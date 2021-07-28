Что приготовить из ежевики: ТОП-5 летних десертов

Ежевика – особенная ягода. Кроме того, что в ней содержится много диетической клетчатки, витамин С, витамин К, фолиевая кислота и марганец, по многим показателям ежевика считается одним из самых сильных антиоксидантных продуктов.
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Из свежих плодов ежевики варят варенье, компот, джем, мармелад, делают начинку для пирогов и тортов. А еще из ежевики выходят очень вкусные настойки, наливки и вино.
Пирог с ежевикой и яблоками
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
Для теста:
- 175 г размягченного сливочного масла
- 175 г сахара
- 3 яйца
- 200 г муки
- 2 ч.л. разрыхлителя
- тертая цедра одного лимона
- 500 г очищенных яблок
- 150 г ежевики
Для посыпки:
- 75 г холодного нарезанного масла
- 75 г муки
- 50 г сахара
- 75 г мюсли
- 1/2 ч.л. разрыхителя
Способ приготовления:
- Взбить миксером яйца вместе с сахаром и сливочным маслом.
- Добавить муку, разрыхлитель и натертую цедру. Взбить на низкой скорости.
- Перелить тесто в форму 18 х 28 см, застеленную пергаментной бумагой.
- Сверху разложить тонко нарезанные яблоки и ежевику.
- Взбить все ингредиенты для посыпки в блендере до получения крошки. Посыпать фрукты.
- Выпекать в разогретой до 180 С духовке около 45 минут. Готовность проверить зубочисткой.
- Перед подачей остудить и разрезать на порционные квадраты.
Тарт с ежевикой и йогуртом
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
Для теста:
- 250 г муки
- 100 г сахара
- щепотка соли
- 1 яйцо
- 125 г сливочного масла
Для начинки:
- 1 пакетик порошкового желатина
- 300 мл питьевого йогурта с лесными ягодами
- 250 мл сливок 30%
- 500 г ежевики
Способ приготовления:
- К муке добавить сахар, соль, яйцо и размягченное сливочное масло. Замесить тесто и скатать его в шар, завернуть в пленку и положить в холодильник на 1 час.
- Разогреть духовку до 200 градусов. Достать тесто, раскатать его на посыпанной мукой поверхности.
- Форму для выпечки смазать сливочным маслом, выложить в нее тесто и сформировать бортики.
- Поставить выпекать в духовку на 20 минут. Достать основу, дать ей остыть.
- Чтобы приготовить начинку, замочить желатин в холодной воде по инструкции на упаковке.
- Потом слегка его отжать и разогреть в кастрюле на слабом огне, но не кипятить, пока желатин не начнет растворяться.
- Смешать желатин с ягодным йогуртом, дать остыть.
- Когда масса начнет застывать, взбить ее и добавить сливки, еще раз хорошо перемешать. Полученной смесью наполнить корж.
- Ежевику помыть, очистить от хвостиков и выложить на йогуртно-сливочную начинку.
- Перед подачей на стол посыпать сахарной пудрой, украсить листиками мяты.
Мороженое из ежевики
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 300 мл сливок
- 250 мл молока
- стручок ванили, разрезанный вдоль пополам
- 6 яичных желтков
- 150 г сахара
- 250 г ежевики
Способ приготовления:
- Смешать сливки, молоко и стручок ванили в средней кастрюле.
- Довести до кипения на среднем огне. Снять с плиты и дать остыть в течение 5 минут.
- Взбить яичные желтки и сахар в жаропрочной миске до получения густой светлой пены.
- Вынуть стручок ванили из сливочной смеси. Острым ножом выскрести семена в сливки.
- Постепенно перемешать сливочную и яичную смеси.
- Перелить в чистую кастрюлю и варить, постоянно помешивая деревянной ложкой, в течение 15 минут. Переложить в миску и дать остыть 10 минут.
- Взбить ежевику блендером до получения однородной массы.
- Протереть через мелкое сито в небольшую миску и выбросить семечки.
- Добавить ежевичное пюре в заварной крем и перемешать.
- Переложить в металлическую миску, накрыть фольгой и поставить в морозильную камеру на 6 часов.
- Каждые 30-60 минут мороженое нужно доставить и разминать вилкой, чтобы убрать крупные кристаллы льда.
Ежевичное варенье с медом и лимоном
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 кг ежевики
- 400 г сахара
- 2 ст. л. меда
- сок 1 лимона
- 100 мл воды
Способ приготовления:
- Ежевику помыть, удалить плодоножки.
- Воду довести до кипения, всыпать сахар и ежевику.
- Варить 5 минут, добавить лимонный сок, мед и еще проварить 10 минут.
- Горячую массу пюрировать блендером. Можно перетереть ягоды через сито, чтобы удалить косточки.
- Ежевичное пюре влить в кастрюлю и варить до загустения, около 10 минут.
- Горячий джем разлить по стерилизованным банкам.
Смузи из ежевики и черники
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 1/4 стакана молока
- 3/4 стакана йогурта
- 1 банан
- 3/4 стакана ежевики
- 3/4 стакана черники
- 1 ст.л. жидкого меда
Способ приготовления:
- Влить молоко в блендер.
- Добавить йогурт и банан, взбить до получения однородной массы.
- Добавить замороженные ягоды и мед, еще раз хорошо взбить.
- Перелить смузи в стаканы и подавать, по желанию украсив листиками мяты.
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