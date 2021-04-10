День братів і сестер: яскраві картинки і найкращі привітання

Не забудьте привітати найближчих родичів з вашим спільним святом 10 квітня

Сьогодні, 10 квітня, настало чергове сімейне свято, яке обопільно відзначають рідні люди – сестри і брати. Якщо ви не єдина дитина в сім'ї, а щасливий володар брата, сестри або відразу кількох родичів – сьогодні ваш день!

Як би далеко ви не були одне від одного, обов'язково привітайте найближчих і рідних людей з сімейним святом. А ще підійміть їм настрій приємним сюрпризом. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.

Life Сьогодні підготували для вас прикольні картинки, милі привітання і вірші з Днем братів і сестер.

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Ефектні привітання в День братів і сестер

***

Если есть сестра иль брат,

Несказанно ты богат,

Значит, есть плечо родное,

Что поддержит в счастье, в горе.



Есть, кому секрет доверить,

Чьи всегда открыты двери,

Береги, цени с пеленок

Своих братьев и сестренок!

З Днем братів і сестер Фото: Pinterest

Красиві вірші братові від сестри

***

Ты рядом, ты всегда со мной

Ты самый чуткий и любимый,

Ты часть меня, ведь ты родной,

И в жизни так необходимый…

Мой добрый друг, мой милый брат,

Я говорю тебе спасибо

За то, что ты всегда мне рад,

За то, что ты всегда счастливый!

З Днем братів і сестер Фото: Pinterest

Найкращі побажання сестрі від брата

***

Сестренка моя дорогая,

Ты в радости вечно живи,

Здоровья чтоб было навалом,

Взаимной и теплой любви.



Чтоб мимо минули невзгоды,

Чтоб счастье с тобой рядом шло,

А в доме твоем постоянно

Чтоб было тепло и светло!



Мне радостно быть твоим братом.

Тебе я хочу пожелать,

Идти лишь вперед и, конечно,

Не плакать и не унывать!

З Днем братів і сестер Фото: Pinterest

Щире вітання брату і сестрі

***

Как хорошо, что у меня есть ты –

Родная кровь, надежная опора,

И каждый день молю я всех святых,

Чтоб между нами не случались ссоры.



И в этот день судьбу благодарю

За то, что ты живешь на свете этом.

Я редко говорю, но я люблю,

Люблю тебя, твои упреки и советы!

З Днем братів і сестер Фото: Pinterest

Філософське привітання з Днем братів і сестер

***

Когда есть брат или сестра,

То жизнь становится теплее,

Как будто пламя от костра,

Родных объятья обогреют.



И их никем не заменить,

Ни другом, ни подругой верной,

Никто не сможет так любить,

Сильней себя любить, наверно.



Но в суете летящих дней,

В их неуемной круговерти

Бросаем тех, кто всех родней,

А они очень ждут, поверьте!



Но в эру интернетных волн,

Век безграничных технологий,

Один лишь телефона звон

Построит к близким вам дороги!

З Днем братів і сестер Фото: Pinterest

Прикольні привітання сестрі від сестри

***

Желаю быть всегда при стиле,

Беспечно жить, на позитиве,

В любви купаться, счастье кушать,

И слов прелестных вдоволь слушать.



Смеяться чаще, быть прекрасной,

Как я – такой же первоклассной!

Всего желанного сполна,

И с нашим днем тебя, сестра!

З Днем братів і сестер Фото: Pinterest

Красиві привітання брату від брата

***

Скажу тебе, как брату брат,

Тебя поздравить очень рад!

В наш общий праздник говорю:

Тебя я искренно люблю.

Желаю я все успевать:

Любить, работать, отдыхать,

Шутить, смеяться и дружить,

Жизнь не бояться изменить.

Ведь в ней все нужно испытать,

Чтоб позже это вспоминать.

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