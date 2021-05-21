Місячний календар на тиждень 24-30 травня 2021 року

У вівторок день сповнений спокус, а в четвер можна повеселитися

Який сьогодні місячний день Фото: Unsplash

Докладний місячний календар на кінець травня 2021 року розповість вам про фази Місяця і знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також про характеристику кожного місячного дня.

Як Місяць впливає на наше життя, які дні вважаються вдалими для важливих справ, а коли краще відмовитися від серйозних заходів, дізнайтеся з місячного календаря на період 24-30 травня 2021 року.

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Місячний календар по днях на тиждень 24-30 травня 2021 року

24 травня, понеділок – 14-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Скорпіон. Фаза Місяця – перша чверть. День фортуни й удачі, коли все задумане виходить, а численні бажання збуваються.

25 травня, вівторок – 15-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Скорпіон. Фаза Місяця – перша чверть. Складний день випробовування і спокус, в цей період людина погано контролює свої слабкості.

26 травня, середа – 16-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Стрілець. Фаза Місяця – повня о 14:14. День гармонії, спокою і єднання внутрішнього світу із зовнішнім.

27 травня, четвер – 17-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Стрілець. Фаза Місяця – повня. День внутрішньої свободи і розкутості, коли можна веселитися і насолоджуватися життям.

28 травня, п ' ятниця – 18-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Стрілець. Фаза Місяця – повня. День прояву внутрішньої сутності, коли можна відкрити таємні куточки своєї свідомості.

29 травня, субота – 18-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Стрілець. Фаза Місяця – повня. День прояву внутрішньої сутності, коли увага суб'єктивна і направлена всередину себе.

30 травня, неділя – 19-й місячний день

Місяць перебуває в знаку Козоріг. Фаза Місяця – повня. Сатанинський важкий день, коли можна легко піддатися спокусам і обману.

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