День матері: незабутні привітання і картинки

Вітаємо всіх мам з Днем матері-2021: красиві картинки, листівки, привітання у прозі і віршах

День матері: картинки, листівки, привітання Фото: Unsplash

Сьогодні, 9 травня, всі мами в Україні відзначають своє найбільше професійне свято – День матері. Це добре, радісне сімейне свято щороку відзначається в Україні у другу травневу неділю і в 2021 році випадає на 9 травня.

Вітаємо зі святом всіх мам – і тих, у кого вже є діти, і тих, хто збирається стати мамою в найближчому майбутньому. Пропонуємо вам яскраві, гарні, ефектні листівки, картинки, привітання і вірші для всіх мам.

Не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.

Привітання з Днем матері у віршах

***

Женщина, дарующая жизнь –

Ничего прекрасней нет на свете!

Поколения связующая нить,

Будущее наше – наши дети!



Материнская любовь – она слепа

И свята она одновременно,

И неизмерима у нее цена,

Материнская любовь – она бесценна!



В этот праздничный и самый ясный день

Принимайте, мамы, поздравления.

Счастья вам в День матери, любви,

Крепкого здоровья и терпения!

З Днем матері: картинки та привітання Фото: bonnycards

Короткі привітання з Днем матері

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Любимая и дорогая,

Мамочка моя родная.

Будь здоровою всегда,

Живи долгие года.

Тебя за все благодарю,

Всем сердцем я тебя люблю!

З Днем матері: картинки та привітання Фото: bonnycards

Добрі вітання з Днем матері в прозі

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Дорогі жінки, від щирого серця вітаю вас з Днем матері. Бажаю кожній з вас бути найкращою, доброю, коханою мамою для своєї дитини. Нехай діти радують вас своїми досягненнями й успіхами. Нехай у сім'ї завжди панує взаєморозуміння у стосунках і щира довіра, радісні чудеса в житті і вічна любов у ваших серцях.

Привітання з Днем матері Фото: bonnycards

Веселе привітання з Днем матері

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Пусть День матери подарит

Море счастья и добра,

Мира, радости, надежды,

Света, нежности, тепла.



А еще – обычный отдых,

Кроме радостей простых:

Мамой быть совсем непросто

Без зарплат и выходных!

З Днем матері: картинки та привітання Фото: bonnycards

Добре привітання в День матері своїми словами

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Прекрасні, милі, чудові, дивовижні і найкращі жінки, вітаю вас з Днем матері. Бажаю від щирого серця, щоб вогнище сімейне ніколи не згасало, щоб діти були щасливими і здоровими, щоб у домі був достаток, мир, благополуччя і затишок!

З Днем матері: картинки та привітання Фото: bonnycards

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2020 року в Україні.

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