Гороскоп на липень-2021 для знака зодіаку Лев: вибирайте активний і навіть екстремальний відпочинок!

Докладний астрологічний прогноз на липень-2021 для знака Лева

Гороскоп на липень-2021 для знака зодіаку Лев / Фото: Сьогодні

Хочете дізнатися, наскільки вдалим і плідним буде липень для Лева? Пропонуємо ознайомитися з докладним астрологічним прогнозом на другий місяць літа для представників цього знака. Читайте докладний гороскоп на липень-2021 для знака Лев.

Робота

Леви, ретельно вичитуйте договори / Фото: Pixabay

Зараз у вас не найвдаліший час для вирішення робочих питань. Постарайтеся всі важливі рішення і справи перенести на серпень. А якщо так зробити не виходить – ретельно вичитуйте договори, консультуйтеся з юристами і не поспішайте давати відповідь, поки все добре не обдумаєте.

Фінанси

Фінанси / Фото: Unsplash

Ніяких сплесків чекати не доводиться – все буде рівно і крім зарплати ніякі золоті гори вам не обіцяють. Намагайтеся менше витрачати на дрібнички і більше відкладати на велику мрію.

Здоров'я

Відмовтеся від алкоголю / Фото: Depositphotos

Як і з фінансами, у вас все стабільно і як і раніше добре. Ніяких загострень не буде, якщо будете стежити за своїм харчуванням і добре висипатися. Ось тільки з алкоголем слід бути акуратнішими, якщо не хочете проблем на свою голову.

Любов

Як розпалити вогонь у стосунках / Фото: Pexels

Вам щиро лінь буде що-небудь робити для того, щоб зустріти когось, познайомитися і завести стосунки, якщо у вас їх немає. Тут важливо зрозуміти, чого вам хочеться від життя: якщо набридла самотність – потрібно діяти, якщо вам добре одному – тоді не напружуйтеся. Сімейних Львів чекає сплеск позитивних емоцій.

Відпочинок

Екстремальний маунтенбайк / Фото: REUTERS

Намагайтеся знаходити час для відпочинку, хоч сильно напружуватися в цьому місяці ви не будете. Але відпустку дуже важливо вибирати активну і можна навіть екстремальну. Все тому що ви будете занадто аморфними весь час, а підбадьорити себе необхідно.

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