через середину: якщо джем не розтікається, він готовий.
  6. Розкласти варення в стерильні банки і герметично закрити. Зберігати банки в темному місці.

Рецепт малинового варення без кісточок

Малинове варення без кісточок
Малинове варення без кісточок / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • 1 кг малини
  • 1,2 кг цукру
  • 1 неповна склянка води

Спосіб приготування:

  1. Малину помити, покласти в каструлю і додати воду. Варити хвилин 15, щоб ягоди розм'якшилися.
  2. Дати малині трохи охолонути, а потім за допомогою дрібного сита або марлі, відокремити кісточки.
  3. Сік вилити в каструлю, додати цукор і поставити на вогонь. Довести до кипіння і варити джем, постійно помішуючи, впродовж години. У процесі приготування потрібно знімати пінку.
  4. Перелити малинове варення в стерилізовані банки, закрити і перевернути догори дном. Накрити рушником і дати охолонути.

Ще одна популярна заготовка – мариновані огірки та салат з них. Як це все здійснити – дивіться у відео.

Рецепти варення, джему та желе з червоної смородини знайдете тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Lifestyle
Показати ще
Реклама
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Лайфхак дня
Як реанімувати букет квітів
Хакнути
Спецпроект
Календар лайфхаків
Липень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Цитата дня

"Костя до такої міри скромний, інтелігентний і настільки з трепетом ставиться до жінок ... Але щоб якимось чином натякати на те, що він чогось хоче взамін на щось ... Більше того, якщо поставити запитання самій Кароліні, мені здається, вона не зможе пояснити, до чого це все ляпнула"

Валерій Меладзе співак
Більше про конфлікт Меладзе та Лорак
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
4 - 10 липня
Читати гороскоп
Перший сольний
Концерт ONUKA
27 серпня / 19:00
Детальніше про сольник
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Вечеря за ₴200 000 в Києві
За що такі гроші?
Хронометраж
00
дній
09
годин
48
хвилин
57
секунд
6 - 18 червня

74-й Каннський кінофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Їсти овочі щодня
Чому це важливо?
Гороскоп
Твій гороскоп на липень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Гороскоп
Найнебезпечніші серед знаків зодіаку
Дізнатись хто?

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти