Поздравления на выпускной-2021: красивые пожелания

Подготовьте красивые поздравления на выпускной 2021 для детей и учителей

Поздравления на выпускной / Фото: Unsplash

Самые красивые, добрые и трогательные поздравления на выпускной вечер для выпускников 2021 года. Волна выпускных вечеров нарастает в школах Украины. Не забудьте поздравить с праздником вчерашних школьников, готовящихся шагнуть во взрослую жизнь. Выбирайте лучшие стихи и пожелания на выпускной вечер.

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Лучшие пожелания на выпускной своими словами

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Поздравляю с выпускным и от чистого сердца желаю удачного старта во взрослую жизнь, успешного поиска своего дела и своих интересов, добрых друзей и поддержки родных, блестящих идей и перспективных горизонтов, счастья в душе и вечного стремления к своим мечтам.

Поздравления с выпускным / Фото: Pinterest

Доброе поздравление на выпускной учителям

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На выпускном, спасибо,

Хотим сказать мы вам,

Самым родным, любимым,

Своим учителям.



Вы год за годом нас

Вели дорогой знаний

И вот пришла пора

Нам расставаться с вами.



На выпускном желаем

Добра вам и любви,

Простите, что мы нервы

Вам не берегли.



Мы жизни открываем

Новую страницу,

И обещаем: нами

Вы будете гордиться.

Поздравления выпускнику

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Дорогой выпускник! Поздравляю с окончанием школы и хочу пожелать, чтобы полученные знания помогли тебе стать счастливым, известным, великим, смелым, уверенным в себе человеком. Пусть осуществится каждая твоя мечта, даже та, которая кажется несбыточной, пусть впереди тебя ждет все только хорошее, доброе и радостное.

Поздравления на выпускной / Фото: Depositphotos

Эффектные слова на выпускной

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Поздравляю с выпускным!

Желаю счастья много-много,

Пускай везением сплошным

Усыплет жизнь твою дорогу.

Пускай успех и теплота

Всегда дорогу освещают,

Ведёт вперёд твоя мечта,

А жизнь желания исполняет!

Поздравления с выпускным / Фото: Pinterest

Добрые поздравления на выпускной от родителей

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Последний прозвенел звонок.

Со школой, дети, время попрощаться.

Как детство незаметно пронеслось,

Во взрослый мир пора вам постучаться.



Пусть легким будет дальше жизни путь,

Великие пускай вас ждут свершения,

Пусть воплотятся смелые мечты,

И пусть не помешают вам сомнения.



Мы благодарны всем учителям,

Директору — за труд ваш неустанный.

Надеемся, выпускники прославят вас

Своим талантом, ярким, многогранным.

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