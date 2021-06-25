Який ти рол або суші за знаком зодіаку

Для багатьох японська кухня так і залишилася загадкою, а хтось може сміливо назвати себе її поціновувачем. Різноманітність суші вражає, але якщо покопатися в цьому всьому, то можна знайти певну схожість кожного виду ролів з різними знаками зодіаку. Ми вже знаємо, який чай краще пити кожному з нас, настав час для японської гастрономічної гордості.
Як провести це літо і отримати яскраві враження – дізнаєтеся з нашого календаря літніх лайфхаків.
Овен – рол "Філадельфія"
Овни не люблять порушувати традиції, вони за те, щоб усе навколо було добре, і не завжди почуваються комфортно в стресових ситуаціях. Їхній рол – "Філадельфія" – традиційний, зрозумілий усім лосось, авокадо, вершковий сир.
Харчо, солянка або вуха – який ви суп за знаком зодіаку
Телець – хрусткий рол
Люди великої впевненості в собі, зломити яких не вдасться нікому. Вони знають, куди йдуть, з якою метою і готові до будь-яких випробувань. Тельці – це хрусткий рол, який треба добре прожовувати. Як і представники цього знаку впевнені: поки "не пережуєш" ситуацію – діла не буде.
Близнюки – рол з тунцем
Гострий рол, холодний рол. Можливо, як і в хорошому сенсі цього слова, розважливі Близнюки. Вони вміють підлаштуватися під ситуацію і під людину. Якщо потрібно, Близнюки здивують своєю добротою і чуйністю, але буває, що навпаки – вражають своєю дратівливістю.
Солодкий гороскоп: яке ви морозиво за знаком зодіаку
Рак – рол з вугром
Практично ідентичні Раки з вугром за стилем поведінки. Їх складно зловити на чомусь, тому що вони просто зникають. Ну не люблять Раки йти на одкровення і з'ясовувати що-небудь. Їм краще тихо попливти, зникнути в невідомому напрямку.
Лев – тигровий рол
У цих ролах є смажена креветка. А Левів – любителі погарячіше, вони завжди в епіцентрі пристрастей, адже впевнені, що все про всіх знають. Але не варто відкидати їхню нав'язливість, найчастіше у цих людей буває правильний погляд на речі.
Діва – рол "Каліфорнія"
Діви не люблять сварок і пліток навколо себе. Вони за те, щоб усе навколо було відкрито і чесно. І якщо відчують бодай найменшу брехню, одразу ж зникають. Зворушливі та відкриті Діви – це "Каліфорнія" з вивернутим назовні рисом.
Паста за знаком зодіаку: яка твоя?
Терези – овочевий рол
Терези, як головні гармонізатори зодіаку, завжди вміють відрізнятися від усіх. Ні, вони в команді, але все-таки трохи в стороні. Це непогано і недобре, так з Терезами завжди. Для них, як для людей чесних правил і спокійної вдачі, – овочеві роли.
Скорпіон – рол "Динаміт"
Ну, по-перше, ці люди вибухові, по-друге, якщо і вибухнули, то надовго. А ще вони вкрай різноманітні та непередбачувані. Як і цей рол, де є і креветка, і паростки квасолі, і гострий перець.
Стрілець – рол темпура
Обсмажений з усіх боків у фритюрі в тонкому тісті. Тобто рол, який міцно тримається. Стрільці теж міцні люди, вони знають, що шукають і впевнені в своїх цілях.
Козеріг – рол "Вулкан"
Ошатний рол без конкретного складу, ці роли завжди різні. Як і настрій Козерогів. Тут у них може бути все прекрасно, але якщо щось не сподобається – вулкан може вибухнути.
Водолій – рол інарі
Це хлібно-рисові суші, якщо раптом хтось не знав. Усередині них може бути все – від морепродуктів до овочів. Різноманітність ролів та їхня оригінальність дуже схожі з Водолієм.
Риби – суші нігірі
Це відкриті суші, але з різними компонентами. Як і Риби. Начебто знаєш, чим вони дихають і де "плавають", але у цих людей є дивовижна здатність завжди бути непередбачуваними. І так, для своїх Риби завжди відкриті, в усякому разі, їхнє оточення в це вірить.
Як бонус – рецепт грінок, але з річковою рибою – лососем. Подробиці – у відео.
Тут дізнаєтеся, який сир вам найкраще підходить за гороскопом.