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День братьев и сестер: яркие картинки и лучшие поздравления

Сегодня, 10:31

Не забудьте поздравить самых близких родственников с вашим общим праздником 10 апреля

Сегодня, 10 апреля, настал очередной семейный праздник, который обоюдно отмечают родные люди – сестры и братья. Если вы не единственный ребенок в семье, а счастливый обладатель брата, сестры или сразу нескольких родственников – сегодня ваш день!

Как бы далеко вы ни находились друг от друга, обязательно поздравьте самых близких и родных людей с семейным праздником. А еще поднимите им настроение приятным сюрпризом. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

Life Сегодня подготовили для вас прикольные картинки, милые поздравления и стихи с Днем братьев и сестер.

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Эффектные поздравления в День братьев и сестер

***

Если есть сестра иль брат,
Несказанно ты богат,
Значит, есть плечо родное,
Что поддержит в счастье, в горе.

Есть, кому секрет доверить,
Чьи всегда открыты двери,
Береги, цени с пеленок
Своих братьев и сестренок!

С Днем братьев и сестер
С Днем братьев и сестер
Фото: Pinterest

Красивые стихи брату от сестры

***

Ты рядом, ты всегда со мной
Ты самый чуткий и любимый,
Ты часть меня, ведь ты родной,
И в жизни так необходимый…
Мой добрый друг, мой милый брат,
Я говорю тебе спасибо
За то, что ты всегда мне рад,
За то, что ты всегда счастливый!

С Днем братьев и сестер
С Днем братьев и сестер
Фото: Pinterest

Лучшие пожелание сестре от брата

***

Сестренка моя дорогая,
Ты в радости вечно живи,
Здоровья чтоб было навалом,
Взаимной и теплой любви.

Чтоб мимо минули невзгоды,
Чтоб счастье с тобой рядом шло,
А в доме твоем постоянно
Чтоб было тепло и светло!

Мне радостно быть твоим братом.
Тебе я хочу пожелать,
Идти лишь вперед и, конечно,
Не плакать и не унывать!

С Днем братьев и сестер
С Днем братьев и сестер
Фото: Pinterest

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Искреннее поздравление брату и сестре

***

Как хорошо, что у меня есть ты –
Родная кровь, надежная опора,
И каждый день молю я всех святых,
Чтоб между нами не случались ссоры.

И в этот день судьбу благодарю
За то, что ты живешь на свете этом.
Я редко говорю, но я люблю,
Люблю тебя, твои упреки и советы!

С Днем братьев и сестер
С Днем братьев и сестер
Фото: Pinterest

Философское поздравление с Днем братьев и сестер

***

Когда есть брат или сестра,
То жизнь становится теплее,
Как будто пламя от костра,
Родных объятья обогреют.

И их никем не заменить,
Ни другом, ни подругой верной,
Никто не сможет так любить,
Сильней себя любить, наверно.

Но в суете летящих дней,
В их неуемной круговерти
Бросаем тех, кто всех родней,
А они очень ждут, поверьте!

Но в эру интернетных волн,
Век безграничных технологий,
Один лишь телефона звон
Построит к близким вам дороги!

С Днем братьев и сестер
С Днем братьев и сестер
Фото: Pinterest

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Прикольные поздравления сестре от сестры

***

Желаю быть всегда при стиле,
Беспечно жить, на позитиве,
В любви купаться, счастье кушать,
И слов прелестных вдоволь слушать.

Смеяться чаще, быть прекрасной,
Как я – такой же первоклассной!
Всего желанного сполна,
И с нашим днем тебя, сестра!

С Днем братьев и сестер
С Днем братьев и сестер
Фото: Pinterest

Красивые поздравления брату от брата

***

Скажу тебе, как брату брат,
Тебя поздравить очень рад!
В наш общий праздник говорю:
Тебя я искренно люблю.
Желаю я все успевать:
Любить, работать, отдыхать,
Шутить, смеяться и дружить,
Жизнь не бояться изменить.
Ведь в ней все нужно испытать,
Чтоб позже это вспоминать.

Ранее мы публиковали лучшие поздравления с днем рождения в стихах, прозе и смс.

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