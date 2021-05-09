Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

День матері: незабутні привітання і картинки

Сьогодні, 07:20

Вітаємо всіх мам з Днем матері-2021: красиві картинки, листівки, привітання у прозі і віршах

День матері: картинки, листівки, привітання
День матері: картинки, листівки, привітання
Фото: Unsplash

Сьогодні, 9 травня, всі мами в Україні відзначають своє найбільше професійне свято – День матері. Це добре, радісне сімейне свято щороку відзначається в Україні у другу травневу неділю і в 2021 році випадає на 9 травня.

Вітаємо зі святом всіх мам – і тих, у кого вже є діти, і тих, хто збирається стати мамою в найближчому майбутньому. Пропонуємо вам яскраві, гарні, ефектні листівки, картинки, привітання і вірші для всіх мам.

Не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.

Читайте також:
День матері: варіанти найпотрібніших подарунків

Привітання з Днем матері у віршах

***

Женщина, дарующая жизнь –
Ничего прекрасней нет на свете!
Поколения связующая нить,
Будущее наше – наши дети!

Материнская любовь – она слепа
И свята она одновременно,
И неизмерима у нее цена,
Материнская любовь – она бесценна!

В этот праздничный и самый ясный день
Принимайте, мамы, поздравления.
Счастья вам в День матери, любви,
Крепкого здоровья и терпения!

З Днем матері: картинки та привітання
З Днем матері: картинки та привітання
Фото: bonnycards

Короткі привітання з Днем матері

***

Любимая и дорогая,
Мамочка моя родная.
Будь здоровою всегда,
Живи долгие года.
Тебя за все благодарю,
Всем сердцем я тебя люблю!

З Днем матері: картинки та привітання
З Днем матері: картинки та привітання
Фото: bonnycards

Добрі вітання з Днем матері в прозі

***

Дорогі жінки, від щирого серця вітаю вас з Днем матері. Бажаю кожній з вас бути найкращою, доброю, коханою мамою для своєї дитини. Нехай діти радують вас своїми досягненнями й успіхами. Нехай у сім'ї завжди панує взаєморозуміння у стосунках і щира довіра, радісні чудеса в житті і вічна любов у ваших серцях.

Привітання з Днем матері
Привітання з Днем матері
Фото: bonnycards

Веселе привітання з Днем матері

***

Пусть День матери подарит
Море счастья и добра,
Мира, радости, надежды,
Света, нежности, тепла.

А еще – обычный отдых,
Кроме радостей простых:
Мамой быть совсем непросто
Без зарплат и выходных!

З Днем матері: картинки та привітання
З Днем матері: картинки та привітання
Фото: bonnycards

Добре привітання в День матері своїми словами

***

Прекрасні, милі, чудові, дивовижні і найкращі жінки, вітаю вас з Днем матері. Бажаю від щирого серця, щоб вогнище сімейне ніколи не згасало, щоб діти були щасливими і здоровими, щоб у домі був достаток, мир, благополуччя і затишок!

З Днем матері: картинки та привітання
З Днем матері: картинки та привітання
Фото: bonnycards

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2020 року в Україні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Привітання з Днем матері в прозі: красиві листівки і картинки День матері: варіанти найпотрібніших подарунків День матері-2021: що подарувати мамі в свято День матері-2021: коли святкується в Україні
свята листівки вірші День матері вітання картинки матір
Реклама

Новини партнерів

Джамала сообщила грустную новость
Джамала сообщила грустную новость
Жена продюсера "Квартал 95" блеснула идеальной фигурой
Жена продюсера "Квартал 95" блеснула идеальной фигурой
Женские футболки - какие узоры будут в топе этой весной?
Женские футболки - какие узоры будут в топе этой весной?
«Королева». Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
«Королева». Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике

Популярні статті

Сьогодні, 05:20Фаново

Оригінальні привітання з Днем матері у віршах і смс

Вчора, 20:47Фаново

Привітання з Днем матері в прозі: красиві листівки і картинки

Вчора, 08:56Зірково

Каменських привітала Потапа з днем народження сексуальним зінанням

Вчора, 08:00Смачно

Чим здивувати маму – три смачні ідеї з різних країн

Вчора, 06:40Фаново

День пам'яті та примирення: теплі слова та побажання

Вчора, 00:07Зірково

Джессіка залишила проєкт Холостяк-11 в 10 випуску. Михайло Заливако назвав причину

7 травняМодно

Онучка Ротару прогулялася Нью-Йорком у кольє за 580 тис. гривень — таке було у Грейс Келлі

7 травняЗірково

Холостяк Залівако підтвердив, що перебуває у стосунках. А в Мережі назвали ім'я переможниці проєкту

7 травняСмачно

10 несподіваних способів приготування кабачків

7 травняЗірково

А ви впізнаєте на цих весільних фото Ольгу Сумську? Дивимося знімки, зроблені 25 років тому

7 травняЗірково

На місяць можна заробити 70 тисяч гривень – зірки чесно про свій заробіток в Instagram

6 травняЗірково

Кароль закрутила роман з чоловіком, будучи в інших стосунках, – зізнання ексбойфренда співачки

6 травняПсихо

Що подарувати жінці за її знаком зодіаку

6 травняСмачно

Сезон відкрито – 7 рецептів окрошки на будь-який смак

6 травняАктуально

Як отримати фігуру мрії: головні правила харчування та ефективних тренувань

6 травняПсихо

Гороскоп на сьогодні 6 травня для всіх знаків зодіаку: Риби, не намагайтеся нікому нічого довести!

Новини партнерів

Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Билык шокировала откровением о больном брате: мурашки по коже
Билык шокировала откровением о больном брате: мурашки по коже
Блогер раскрыл вульгарный смысл песни Macarena и потряс Сеть
Блогер раскрыл вульгарный смысл песни Macarena и потряс Сеть
«Это бесконтрольность языка». Тина Кароль об Ольге Поляковой
«Это бесконтрольность языка». Тина Кароль об Ольге Поляковой
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
Конфлікт набирає обертів: що не так у стосунках між Сумськими
Конфлікт набирає обертів: що не так у стосунках між Сумськими
Alyona Alyona поразила откровенными фото
Alyona Alyona поразила откровенными фото
Спилися і бомжують: ось як живуть зірки 90-х
Спилися і бомжують: ось як живуть зірки 90-х

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти