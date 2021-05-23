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Гороскоп на сьогодні за картами Таро для всіх знаків зодіаку

Сьогодні, 09:00

Точний прогноз на 23 травня 2021 року за картами Таро: Леви будуть задоволені собою, а Скорпіони зайдуть у безвихідь

Гороскоп за картами Таро
Гороскоп за картами Таро
Фото: Pixabay

Гороскоп на сьогодні, 23 травня 2021 року, за картами Таро каже, що Левів безумовно порадує цей день, а ось Скорпіони вибрали невірний шлях. Читайте гороскоп Таро для всіх знаків зодіаку в нашій статті.

Не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.

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Овен – карта дня Таро "П'ятірка кубків"

П'ятірка кубків
П'ятірка кубків

Це не найкращий день для вас. Великий ризик розчарування у важливих речах або дорогих вам людях. Ваші надії не збудуться. Але не варто надто все драматизувати. Все можна виправити.

Телець – карта дня Таро "Паж жезлів"

Паж жезлів
Паж жезлів

Готуйтеся до позитивних змін у діловій сфері. Діапазон великий – від зміни роботи до ремонту оселі. Ви рухаєтеся в правильному напрямку і будете за це сповна винагороджені.

Близнята – карта дня Таро "Страшний Суд"

Страшний Суд
Страшний Суд

Ця карта віщує якусь важливу подію у вашому житті. Ви можете спочатку недооцінювати її значимість, але вона змінить вашу подальшу долю і почнеться новий етап.

Рак – карта дня Таро "Десятка кубків"

Десятка кубків
Десятка кубків

Чудовий день, про який закохані пари можуть тільки мріяти. Найкраще провести його разом зі своєю сім'єю і коханими людьми. Гармонія і взаєморозуміння вам забезпечені.

Лев – карта дня Таро "Четвірка пентаклів"

Четвірка пентаклів
Четвірка пентаклів

Цей день вас точно порадує. Ви залишитеся задоволені своєю роботою, бізнесом і фінансовими справами. Доля піднесе вам щедрий подарунок – не пропустіть свій шанс.

Діва – карта дня Таро "П'ятірка жезлів"

П'ятірка жезлів
П'ятірка жезлів

Головною мотивацією дня в робочих питаннях буде дух змагання і суперництва. Вам належить весь час доводити оточуючим свою перевагу і компетентність.

Терези – карта дня Таро "Колісниця"

Колісниця
Колісниця

Ви повністю контролюєте ситуацію і здатні нею управляти. Вам до снаги будь-яка справа, за яку ви візьметеся. І все завдяки проявленій дисципліні та організованості.

Скорпіон – карта дня Таро "Вісімка кубків"

Вісімка кубків
Вісімка кубків

Цього дня обставини зажадають від вас рішучих дій. Не виключено, що ви потрапите в глухий кут і вам доведеться кинути все і рухатися в протилежному напрямку.

Стрілець – карта дня Таро "Паж пентаклів" (у перевернутому положенні)

Паж пентаклів – перевернута
Паж пентаклів – перевернута

Карта дня попереджає, щоб ви були акуратнішими в сфері матеріальних цінностей і не смітили грошима. Довірливість – ваш ворог. А тому не піддавайтеся на авантюри.

Козоріг – карта дня Таро "Четвірка мечів" (у перевернутому положенні)

Четвірка мечів – перевернута
Четвірка мечів – перевернута

Мабуть, ви намагаєтеся піти від якихось проблем і закрити очі на ситуацію, яка вас не влаштовує. Пускати все не самоплив – не найкраще рішення, постарайтеся проявити активність.

Водолій – карта дня Таро "Сила"

Сила
Сила

Цей день може здатися вам непростим, але ви зможете будь-яку подію повернути на свою користь. Вас начебто тестують на міцність, і ви успішно пройдете цю перевірку.

Риби – карта дня Таро "Страшний Суд" (у перевернутому положенні)

Страшний Суд – перевернута
Страшний Суд – перевернута

Вам слід бути обережнішими в словах і діях, тому що незабаром вам доведеться покаятися, якщо ви були неправі. Головне – проявити терпіння, розсудливість і дипломатичність.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку.

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