Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно

Куда поехать в отпуск

Как правильно худеть

Если обгорели на солнце

Модные джинсы

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Вкусно

Что приготовить из ежевики: ТОП-5 летних десертов

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
28 июля, 11:58
Копировать ссылку
Приготовьте ягодный пирог, мороженое, варенье и смузи. Благодаря специфическому сладкому и слегка пряному вкусу блюда из ежевики получаются особенно интересными.
Ежевика богата антиоксидантами
Ежевика богата антиоксидантами / Фото: Depositphotos

Ежевика – особенная ягода. Кроме того, что в ней содержится много диетической клетчатки, витамин С, витамин К, фолиевая кислота и марганец, по многим показателям ежевика считается одним из самых сильных антиоксидантных продуктов.

Если вы пока в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в календаре лайфхаков.

Из свежих плодов ежевики варят варенье, компот, джем, мармелад, делают начинку для пирогов и тортов. А еще из ежевики выходят очень вкусные настойки, наливки и вино.

Пирог с ежевикой и яблоками

Ежевичный пирог с яблоками
Ежевичный пирог с яблоками / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

Для теста:

  • 175 г размягченного сливочного масла
  • 175 г сахара
  • 3 яйца
  • 200 г муки
  • 2 ч.л. разрыхлителя
  • тертая цедра одного лимона
  • 500 г очищенных яблок
  • 150 г ежевики

Для посыпки:

  • 75 г холодного нарезанного масла
  • 75 г муки
  • 50 г сахара
  • 75 г мюсли
  • 1/2 ч.л. разрыхителя

Способ приготовления:

  1. Взбить миксером яйца вместе с сахаром и сливочным маслом.
  2. Добавить муку, разрыхлитель и натертую цедру. Взбить на низкой скорости.
  3. Перелить тесто в форму 18 х 28 см, застеленную пергаментной бумагой.
  4. Сверху разложить тонко нарезанные яблоки и ежевику.
  5. Взбить все ингредиенты для посыпки в блендере до получения крошки. Посыпать фрукты.
  6. Выпекать в разогретой до 180 С духовке около 45 минут. Готовность проверить зубочисткой.
  7. Перед подачей остудить и разрезать на порционные квадраты.

Читайте также:

Тарт с ежевикой и йогуртом

Ежевичный тарт с йогуртом
Ежевичный тарт с йогуртом / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

Для теста:

  • 250 г муки
  • 100 г сахара
  • щепотка соли
  • 1 яйцо
  • 125 г сливочного масла

Для начинки:

  • 1 пакетик порошкового желатина
  • 300 мл питьевого йогурта с лесными ягодами
  • 250 мл сливок 30%
  • 500 г ежевики

Способ приготовления:

  1. К муке добавить сахар, соль, яйцо и размягченное сливочное масло. Замесить тесто и скатать его в шар, завернуть в пленку и положить в холодильник на 1 час.
  2. Разогреть духовку до 200 градусов. Достать тесто, раскатать его на посыпанной мукой поверхности.
  3. Форму для выпечки смазать сливочным маслом, выложить в нее тесто и сформировать бортики.
  4. Поставить выпекать в духовку на 20 минут. Достать основу, дать ей остыть.
  5. Чтобы приготовить начинку, замочить желатин в холодной воде по инструкции на упаковке.
  6. Потом слегка его отжать и разогреть в кастрюле на слабом огне, но не кипятить, пока желатин не начнет растворяться.
  7. Смешать желатин с ягодным йогуртом, дать остыть.
  8. Когда масса начнет застывать, взбить ее и добавить сливки, еще раз хорошо перемешать. Полученной смесью наполнить корж.
  9. Ежевику помыть, очистить от хвостиков и выложить на йогуртно-сливочную начинку.
  10. Перед подачей на стол посыпать сахарной пудрой, украсить листиками мяты.

Мороженое из ежевики

Ежевичное мороженое
Ежевичное мороженое / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 300 мл сливок
  • 250 мл молока
  • стручок ванили, разрезанный вдоль пополам
  • 6 яичных желтков
  • 150 г сахара
  • 250 г ежевики

Способ приготовления:

  1. Смешать сливки, молоко и стручок ванили в средней кастрюле.
  2. Довести до кипения на среднем огне. Снять с плиты и дать остыть в течение 5 минут.
  3. Взбить яичные желтки и сахар в жаропрочной миске до получения густой светлой пены.
  4. Вынуть стручок ванили из сливочной смеси. Острым ножом выскрести семена в сливки.
  5. Постепенно перемешать сливочную и яичную смеси.
  6. Перелить в чистую кастрюлю и варить, постоянно помешивая деревянной ложкой, в течение 15 минут. Переложить в миску и дать остыть 10 минут.
  7. Взбить ежевику блендером до получения однородной массы.
  8. Протереть через мелкое сито в небольшую миску и выбросить семечки.
  9. Добавить ежевичное пюре в заварной крем и перемешать.
  10. Переложить в металлическую миску, накрыть фольгой и поставить в морозильную камеру на 6 часов.
  11. Каждые 30-60 минут мороженое нужно доставить и разминать вилкой, чтобы убрать крупные кристаллы льда.

Ежевичное варенье с медом и лимоном

Варенье из ежевики
Варенье из ежевики / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 кг ежевики
  • 400 г сахара
  • 2 ст. л. меда
  • сок 1 лимона
  • 100 мл воды

Способ приготовления:

  1. Ежевику помыть, удалить плодоножки.
  2. Воду довести до кипения, всыпать сахар и ежевику.
  3. Варить 5 минут, добавить лимонный сок, мед и еще проварить 10 минут.
  4. Горячую массу пюрировать блендером. Можно перетереть ягоды через сито, чтобы удалить косточки.
  5. Ежевичное пюре влить в кастрюлю и варить до загустения, около 10 минут.
  6. Горячий джем разлить по стерилизованным банкам.

Смузи из ежевики и черники

Ежевичный смузи с черникой
Ежевичный смузи с черникой / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 1/4 стакана молока
  • 3/4 стакана йогурта
  • 1 банан
  • 3/4 стакана ежевики
  • 3/4 стакана черники
  • 1 ст.л. жидкого меда

Способ приготовления:

  1. Влить молоко в блендер.
  2. Добавить йогурт и банан, взбить до получения однородной массы.
  3. Добавить замороженные ягоды и мед, еще раз хорошо взбить.
  4. Перелить смузи в стаканы и подавать, по желанию украсив листиками мяты.

Смотрите видео, как приготовить киш с черешней и миндалем по рецепту Григория Германа:

Напомним, ранее мы делились рецептами малинового варенья на зиму.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Делать зарядку для ног
Почему это важно?
Лайфхак дня
Как заготовить абрикосовый компот
Хакнуть
Сольник звезды
DOROFEEVA
31 июля / 20:00
5 главных концертов июля
Достойный ли сервис на отдыхе в Украине?
Узнать больше об отдыхе
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Июль
Лайфхаки по календарю
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
25 - 31 июля
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Аренда VIP-яхты — ₴27 000/час
За что такие деньги?
тест
Сможешь отличить дизайнерскую одежду от вещей с рынка?
Попробовать
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Где купаться
Топ пляжей недалеко от Киева
Хочу узнать!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять