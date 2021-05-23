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Гороскоп на сегодня по картам Таро для всех знаков зодиака

Сегодня, 09:00

Точный прогноз на 23 мая 2021 года по картам Таро: Львы будут довольны собой, а Скорпионы зайдут в тупик

Гороскоп по картам Таро
Гороскоп по картам Таро
Фото: Pixabay

Гороскоп на сегодня, 23 мая 2021 года, по картам Таро говорит, что Львов определенно порадует этот день, а вот Скорпионы выбрали неверный путь. Читайте гороскоп Таро для всех знаков зодиака в нашей статье.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

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Овен – карта дня Таро "Пятерка кубков"

Пятерка кубков
Пятерка кубков

Это не лучший день для вас. Велик риск разочарования в важных вещах или дорогих вам людях. Ваши надежды не сбудутся. Но не стоит чересчур все драматизировать. Все поправимо.

Телец – карта дня Таро "Паж жезлов"

Паж жезлов
Паж жезлов

Готовьтесь к положительным переменам в деловой сфере. Диапазон велик – от смены работы до ремонта дома. Вы движетесь в верном направлении и будете за это сполна вознаграждены.

Близнецы – карта дня Таро "Страшный Суд"

Страшный Суд
Страшный Суд

Эта карта предвещает какое-то важное событие в вашей жизни. Вы можете изначально недооценивать его значимость, но оно изменит вашу дальнейшую судьбу и начнется новый этап.

Рак – карта дня Таро "Десятка кубков"

Десятка кубков
Десятка кубков

Великолепный день, о котором влюбленные пары могут только мечтать. Лучше всего провести его вместе со своей семьей и любимыми людьми. Гармония и взаимопонимание вам обеспечены.

Лев – карта дня Таро "Четверка пентаклей"

Четверка пентаклей
Четверка пентаклей

Этот день вас определенно порадует. Вы останетесь довольны своей работой, бизнесом и финансовыми делами. Судьба преподнесет вам щедрый подарок – не упустите свой шанс.

Дева – карта дня Таро "Пятерка жезлов "

Пятерка жезлов
Пятерка жезлов

Главной мотивацией дня в рабочих вопросах будет дух соревнования и соперничества. Вам предстоит все время доказывать окружающим свое превосходство и компетентность.

Весы – карта дня Таро "Колесница"

Колесница
Колесница

Вы полностью контролируете ситуацию и способны ею управлять. Вам по силам любое дело, за которое вы возьметесь. И все благодаря проявленной дисциплине и организованности.

Скорпион – карта дня Таро "Восьмерка кубков"

Восьмерка кубков
Восьмерка кубков

В этот день обстоятельства потребуют от вас решительных действий. Не исключено, что вы попадете в тупик и вам придется бросить все и двигаться в противоположном направлении.

Стрелец – карта дня Таро "Паж пентаклей" (в перевернутом положении)

Паж пентаклей – перевернутая
Паж пентаклей – перевернутая

Карта дня предупреждает, чтобы вы были аккуратнее в сфере материальных ценностей и не сорили деньгами. Доверчивость – ваш враг. А потому не поддавайтесь на авантюры.

Козерог – карта дня Таро "Четверка мечей" (в перевернутом положении)

Четверка мечей – перевернутая
Четверка мечей – перевернутая

Видимо, вы пытаетесь уйти от каких-то проблем и закрыть глаза на ситуацию, которая вас не устраивает. Пускать все не самотек – не лучшее решение, постарайтесь проявить активность.

Водолей – карта дня Таро "Сила"

Сила
Сила

Этот день может показаться вам непростым, но вы сможете любое событие повернуть в свою пользу. Вас как будто тестируют на прочность, и вы успешно пройдете эту проверку.

Рыбы – карта дня Таро "Страшный Суд" (в перевернутом положении)

Страшный Суд – перевернутая
Страшный Суд – перевернутая

Вам следует быть осторожнее в словах и действиях, потому что вскоре вам придется раскаяться, если вы были неправы. Главное – проявить терпение, благоразумие и дипломатичность.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.

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