День матері: незабутні привітання і картинки
Вітаємо всіх мам з Днем матері-2021: красиві картинки, листівки, привітання у прозі і віршах
Сьогодні, 9 травня, всі мами в Україні відзначають своє найбільше професійне свято – День матері. Це добре, радісне сімейне свято щороку відзначається в Україні у другу травневу неділю і в 2021 році випадає на 9 травня.
Вітаємо зі святом всіх мам – і тих, у кого вже є діти, і тих, хто збирається стати мамою в найближчому майбутньому. Пропонуємо вам яскраві, гарні, ефектні листівки, картинки, привітання і вірші для всіх мам.
Не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.
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Привітання з Днем матері у віршах
***
Женщина, дарующая жизнь –
Ничего прекрасней нет на свете!
Поколения связующая нить,
Будущее наше – наши дети!
Материнская любовь – она слепа
И свята она одновременно,
И неизмерима у нее цена,
Материнская любовь – она бесценна!
В этот праздничный и самый ясный день
Принимайте, мамы, поздравления.
Счастья вам в День матери, любви,
Крепкого здоровья и терпения!
Короткі привітання з Днем матері
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Любимая и дорогая,
Мамочка моя родная.
Будь здоровою всегда,
Живи долгие года.
Тебя за все благодарю,
Всем сердцем я тебя люблю!
Добрі вітання з Днем матері в прозі
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Дорогі жінки, від щирого серця вітаю вас з Днем матері. Бажаю кожній з вас бути найкращою, доброю, коханою мамою для своєї дитини. Нехай діти радують вас своїми досягненнями й успіхами. Нехай у сім'ї завжди панує взаєморозуміння у стосунках і щира довіра, радісні чудеса в житті і вічна любов у ваших серцях.
Веселе привітання з Днем матері
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Пусть День матери подарит
Море счастья и добра,
Мира, радости, надежды,
Света, нежности, тепла.
А еще – обычный отдых,
Кроме радостей простых:
Мамой быть совсем непросто
Без зарплат и выходных!
Добре привітання в День матері своїми словами
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Прекрасні, милі, чудові, дивовижні і найкращі жінки, вітаю вас з Днем матері. Бажаю від щирого серця, щоб вогнище сімейне ніколи не згасало, щоб діти були щасливими і здоровими, щоб у домі був достаток, мир, благополуччя і затишок!
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2020 року в Україні.
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