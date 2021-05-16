Гороскоп на тиждень 16-22 травня: всі знаки зодіаку

Астрологічний прогноз на 16-22 травня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на тиждень Фото: Unsplash

У багатьох знаків зодіаку тиждень почнеться з відчуття бадьорості і піднесеності духу. Люди відчуватимуть прилив сил і поліпшення настрою.

Така тенденція не порушиться і до кінця семиденного періоду, ось тільки акценти з позиції суспільного змістяться в сторону особистого.

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Гороскоп на тиждень 16-22 травня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) Фото: Сьогодні

Овнам з самого старту наступного тижня стане в пригоді вміння оперативного аналізу і швидкої зміни ситуації, що склалася. У понеділок для вас починається приємний і клопіткий період вирішення домашніх питань і сімейних проблем, поновлення, розвитку, ремонту. Не забудьте знайти час для відпочинку.

Гороскоп на тиждень 16-22 травня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) Фото: Сьогодні

Представникам знака Телець наступного тижня доведеться докласти багато зусиль, щоб взяти під контроль свої емоції. Вам буде необхідно в цей період уникати дискусій і розборок з важливими для вас людьми. Інакше в четвер виникне спірна ситуація, в якій у них може зіпсуватися враження про вас.

Гороскоп на тиждень 16-22 травня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) Фото: Сьогодні

Наступного тижня перед Близнятами відкриваються сприятливі і багатообіцяючі перспективи в дискусіях, кар'єрі, громадському та особистому житті. У середу ваш талант переконання і природна чарівність допоможуть вам завоювати довіру оточуючих і зайняти лідируюче становище. Ділові пропозиції принесуть вигоду.

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Гороскоп на тиждень 16-22 травня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) Фото: Сьогодні

У Раків наступного тижня переважатиме прагнення змінити своє життя, оновити старі зобов'язання і зв'язки, почати нові справи. У п'ятницю під впливом цього пориву постарайтеся об'єктивно оцінювати свої сили і можливості, не вступати в суперечки, інакше вам не уникнути втрат. Вихідні пролетять непомітно.

Гороскоп на тиждень 16-22 травня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) Фото: Сьогодні

Наступного тижня Леви будуть здатні знаходити спільну мову з опонентами, що допоможе вчасно уникнути конфліктних ситуацій. У вівторок замість властивої вам владності і войовничості буде розумніше застосувати тактику невтручання. Щоб налагодити особисте життя, намагайтеся в чомусь поступитися партнерові.

Гороскоп на тиждень 16-22 травня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) Фото: Сьогодні

Наступного тижня у Дів очікується висока працездатність і відмінне самопочуття. У понеділок вам буде не страшна ніяка робота. Нові знайомства та підтримка старих перевірених друзів допоможуть вам легше реалізувати задумані плани. А набутий досвід допоможе в майбутньому.

Гороскоп на тиждень 16-22 травня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) Фото: Сьогодні

Представникам знаку Терези наступного тижня доведеться балансувати між власною інтуїцією і здоровим глуздом. У середу постарайтеся приймати логічні рішення, але й до свого шостого почуття також прислухайтеся. Поступаючись в малому, ви обов'язково отримаєте хороший виграш у більшому.

Гороскоп на тиждень 16-22 травня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) Фото: Сьогодні

Для Скорпіонів наступного тижня важливо буде взяти себе в руки і не піддаватися спокусі вихлюпувати свій негатив на оточуючих. У четвер, якщо ви не відчуваєте в собі достатньо сили для вирішення проблемної ситуації, зірки рекомендують піти в тінь. Настає хороший період для подорожей.

Гороскоп на тиждень 16-22 травня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) Фото: Сьогодні

Для Стрільців наступний тиждень буде вдалим для укладення короткочасних партнерських угод. Будьте уважні: у середу ситуація навколо вас може розвиватися зовсім не за законами логіки. Прислухайтеся до своєї інтуїції, звертайте увагу на сни – можливо, Доля подає вам якісь знаки.

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Гороскоп на тиждень 16-22 травня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) Фото: Сьогодні

Наступного тижня Козорогів чекає удача в рішенні робочої рутини, що накопичилася. Вам всерйоз допоможе ваш талант знаходити спільну мову з оточенням. Договори і угоди вівторка будуть перспективними, але важливо перевіряти документи. Будьте обережними у вирішенні тих питань, які від вас не залежать.

Гороскоп на тиждень 16-22 травня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) Фото: Сьогодні

Невтомним Водоліям наступного тижня зірки рекомендують не забувати хоч іноді включати в свій щільний графік час для відпочинку. Намагайтеся не давати неправдивих обіцянок і не брати на себе зобов'язань, якщо ви відчуваєте, що не зможете їх виконати. Зайва емоційність може вам нашкодити.

Гороскоп на тиждень 16-22 травня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) Фото: Сьогодні

Рибам наступного тижня буде непросто довести оточуючим правоту своїх міркувань. А тому вам доведеться в багатьох випадках діяти самостійно, причому незнайомими методами. У п'ятницю ваша інтуїція може вас підвести, так що корисно іноді включати логіку. Прислухайтеся до поради близьких людей.

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