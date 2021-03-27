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Як зробити мішок для прання взуття власноруч: інструкція

Сьогодні, 21:41

Прості поради, як самим пошити чохол для прання взуття в пральній машині

Деяке взуття, наприклад, кросівки або кеди, можна прати в пральній машині. Це значно полегшує догляд за ним, але натомість додає інших проблем. Не рекомендується закидати в барабан взуття без спеціального мішка для прання, щоб не пошкодити машинку, та й саме взуття, адже воно надто треться, деформується і часом втрачає фурнітуру та прикраси.

Щоб подовжити строк служби і техніки, і улюблених кед, використовуйте мішок для прання взуття. Якщо така купівля вам здається дорогою, можна пошити його самостійно. Читайте наші поради, як просто зробити мішок для прання взуття власноруч.

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Як зробити мішок для прання взуття: лайфхак

  • З чого зробити чохол. Кросівки часто продаються вже в сітковому чохлі, який цілком підійде і для прання. Також для виготовлення мішка можна взяти стару тюлеву або капронову фіранку, непотрібну наволочку або підодіяльник – головне, щоб вони були ще міцними і не линяли.
  • Розміри чохла. Для виготовлення чохла стандартного розміру 60Х60 вам знадобиться тканина розміром 120х60. Можна довільно змінювати розмір, в залежності від величини вашого взуття. Для надійності можна зробити подвійний чохол, значить, тканини потрібно взяти вдвічи більше – врахуйте це.
  • Як шити чохол. Обраний розмір тканини просто складаємо навпіл, щоб вийшов прямокутник. З одного краю пришиваємо змійку в застебнутому вигляді, щоб вона не деформувалася. Потім вивертаємо виріб навиворіт і прошиваємо решту країв. Розстібаємо змійку і вивертаємо налице. Мішок готовий.
  • Для надійності. При бажанні і для додаткової безпеки можете всередину чохла пришити смужки поролону, щоб він амортизував. Інший варіант – під час прання просто закладати до взуття ганчірки.

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