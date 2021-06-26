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26 червня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
26 червня, 07:25
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День боротьби проти наркотиків, День святої Килини, іменини святкують Олександр, Андрій, Ганна, Іван – які ще значущі дати і важливі події відзначаються 26 червня.
26 червня: яке сьогодні свято
26 червня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 26 червня? Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками. День святої Килини – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Килина, Олександр, Олексій, Андрій, Ганна, Антоніна, Данило, Дмитро, Іван, Яків.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 26 червня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 26 червня.

  • Міжнародний день на підтримку жертв тортур (International Day in Support of Victims of Torture) – був проголошений ООН у 1997 році з метою боротьби з нелюдським впливом і приниженням людей.
  • Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконним обігом (International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking) – відзначається щорічно, починаючи з 1987 року, з метою звільнення суспільства від наркоманії.
  • День прапора – святкують кримські татари, румуни і фіни.
  • День працівників прокуратури – відзначають у Білорусі та Туркменістані.

Яке сьогодні свято

26 червня в православній церкві проводиться віддання свята П'ятидесятниці. Також шанується пам'ять мучениці Акилини, святителя Трифилія, єпископа Левкусії Кіпрської, мучениці Антоніни, преподобної Анни і сина її Іоана.

У народі 26 червня вшановувалася Килина гречішніци. Цей день був присвячений гречці: з неї варили кашу і пригощали жебраків, також у цей період її сіяли.

Прикмети на 26 червня

  • на Килину з'являється багато комарів і оводів;
  • якщо на Килину багато мошкари – до гарної погоди;
  • на Килину не можна пити молоко – воно вважається шкідливим.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 26 червня

  • 1896 – в Америці відкрито перший у світі кінотеатр.
  • 1925 – в Голлівуді пройшла прем'єра фільму Чарлі Чапліна "Золота лихоманка".
  • 1938 – відбулися перші вибори до Верховної Ради України.
  • 1945 – підписано Статут Організації Об'єднаних Націй (ООН).
  • 1954 – здійснено пуск першої в СРСР і світі атомної електростанції.
  • 1957 – вперше в світі було зареєстровано наукове відкриття в Державному реєстрі відкриттів СРСР.

Хто народився 26 червня

  • 1918 – Василь Бережний, український письменник і журналіст.
  • 1939 – Віталій Куценко, український диригент.
  • 1979 – Райан Теддер, американський композитор, вокаліст групи OneRepublic.

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Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у червні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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