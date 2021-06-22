Який ви екзотичний фрукт за гороскопом

Овни – це фрукт пристрасті маракуя, легкі ненав'язливі Діви – ніжний і смачний лічі, а от часом складні Козероги асоціюються з найнеоднозначнішим екзотичним фруктом – дуріаном

Який ви екзотичний фрукт за гороскопом Фото: freepik.com

Як вже стало зрозуміло, будь-яка їжа або продукт, якщо добре проаналізувати, може відповідати кожному знаку зодіаку. Ми вже детально розібралися з нашими фруктами, тепер дізнаємося, який ви екзотичний фрукт за гороскопом. А з нашого календаря найяскравіших лайфхаків дізнаєтеся, як незабутньо провести літо.

Овен – маракуя

Маракуя – фрукт пристрасті і це Тельці Фото: freepik.com

Один з найсильніших знаків серед інших. Овни напористі, вони дуже витривалі, чим заряджають інших. А ще Тельці – пристрасні люди. Друга назва маракуї – фрукт пристрасті, йому приписують властивості афродізіаку.

Телець – лонган

Для розсудливих Тельців – лонган, або "око дракона" Фото: instagram.com/zmeiuchka/

Це круглий, коричневий фрукт, схожий на маленьку картоплю. Інша назва лонгана – "око дракона". Око міфічної, але мудрої тварини. Тельці теж розумні й розсудливі, до них точно потрібно йти по правильну пораду. Але якщо Тельцям щось не подобається, він може "спалахнути" вогнем.

Близнюки – кокос

Універсальні Близнюки – це кокос, де є і м'якоть, і молоко Фото: Depositphotos

Знак Близнюків – це дві протилежні боки особистості. Це робить їх складними і цікавими одночасно. Як і Близнюки, в кокосі містяться і м'якоть, і молоко. Ця люди, як правило, дуже універсальні, так само як кокосовий горіх має багато різних корисних застосувань.

Рак – манго

Раки – це яскравий та смачний манго Фото: Depositphotos

Так само, як манго буває складно розрізати, потрібен час, щоби познайомитися з Раком, вивчити його особливості. Але щойно ви познайомитеся з ним, ви насолоджуватиметеся всім ароматом, який він чи вона додадуть у ваше життя. Яскравий вигляд манго відповідає стійкості та емоційності Рака.

Лев – рамбутан

Леви – це рамбутан, який дуже складно очистити Фото: freepik.com

Рамбутан – один з найвідоміших тропічних фруктів, який відрізняється "вовняною" поверхнею, дещо неприступною. Але під шкіркою ховається біла м'якоть із солодким смаком. Щоб дістатися її, потрібно "скрутити" плід посередині. Як з Левами: коли необхідно їм щось довести або переконати в зворотному – треба постаратися.

Діва – лічі

Уважні до всього Діви – це ніжний лічі

Уважна до всього, що навколо, і співчутлива до всіх Діва – це лічі. Представники цього знаку ніжні та витончені, як м'якоть і аромат цього фрукта.

Терези – карамбола

З легким квітковим смаком карамбола – це Терези Фото: pexels.com

З легким квітковим смаком карамбола – це Терези. Люди цього знаку теж легкі, ненав'язливі, завжди прагнуть компромісу. Ці фрукти хороші в салатах і коктейлях, їх не потрібно чистити, тобто труднощів, як і з Терезами, з карамболою не виникає.

Скорпіон – фрукт дракона фрукт або пітая

Непередбачувані Скорпіони – це загадковий фрукт дракона Фото: pexels.com

Відомо, що Скорпіони неймовірно пристрасні люди. Вони лояльні, але нападуть, якщо щось пішло не так або їм сказали неправду. А ще Скорпіони непередбачувані, ставлячи загадки всім навколо. Як і фрукт дракона – дуже оригінальний і загадковий.

Стрілець – гуава

Гуава яскравий, але з простим смаком – це Стрільці, які не завжди виправдовують очікування Фото: pexels.com

Оптимістичні та веселі Стрільці люблять кидатися по нові ідеї і події, але часто можуть перегинати палицю. Гуава – це яскравий фрукт, але за смаком нагадує грушу, тобто має простий смак. Як і Стрільці, які люблять жити на повну, але зовсім не завжди їм це вдається.

Козеріг – дуріан

Найнеоднозначніший фрукт – дуріан – для Козерогів Фото: freepik.com

Мабуть, найекзотичніший фрукт з гострими колючками. Дуже неоднозначний. Ми всі знаємо про його неможливий запах, терпіти який не під силу. Але разом з цим, смак у дуріана дуже цікавий. Як і Козероги – люди страшенно цікаві, але часом їх справді треба вміти терпіти.

Водолій – мангостин

Мангостин красивий, але з кислинкою, як і Водолії Фото: freepik.com

Ніжний фрукт з товстою фіолетовою шкірою і білою м'якоттю всередині, яка видається неймовірно солодкою, але на смак вона непередбачувана, більше схожа на кислуватий апельсин. Як і з Водоліями – ніколи не вгадаєш, який у них настрій. Адже він у них може змінюватися зі швидкістю звуку.

Риби – папая

Завжди різний папая – це непередбачувані Риби Фото: Pinterest

Це чи то диня, чи то солодкий гарбуз, чи то перезрілий банан. Якогось чіткого смаку у папаї немає, для кожного він свій. Усе, як і з Рибами – вони різні та дуже непередбачувані. Розгадати, що у них відбувається всередині цієї хвилини – практично неможливо.

А в цьому рецепті присутня нами всіма улюблена полуниця. Вона доповнює тартар з лосося.

Тут шукайте свій сир ха гороскопом.

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