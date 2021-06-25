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СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

Який ти рол або суші за знаком зодіаку

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
25 червня, 20:15
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Міцні в усіх сенсах Стрільці – це рол темпура, відверті та чесні Діви – "Каліфорнія" з рисом назовні, а сильні та рішучі Овни, які люблять перевірену класику, – "Філадельфія"
Які ви суші та роли за гороскопом
Які ви суші та роли за гороскопом / Фото: freepik.com

Для багатьох японська кухня так і залишилася загадкою, а хтось може сміливо назвати себе її поціновувачем. Різноманітність суші вражає, але якщо покопатися в цьому всьому, то можна знайти певну схожість кожного виду ролів з різними знаками зодіаку. Ми вже знаємо, який чай краще пити кожному з нас, настав час для японської гастрономічної гордості.

Як провести це літо і отримати яскраві враження – дізнаєтеся з нашого календаря літніх лайфхаків.

Овен – рол "Філадельфія"

Для Овнів, які обожнюють перевірену класику і традиції, – "Філадельфія"
Для Овнів, які обожнюють перевірену класику і традиції, – "Філадельфія" / Фото: Depositphotos

Овни не люблять порушувати традиції, вони за те, щоб усе навколо було добре, і не завжди почуваються комфортно в стресових ситуаціях. Їхній рол – "Філадельфія" – традиційний, зрозумілий усім лосось, авокадо, вершковий сир.

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Телець – хрусткий рол

Тельці, які люблять "пережовувати" свої проблеми, – це хрусткий рол
Тельці, які люблять "пережовувати" свої проблеми, – це хрусткий рол / Фото: instagram.com/senacoco0802/

Люди великої впевненості в собі, зломити яких не вдасться нікому. Вони знають, куди йдуть, з якою метою і готові до будь-яких випробувань. Тельці – це хрусткий рол, який треба добре прожовувати. Як і представники цього знаку впевнені: поки "не пережуєш" ситуацію – діла не буде.

Близнюки – рол з тунцем

Завжди різні, але розважливі Близнюки – це рол з тунцем
Завжди різні, але розважливі Близнюки – це рол з тунцем / Фото: freepik.com

Гострий рол, холодний рол. Можливо, як і в хорошому сенсі цього слова, розважливі Близнюки. Вони вміють підлаштуватися під ситуацію і під людину. Якщо потрібно, Близнюки здивують своєю добротою і чуйністю, але буває, що навпаки – вражають своєю дратівливістю.

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Рак – рол з вугром

Раки, які часто уникають розв'язання проблем, – це рол з вугром
Раки, які часто уникають розв'язання проблем, – це рол з вугром / Фото: freepik.com

Практично ідентичні Раки з вугром за стилем поведінки. Їх складно зловити на чомусь, тому що вони просто зникають. Ну не люблять Раки йти на одкровення і з'ясовувати що-небудь. Їм краще тихо попливти, зникнути в невідомому напрямку.

Лев – тигровий рол

Леви – це тигровий рол зі смаженою креветкою
Леви – це тигровий рол зі смаженою креветкою / Фото: instagram.com/hondaya_ts_official/

У цих ролах є смажена креветка. А Левів – любителі погарячіше, вони завжди в епіцентрі пристрастей, адже впевнені, що все про всіх знають. Але не варто відкидати їхню нав'язливість, найчастіше у цих людей буває правильний погляд на речі.

Діва – рол "Каліфорнія"

Діви – відверті й чесні, як і "Каліфорнія" з рисом назовні
Діви – відверті й чесні, як і "Каліфорнія" з рисом назовні / Фото: instagram.com/izakaya_tsuboi.life/

Діви не люблять сварок і пліток навколо себе. Вони за те, щоб усе навколо було відкрито і чесно. І якщо відчують бодай найменшу брехню, одразу ж зникають. Зворушливі та відкриті Діви – це "Каліфорнія" з вивернутим назовні рисом.

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Терези – овочевий рол

Терези – люди зі свіжим поглядом на все, як і овочевий рол
Терези – люди зі свіжим поглядом на все, як і овочевий рол / Фото: instagram.com/shun_921s/

Терези, як головні гармонізатори зодіаку, завжди вміють відрізнятися від усіх. Ні, вони в команді, але все-таки трохи в стороні. Це непогано і недобре, так з Терезами завжди. Для них, як для людей чесних правил і спокійної вдачі, – овочеві роли.

Скорпіон – рол "Динаміт"

Вибухові Скорпіони – це рол "Динаміт" з гострим перцем
Вибухові Скорпіони – це рол "Динаміт" з гострим перцем / Фото: instagram.com/tan.t_yamanashi/

Ну, по-перше, ці люди вибухові, по-друге, якщо і вибухнули, то надовго. А ще вони вкрай різноманітні та непередбачувані. Як і цей рол, де є і креветка, і паростки квасолі, і гострий перець.

Стрілець – рол темпура

Міцні темпура – це впевнені в собі Стрільці
Міцні темпура – це впевнені в собі Стрільці / Фото: freepik.com

Обсмажений з усіх боків у фритюрі в тонкому тісті. Тобто рол, який міцно тримається. Стрільці теж міцні люди, вони знають, що шукають і впевнені в своїх цілях.

Козеріг – рол "Вулкан"

Вибухові та непередбачувані Козероги – це рол "Вулкан"
Вибухові та непередбачувані Козероги – це рол "Вулкан" / Фото: instagram.com/hi.sa.910/

Ошатний рол без конкретного складу, ці роли завжди різні. Як і настрій Козерогів. Тут у них може бути все прекрасно, але якщо щось не сподобається – вулкан може вибухнути.

Водолій – рол інарі

Водолії – люди непередбачувані і завжди різні, як і начинка в ролах інарі
Водолії – люди непередбачувані і завжди різні, як і начинка в ролах інарі / Фото: instagram.com/macchan_525/

Це хлібно-рисові суші, якщо раптом хтось не знав. Усередині них може бути все – від морепродуктів до овочів. Різноманітність ролів та їхня оригінальність дуже схожі з Водолієм.

Риби – суші нігірі

Риби – це "відкриті" суші нігірі
Риби – це "відкриті" суші нігірі / Фото: freepik.com

Це відкриті суші, але з різними компонентами. Як і Риби. Начебто знаєш, чим вони дихають і де "плавають", але у цих людей є дивовижна здатність завжди бути непередбачуваними. І так, для своїх Риби завжди відкриті, в усякому разі, їхнє оточення в це вірить.

Як бонус – рецепт грінок, але з річковою рибою – лососем. Подробиці – у відео.

Тут дізнаєтеся, який сир вам найкраще підходить за гороскопом.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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