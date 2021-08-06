12 сухофруктів, які підходять кожному знаку зодіаку

Стрільці – це екзотичний цитрусовий кумкват, адже ці люди обожнюють усе незвичайне, Раки – сухофрукт з щільної груші, як і ці люди, ховаються від усіх під міцною оболонкою, а Тельці зі своєю любов'ю до традиційності – родзинки

Який ви сухофрукт за гороскопом / Фото: freepik.com

Сухофрукти давно стали невід'ємною частиною нашого раціону. Крім уже неекзотичних фініків, кокоса і манго, у нас є свої – яблука, вишні, груші. А якщо порівняти кожен сухофрукт з конкретним знаком зодіаку? Ми спробували і дізналися, що схожість є. І чимала. Отже, ми вже розібралися, який фрукт потрібно їсти кожному з нас, тепер дізнаємося про висушені фрукти. Якщо плануєте пікнік і шукайте вигідні пропозиції від супермаркетів на продукти – ознайомтеся з цим матеріалом.

Овен – ананас

Сухофрукти з красивих ананасів – яскраві Овни / Фото: instagram.com/frukt.shokolad/

Це сміливі, стовідсоткові лідери – так кажуть про Овнів. Поруч з ними і сам можеш стати впевненим. Ананас – красивий фрукт, дуже схожий на яскравих Овнів. Адже вони самозакохані люди. Разом з цим варто сказати, що Овни – найвідданіші друзі, зробіть їм приємне і почастуєте сушеними ананасами.

Телець – родзинки

Для Тельців, які поважають традиції, – родзинки / Фото: unsplash.com

Найулюбленіший для багатьох сухофрукт. Тельці теж подобаються багатьом, попри свою впертість. Ну ось як можна не бути прив'язаним до людини, коли вона вражає своєю завзятістю і ніколи не залишить у скрутну хвилину? А ще Тельці – певною міррю консерватори, вони не люблять чогось екстраординарного. Краще родзинок, мабуть, для Тельців годі й шукати.

Близнюки – вишня

Сухофрукти з вишні – Близнюки / Фото: freepik.com

Ароматна сушена вишня з кислинкою має задовольнити вічні пошуки себе і чогось нового, в яких Близнюки постійно перебувають. Вони довго шукають себе, губляться в сумнівах. Багато хто з них так і не знаходять те, що б їх повністю задовольнило. Але з іншого боку, в цих вічних поневіряннях Близнюки почуваються прекрасно.

Читайте також: Який ви екзотичний фрукт зодіаку

Рак – груша

Сухофрукт з щільних груш – Раки, які ховають емоції під щільною оболонкою / Фото: instagram.com/lakom_kus/

Ароматний сухофрукт з дуже щільної груші. Раки теж щільні, в тому сенсі, що дуже часто ховаються від людей, побоюються показати свої почуття і переживання. Часом здається, що вони всіх і все уникають. Але дуже часто всередині Раків буяють нечувані емоції та переживання.

Лев – курага

Для яскравих Левів – найкрасивіший сухофрукт – курага / Фото: Pixabay

Яскраві й з великими амбіціями люди. Левам важливо бути в центрі уваги, відчувати на собі захоплені погляди – це їх підживлює. Попри свою самозакоханість, Левів завжди оточують люди, до них тягнуться, їх прислуховуються. Адже їхній головний козир – давати важливі й правильні поради. Найчастіше це виходить у них на відмінно. Красива курага – це Леви.

Діва – манго

Діви дуже прискіпливі до всього, тому їхній сухофрукт з екзотичного манго / Фото: instagram.com/elenawinter72/

Астрологи стверджують, що Діви вкрай прискіпливі. Це стосується не тільки побутових питань, вони вимогливі до всього, що їх оточує. Основна частина цих людей здається нам закритими несміливими особистостями, тому й приваблюють багатьох. Манго – ідеальний фрукт, він навіть у вигляді сухофрукта залишається таким. Словом, усе, як люблять Діви.

Терези – банан

Сухофрукти з банана не завжди бувають солодкими, як і Терези не бувають впевненими / Фото: freepik.com

Усе, що потрібно Терезам, – це гармонія і стабільність. За таких умов вони почуваються комфортно. Але не варто недооцінювати цих людей, коли и,реба вони можуть переформатуватися і завзято відстоювати свою думку. Невеликий недолік Терезів – це їхня невпевненість і невизначеність. Як і сухофрукт з банана, ніколи не вгадаєш, буде він прісним або все-таки залишить у собі солодкість.

Скорпіон – інжир

Інжир "скрипить" на зубах, Скорпіони теж люблять "поскрипіти" в сторону кривдника / Фото: freepik.com

Це один з найсолодших сухофруктів, який "скрипить" на зубах через своє насіння в м'якоті. Скорпіони теж здатні злісно "скрипіти" в бік кривдника і краще не потрапляти їм на шляху, якщо з їхнім настроєм щось не так. Загалом, як і інжир любить далеко не кожен, так і до Скорпіонів потрібно вміти прийняти і зрозуміти.

Стрілець – кумкват

Екзотичний кумкват з кислинкою – Стрільці / Фото: instagram.com/kilogrammo_food/

Його продають у вигляді цукатів. Ці цитрусові яскраві, але з гірчинкою. Стрільці теж яскраві особистості, але є один мінус, який дратує багатьох. Вони ніколи не промовчать, коли їм щось не подобається. За це їх часто називають нестерпними. Хоча самі Стрільці відверто не розуміють, чому на них ображаються. Просто вони не бачать сенсу приховувати хоч і гірку, але правду.

Козеріг – яблука

Для Козерогів, які не люблять слухати чужу думку, – наші улюблені сушки з яблук / Фото: Depositphotos

Або сушки, як багато хто їх називають. Практично наше вітчизняного надбання в світі сухофруктів. З Козерогами теж все просто, у всякому разі тим, хто їх добре знає. Вони не люблять слухати чужу думку, вважають, що завжди мають рацію, але при цьому багатьом з них вдається уникати конфліктів. Мабуть, одному з найпрактичніших знаків чудово підійдуть сушені яблука.

Водолій – фініки

Для найтворчіших людей зодіаку – фініки / Фото: freepik.com

Водолії і ніби з усіма і разом з цим – потайливі особистості. Все через те, що вони самі по собі непостійні. Але мають унікальну властивість підлаштовуватися під ситуацію і знаходити правильне рішення. Водолії – одні з найтворчіших людей зодіаку, можуть говорити про все на світі годинами. І головне – з ними завжди цікаво та певною мірою смачно. Власне, як і з фініками.

Риби – кокос

М'якоть кокоса для сухофруктів добути складно, як і зрозуміти сутність Риб / Фото: instagram.com/fruitasiaaa/

Білосніжна м'якоть кокоса навіть у засушеному вигляді смачна. Кокос, вірніше, його шкаралупа, штука, яка складно піддається. В тому сенсі, що цю м'якоть добути складно. Як і зрозуміти Риб. Таких загадкових, таких усіх в собі і неприступних. Для найбільш інтуїтивно розвинених людей зодіаку – сушений кокос.

Якщо хочете спекти справді щось оригінальне, приготуйте кіш. У цьому рецепті є черешня, але її можна замінити іншою ягодою.

Тут дізнаєтеся про 12 видів лимонаду, який підходить кожному знаку зодіаку.