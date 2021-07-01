Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Тор-новина

Сьогодні говорять

Топ-новина

LIFE дня

Спецтема

Тести

Спецтема

Atlas Weekend

Спецтема

Найдорожче

Спецтема

Канни-2021
СЬОГОДНІ Lifestyle Events

Гороскоп на липень-2021 для знака зодіаку Лев: вибирайте активний і навіть екстремальний відпочинок!

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
1 липня, 13:00
Копіювати лінк
Докладний астрологічний прогноз на липень-2021 для знака Лева
Гороскоп на липень-2021 для знака зодіаку Лев
Гороскоп на липень-2021 для знака зодіаку Лев / Фото: Сьогодні

Хочете дізнатися, наскільки вдалим і плідним буде липень для Лева? Пропонуємо ознайомитися з докладним астрологічним прогнозом на другий місяць літа для представників цього знака. Читайте докладний гороскоп на липень-2021 для знака Лев.

Робота

Леви, ретельно вичитуйте договори
Леви, ретельно вичитуйте договори / Фото: Pixabay

Зараз у вас не найвдаліший час для вирішення робочих питань. Постарайтеся всі важливі рішення і справи перенести на серпень. А якщо так зробити не виходить – ретельно вичитуйте договори, консультуйтеся з юристами і не поспішайте давати відповідь, поки все добре не обдумаєте.

Фінанси

Фінанси
Фінанси / Фото: Unsplash

Ніяких сплесків чекати не доводиться – все буде рівно і крім зарплати ніякі золоті гори вам не обіцяють. Намагайтеся менше витрачати на дрібнички і більше відкладати на велику мрію.

Здоров'я

Відмовтеся від алкоголю
Відмовтеся від алкоголю / Фото: Depositphotos

Як і з фінансами, у вас все стабільно і як і раніше добре. Ніяких загострень не буде, якщо будете стежити за своїм харчуванням і добре висипатися. Ось тільки з алкоголем слід бути акуратнішими, якщо не хочете проблем на свою голову.

Любов

Як розпалити вогонь у стосунках
Як розпалити вогонь у стосунках / Фото: Pexels

Вам щиро лінь буде що-небудь робити для того, щоб зустріти когось, познайомитися і завести стосунки, якщо у вас їх немає. Тут важливо зрозуміти, чого вам хочеться від життя: якщо набридла самотність – потрібно діяти, якщо вам добре одному – тоді не напружуйтеся. Сімейних Львів чекає сплеск позитивних емоцій.

Відпочинок

Екстремальний маунтенбайк
Екстремальний маунтенбайк / Фото: REUTERS

Намагайтеся знаходити час для відпочинку, хоч сильно напружуватися в цьому місяці ви не будете. Але відпустку дуже важливо вибирати активну і можна навіть екстремальну. Все тому що ви будете занадто аморфними весь час, а підбадьорити себе необхідно.

Астрологічний гороскоп на 2021 для всіх знаків зодіаку – дивіться відео:

Раніше ми публікували гороскоп на 2021 рік за знаками зодіаку.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Life Сьогоднi на Google News
Lifestyle
Більше новин
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Лайфхак дня
Як організувати пікнік в форматі Pinterest
Хакнути
Спецпроект
Календар лайфхаків
Липень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
27 червня - 3 липня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Вечеря за ₴200 000 в Києві
За що такі гроші?
Хронометраж
05
дній
06
годин
58
хвилин
27
секунд
6 - 18 червня

74-й Каннський кінофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Лягати спати до 23:00
Дізнатись "що буде"?
Гороскоп
Твій гороскоп на липень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Гороскоп
Найнебезпечніші серед знаків зодіаку
Дізнатись хто?

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти