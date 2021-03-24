Як чистити замшеве взуття: ефективні поради

Три перевірені способи, як привести замшеве взуття в порядок і очистити від бруду

Замша не дарма вважається одним з найбільш вибагливих та примхливих матеріалів для виготовлення взуття. Найменший бруд, пляма або потертість буде на ньому видно. Як правильно чистити замшеве взуття в домашніх умовах, читайте в нашій статті.

Для догляду за таким взуттям вам знадобляться додаткові пристосування і спеціальні щітки, не такі як для звичайного взуття. Наприклад, обзаведіться спеціальною гумовою щіткою. Також майте на увазі, що на відміну від шкіри або тканини, замша не любить вологу чистку.

У будь-яку погоду не забувайте заглядати в наш календарик і знаходити чудові ідеї подарунків для рідних і близьких людей на весняні свята.

Як правильно чистити замшеве взуття

Лайфхак 1. Як почистити замшу від солі

Як чистити замшеве взуття Фото: Depositphotos

Стійкі соляні розводи і засохлий бруд на взутті в зимовий період очищаються спеціальною щіткою для замші. Потім зробіть розчин нашатирного спирту з водою із розрахунку 1:5. Умочіть в нього щітку і протріть соляні плями. Після цього промокніть взуття слабкокислим оцтовим розчином.

Лайфхак 2. Темне замшеве взуття можна очистити хлібом

Як чистити замшеве взуття Фото: Pinterest

Сухий хліб допоможе позбутися плям на замші темного кольору, щоб не залишилося слідів. Візьміть черству скоринку і потріть забруднене місце, струсіть крихти, а потім потримайте взуття над парою, щоб замша набула більш однорідного вигляду.

Лайфхак 3. Як прибрати плями із замші

Як чистити замшеве взуття Фото: Depositphotos

Серйозні забруднення або жирні плями простіше видалити сухими речовинами, наприклад, тальком або крохмалем. Рясно засипте брудне місце і залиште взуття на дві години, щоб порошок витягнув жир із замші. Після цього струсіть тальк із взуття, а його залишки вичистіть щіткою. Для посилення ефекту можна до крохмалю додати пару крапель нашатирю, нанести цю кашку на пляму, а потім струсити її з взуття, висушити і очистити щіткою залишки.

Нагадаємо, ми розповідали, як чистити нубук: покрокова інструкція.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися