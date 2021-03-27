Як зробити мішок для прання взуття власноруч: інструкція

Прості поради, як самим пошити чохол для прання взуття в пральній машині

Деяке взуття, наприклад, кросівки або кеди, можна прати в пральній машині. Це значно полегшує догляд за ним, але натомість додає інших проблем. Не рекомендується закидати в барабан взуття без спеціального мішка для прання, щоб не пошкодити машинку, та й саме взуття, адже воно надто треться, деформується і часом втрачає фурнітуру та прикраси.

Щоб подовжити строк служби і техніки, і улюблених кед, використовуйте мішок для прання взуття. Якщо така купівля вам здається дорогою, можна пошити його самостійно. Читайте наші поради, як просто зробити мішок для прання взуття власноруч.

Також не забувайте радувати і піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні весняні свята.

Як зробити мішок для прання взуття: лайфхак

З чого зробити чохол. Кросівки часто продаються вже в сітковому чохлі, який цілком підійде і для прання. Також для виготовлення мішка можна взяти стару тюлеву або капронову фіранку, непотрібну наволочку або підодіяльник – головне, щоб вони були ще міцними і не линяли.

Кросівки часто продаються вже в сітковому чохлі, який цілком підійде і для прання. Також для виготовлення мішка можна взяти стару тюлеву або капронову фіранку, непотрібну наволочку або підодіяльник – головне, щоб вони були ще міцними і не линяли. Розміри чохла. Для виготовлення чохла стандартного розміру 60Х60 вам знадобиться тканина розміром 120х60. Можна довільно змінювати розмір, в залежності від величини вашого взуття. Для надійності можна зробити подвійний чохол, значить, тканини потрібно взяти вдвічи більше – врахуйте це.

Для виготовлення чохла стандартного розміру 60Х60 вам знадобиться тканина розміром 120х60. Можна довільно змінювати розмір, в залежності від величини вашого взуття. Для надійності можна зробити подвійний чохол, значить, тканини потрібно взяти вдвічи більше – врахуйте це. Як шити чохол. Обраний розмір тканини просто складаємо навпіл, щоб вийшов прямокутник. З одного краю пришиваємо змійку в застебнутому вигляді, щоб вона не деформувалася. Потім вивертаємо виріб навиворіт і прошиваємо решту країв. Розстібаємо змійку і вивертаємо налице. Мішок готовий.

Обраний розмір тканини просто складаємо навпіл, щоб вийшов прямокутник. З одного краю пришиваємо змійку в застебнутому вигляді, щоб вона не деформувалася. Потім вивертаємо виріб навиворіт і прошиваємо решту країв. Розстібаємо змійку і вивертаємо налице. Мішок готовий. Для надійності. При бажанні і для додаткової безпеки можете всередину чохла пришити смужки поролону, щоб він амортизував. Інший варіант – під час прання просто закладати до взуття ганчірки.

Увага! Не забудьте в неділю, 28 березня, перевести свої будильники і хронометри на годину вперед. А перед цим подивіться новий випуск шоу "Дід Панч і молодь", в якому найдосвідченіший журналіст "Сегодня" розклав по поличках... час. А заодно запитав у молодих і красивих, з ким їм краще спиться.

Раніше ми розповідали, як прати пуховик в домашніх умовах.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися