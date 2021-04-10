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День братів і сестер: яскраві картинки і найкращі привітання

Сьогодні, 10:31

Не забудьте привітати найближчих родичів з вашим спільним святом 10 квітня

Сьогодні, 10 квітня, настало чергове сімейне свято, яке обопільно відзначають рідні люди – сестри і брати. Якщо ви не єдина дитина в сім'ї, а щасливий володар брата, сестри або відразу кількох родичів – сьогодні ваш день!

Як би далеко ви не були одне від одного, обов'язково привітайте найближчих і рідних людей з сімейним святом. А ще підійміть їм настрій приємним сюрпризом. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.

Life Сьогодні підготували для вас прикольні картинки, милі привітання і вірші з Днем братів і сестер.

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Ефектні привітання в День братів і сестер

***

Если есть сестра иль брат,
Несказанно ты богат,
Значит, есть плечо родное,
Что поддержит в счастье, в горе.

Есть, кому секрет доверить,
Чьи всегда открыты двери,
Береги, цени с пеленок
Своих братьев и сестренок!

З Днем братів і сестер
З Днем братів і сестер
Фото: Pinterest

Красиві вірші братові від сестри

***

Ты рядом, ты всегда со мной
Ты самый чуткий и любимый,
Ты часть меня, ведь ты родной,
И в жизни так необходимый…
Мой добрый друг, мой милый брат,
Я говорю тебе спасибо
За то, что ты всегда мне рад,
За то, что ты всегда счастливый!

З Днем братів і сестер
З Днем братів і сестер
Фото: Pinterest

Найкращі побажання сестрі від брата

***

Сестренка моя дорогая,
Ты в радости вечно живи,
Здоровья чтоб было навалом,
Взаимной и теплой любви.

Чтоб мимо минули невзгоды,
Чтоб счастье с тобой рядом шло,
А в доме твоем постоянно
Чтоб было тепло и светло!

Мне радостно быть твоим братом.
Тебе я хочу пожелать,
Идти лишь вперед и, конечно,
Не плакать и не унывать!

З Днем братів і сестер
З Днем братів і сестер
Фото: Pinterest

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Щире вітання брату і сестрі

***

Как хорошо, что у меня есть ты –
Родная кровь, надежная опора,
И каждый день молю я всех святых,
Чтоб между нами не случались ссоры.

И в этот день судьбу благодарю
За то, что ты живешь на свете этом.
Я редко говорю, но я люблю,
Люблю тебя, твои упреки и советы!

З Днем братів і сестер
З Днем братів і сестер
Фото: Pinterest

Філософське привітання з Днем братів і сестер

***

Когда есть брат или сестра,
То жизнь становится теплее,
Как будто пламя от костра,
Родных объятья обогреют.

И их никем не заменить,
Ни другом, ни подругой верной,
Никто не сможет так любить,
Сильней себя любить, наверно.

Но в суете летящих дней,
В их неуемной круговерти
Бросаем тех, кто всех родней,
А они очень ждут, поверьте!

Но в эру интернетных волн,
Век безграничных технологий,
Один лишь телефона звон
Построит к близким вам дороги!

З Днем братів і сестер
З Днем братів і сестер
Фото: Pinterest

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Прикольні привітання сестрі від сестри

***

Желаю быть всегда при стиле,
Беспечно жить, на позитиве,
В любви купаться, счастье кушать,
И слов прелестных вдоволь слушать.

Смеяться чаще, быть прекрасной,
Как я – такой же первоклассной!
Всего желанного сполна,
И с нашим днем тебя, сестра!

З Днем братів і сестер
З Днем братів і сестер
Фото: Pinterest

Красиві привітання брату від брата

***

Скажу тебе, как брату брат,
Тебя поздравить очень рад!
В наш общий праздник говорю:
Тебя я искренно люблю.
Желаю я все успевать:
Любить, работать, отдыхать,
Шутить, смеяться и дружить,
Жизнь не бояться изменить.
Ведь в ней все нужно испытать,
Чтоб позже это вспоминать.

Раніше ми публікували найкращі привітання з днем народження у віршах, прозі і смс.

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