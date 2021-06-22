Який ви екзотичний фрукт за гороскопом
Овни – це фрукт пристрасті маракуя, легкі ненав'язливі Діви – ніжний і смачний лічі, а от часом складні Козероги асоціюються з найнеоднозначнішим екзотичним фруктом – дуріаном
Як вже стало зрозуміло, будь-яка їжа або продукт, якщо добре проаналізувати, може відповідати кожному знаку зодіаку. Ми вже детально розібралися з нашими фруктами, тепер дізнаємося, який ви екзотичний фрукт за гороскопом. А з нашого календаря найяскравіших лайфхаків дізнаєтеся, як незабутньо провести літо.
Овен – маракуя
Один з найсильніших знаків серед інших. Овни напористі, вони дуже витривалі, чим заряджають інших. А ще Тельці – пристрасні люди. Друга назва маракуї – фрукт пристрасті, йому приписують властивості афродізіаку.
Телець – лонган
Це круглий, коричневий фрукт, схожий на маленьку картоплю. Інша назва лонгана – "око дракона". Око міфічної, але мудрої тварини. Тельці теж розумні й розсудливі, до них точно потрібно йти по правильну пораду. Але якщо Тельцям щось не подобається, він може "спалахнути" вогнем.
Близнюки – кокос
Знак Близнюків – це дві протилежні боки особистості. Це робить їх складними і цікавими одночасно. Як і Близнюки, в кокосі містяться і м'якоть, і молоко. Ця люди, як правило, дуже універсальні, так само як кокосовий горіх має багато різних корисних застосувань.
Рак – манго
Так само, як манго буває складно розрізати, потрібен час, щоби познайомитися з Раком, вивчити його особливості. Але щойно ви познайомитеся з ним, ви насолоджуватиметеся всім ароматом, який він чи вона додадуть у ваше життя. Яскравий вигляд манго відповідає стійкості та емоційності Рака.
Лев – рамбутан
Рамбутан – один з найвідоміших тропічних фруктів, який відрізняється "вовняною" поверхнею, дещо неприступною. Але під шкіркою ховається біла м'якоть із солодким смаком. Щоб дістатися її, потрібно "скрутити" плід посередині. Як з Левами: коли необхідно їм щось довести або переконати в зворотному – треба постаратися.
Діва – лічі
Уважна до всього, що навколо, і співчутлива до всіх Діва – це лічі. Представники цього знаку ніжні та витончені, як м'якоть і аромат цього фрукта.
Терези – карамбола
З легким квітковим смаком карамбола – це Терези. Люди цього знаку теж легкі, ненав'язливі, завжди прагнуть компромісу. Ці фрукти хороші в салатах і коктейлях, їх не потрібно чистити, тобто труднощів, як і з Терезами, з карамболою не виникає.
Скорпіон – фрукт дракона фрукт або пітая
Відомо, що Скорпіони неймовірно пристрасні люди. Вони лояльні, але нападуть, якщо щось пішло не так або їм сказали неправду. А ще Скорпіони непередбачувані, ставлячи загадки всім навколо. Як і фрукт дракона – дуже оригінальний і загадковий.
Стрілець – гуава
Оптимістичні та веселі Стрільці люблять кидатися по нові ідеї і події, але часто можуть перегинати палицю. Гуава – це яскравий фрукт, але за смаком нагадує грушу, тобто має простий смак. Як і Стрільці, які люблять жити на повну, але зовсім не завжди їм це вдається.
Козеріг – дуріан
Мабуть, найекзотичніший фрукт з гострими колючками. Дуже неоднозначний. Ми всі знаємо про його неможливий запах, терпіти який не під силу. Але разом з цим, смак у дуріана дуже цікавий. Як і Козероги – люди страшенно цікаві, але часом їх справді треба вміти терпіти.
Водолій – мангостин
Ніжний фрукт з товстою фіолетовою шкірою і білою м'якоттю всередині, яка видається неймовірно солодкою, але на смак вона непередбачувана, більше схожа на кислуватий апельсин. Як і з Водоліями – ніколи не вгадаєш, який у них настрій. Адже він у них може змінюватися зі швидкістю звуку.
Риби – папая
Це чи то диня, чи то солодкий гарбуз, чи то перезрілий банан. Якогось чіткого смаку у папаї немає, для кожного він свій. Усе, як і з Рибами – вони різні та дуже непередбачувані. Розгадати, що у них відбувається всередині цієї хвилини – практично неможливо.
А в цьому рецепті присутня нами всіма улюблена полуниця. Вона доповнює тартар з лосося.
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